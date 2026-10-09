Grande Fratello Vip 2026 è un flop? Cosa dicono i dati degli ascolti e chi vincerà il programma

Pubblicazione: 09 ottobre alle 10:40

A un mese dall'apertura della Porta Rossa, il Grande Fratello Vip 9 si trova in una fase delicata. Le dinamiche interne alla casa più spiata d'Italia hanno preso quota: flirt che sbocciano, scontri verbali che accendono gli animi, alleanze che si formano e si disfano nell'arco di poche ore. Ilary Blasi, conduttrice di questa edizione su Canale 5, si prepara a riprendere il comando durante la diretta del venerdì. Ma mentre dentro la casa le scintille non mancano, fuori si combatte una battaglia altrettanto accesa: quella degli ascolti.





Marina La Rosa al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

che sembra non dargli tregua. Nell', il GF Vip 9 ha finora sempre dovuto cedere il passo alla concorrenza della rete pubblica. La programmazione avversaria ha schierato di volta in volta i suoi cavalli di battaglia più robusti: dai Music Awards condotti dal mattatore Carlo Conti, alla fiction Il Giovane Montalbano, fino agli eventi sportivi come la Nations League che ha visto gli Azzurri protagonisti., un dato che rappresentain versione VIP. Un debutto sotto le aspettative che si è trasformato incon il 13,8% di share. Una performance che ha acceso i riflettori sulla tenuta complessiva del format, nonostante il programma continui a ottenere un ottimo riscontro sui social network, dove il pubblico più giovane commenta e interagisce con passione.

La settima puntata ha però mostrato segnali incoraggianti di ripresa. Il programma ha raggiunto 1.778.000 spettatori con il 16% di share, un miglioramento significativo che lascia spazio a qualche ottimismo. Ma la concorrenza non molla. Nella stessa serata, la partita Italia-Turchia di Nations League trasmessa su Rai 1 ha polverizzato ogni confronto con 8.000.000 di spettatori e il 38,1% di share, confermando il notevole impatto che gli eventi sportivi hanno sulla distribuzione del pubblico televisivo.





Piera Meloni e Gianmarco Ciaccia al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

di questa edizione,un altro caposaldo della programmazione di Rai 1:, il talent condotto da Antonella Clerici che porta in scena i talenti Over e che tradizionalmente raccoglie consensi trasversali. È qui che entra in gioco, che hanno quantificato in termini di scommesse le aspettative sul rendimento del reality.La possibilità che il GF Vip non riesca a superare uno share del 15,19% è quotata a 1,60. Una cifra che, mantenendo stabili le performance del programma, lo vedrebbe di nuovo. Si tratta di un dato che fa discutere perché fotografa con spietata precisionein un contesto di offerta televisiva sempre più frammentata e competitiva.

Ma gli esperti di Sisal non si sono limitati a pronosticare gli ascolti. Hanno anche stilato una classifica dei favoriti per la vittoria finale, che riflette le dinamiche e i rapporti che si stanno sviluppando all'interno della casa. Andreas Müller, ballerino reso celebre dalla sua partecipazione ad Amici, emerge come il favorito principale con una quota di 2,25. A seguire, in ordine, troviamo Jonathan Kashanian quotato a 6,00, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, Moreno Morello, Alex Belli per ultimo.