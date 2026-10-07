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Gf Vip: bacio appassionato tra Alex Belli e Marina La Rosa, ma c'è qualcosa dietro il gesto

Alex Belli e la scenetta hot con Marina La Rosa. Bacio appassionato e divise da liceali fanno esplodere i social.

di Andrea Palazzolo
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Nelle ultime ore è accaduto l'impensabile al Grande Fratello Vip. Una delle coppie che più si è scontrata e ha polarizzato l'attenzione, ha fatto parlare di sé per un bacio appassionato. Anche se dietro a quel gesto si nascondeva qualcosa di diverso dalla passione.

Nelle ultime ore la Casa più spiata d'Italia ha proposto un nuovo episodio di "La porta del cuore", il vertical drama creato appositamente per il programma. I concorrenti, vestiti con uniformi da liceali, hanno dato vita a una soap dai toni particolarmente sopra le righe, fatta di gelosie, provocazioni e colpi di scena. Il risultato è stato immediatamente paragonato dagli utenti a quei contenuti vagamente sexy che ormai popolano Instagram e TikTok, i cosiddetti vertical drama che mescolano melodramma e sensualità in clip di pochi minuti.

Ma la ciliegina sulla torta è arrivata da Alex Belli. Durante la recitazione, l'attore si è lasciato scappare una gaffe destinata a entrare nella storia del programma: invece di pronunciare Grande Fratello, ha detto "Grand Brother Pork". Un lapsus che, considerando il tono decisamente piccante della scena, è sembrato quasi il titolo perfetto per questa nuova versione del reality. Sui social la frase è stata immediatamente isolata, rilanciata e trasformata in meme, con migliaia di utenti che hanno scherzato sul cambio di genere improvviso del programma.

Nel vertical drama "La porta del cuore" la tensione viene portata ulteriormente oltre i confini della semplice rivalità. Alex e Marina interpretano due personaggi coinvolti in una storia sentimentale complicata e, al termine della scena, arrivano persino a scambiarsi un bacio appassionato. Un momento che ha scatenato i commenti sui social, anche perché pochi giorni prima erano arrivati a sfiorarsi le labbra durante un'altra improvvisazione romantica, fermandosi all'ultimo secondo.

Il bacio ha immediatamente alimentato le teorie su cosa ci sia davvero tra i due concorrenti. Strategia studiata a tavolino per far decollare gli ascolti del programma o flirt reale mascherato da finzione televisiva? Per ora è impossibile dirlo con certezza. Quello che è evidente è che la loro dinamica rappresenta il vero motore di questa edizione, capace di generare contenuti virali e discussioni che si allargano ben oltre il pubblico tradizionale dei reality.

Fuori dalla finzione della soap, il rapporto tra Alex e Marina continua a essere costruito soprattutto su provocazioni, sarcasmo e una complicità che entrambi sembrano divertirsi ad alimentare. Si cercano, si sfidano, si stuzzicano davanti alle telecamere con una consapevolezza scenica che lascia poco spazio alla spontaneità. E proprio questa ambiguità tra vero e costruito è ciò che rende la loro storia così magnetica per il pubblico.

La gaffe "Grand Brother Pork" di Alex Belli è stata la sintesi perfetta di questo nuovo corso. Un errore involontario che però ha catturato perfettamente il tono di ciò che stava accadendo sullo schermo. E mentre gli utenti continuano a condividere il video della scena, alimentando la viralità del momento, oltre alle dinamiche più assurde presenti nella Casa. Se oltre al bacio c'è dell'altro o è stata solo improvvisazione dovremo aspettare i prossimi giorni.

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