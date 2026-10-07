Gf Vip: bacio appassionato tra Alex Belli e Marina La Rosa, ma c'è qualcosa dietro il gesto
Alex Belli e la scenetta hot con Marina La Rosa. Bacio appassionato e divise da liceali fanno esplodere i social.
Nelle ultime ore è accaduto l'impensabile al Grande Fratello Vip. Una delle coppie che più si è scontrata e ha polarizzato l'attenzione, ha fatto parlare di sé per un bacio appassionato. Anche se dietro a quel gesto si nascondeva qualcosa di diverso dalla passione.
Ma la ciliegina sulla torta è arrivata da Alex Belli. Durante la recitazione, l'attore si è lasciato scappare una gaffe destinata a entrare nella storia del programma: invece di pronunciare Grande Fratello, ha detto "Grand Brother Pork". Un lapsus che, considerando il tono decisamente piccante della scena, è sembrato quasi il titolo perfetto per questa nuova versione del reality. Sui social la frase è stata immediatamente isolata, rilanciata e trasformata in meme, con migliaia di utenti che hanno scherzato sul cambio di genere improvviso del programma.
Nel vertical drama "La porta del cuore" la tensione viene portata ulteriormente oltre i confini della semplice rivalità. Alex e Marina interpretano due personaggi coinvolti in una storia sentimentale complicata e, al termine della scena, arrivano persino a scambiarsi un bacio appassionato. Un momento che ha scatenato i commenti sui social, anche perché pochi giorni prima erano arrivati a sfiorarsi le labbra durante un'altra improvvisazione romantica, fermandosi all'ultimo secondo.
Fuori dalla finzione della soap, il rapporto tra Alex e Marina continua a essere costruito soprattutto su provocazioni, sarcasmo e una complicità che entrambi sembrano divertirsi ad alimentare. Si cercano, si sfidano, si stuzzicano davanti alle telecamere con una consapevolezza scenica che lascia poco spazio alla spontaneità. E proprio questa ambiguità tra vero e costruito è ciò che rende la loro storia così magnetica per il pubblico.
La gaffe "Grand Brother Pork" di Alex Belli è stata la sintesi perfetta di questo nuovo corso. Un errore involontario che però ha catturato perfettamente il tono di ciò che stava accadendo sullo schermo. E mentre gli utenti continuano a condividere il video della scena, alimentando la viralità del momento, oltre alle dinamiche più assurde presenti nella Casa. Se oltre al bacio c'è dell'altro o è stata solo improvvisazione dovremo aspettare i prossimi giorni.