Giurato numero due: una nuova clip, gli attori spiegano come è stato lavorare con Clint Eastwood

Pubblicazione: 28 ottobre alle 15:18

Giurato numero due di Clint Eastwood uscirà nei cinema italiani il 14 novembre, distribuito da Warner Bros. Italia.

Il film segue Justin Kemp (Nicholas Hoult), un giurato in un processo per omicidio di alto profilo, che si trova ad affrontare un grave dilemma morale — uno che potrebbe usare per influenzare il verdetto della giuria e potenzialmente condannare o liberare l'accusato.

Qui sotto potete vedere una clip del film in cuisi affrontano e Simmons chiede a Colette, la procuratrice del caso, se hanno mai considerato un altro sospettato oltre a quello accusato.

Qui sotto invece trovate una clip in cui i protagonisti del film raccontano cos'ha significato per loro lavorare con Clint Eastwood. Nicholas Hoult, per esempio, afferma: "Clint Eastwood è un'icona del cinema. Mi sento così fortunato per aver potuto passare del tempo con lui e vedere come lavora".

Fonti / X X

Per J.K Simmons invece: "Lavorare con Clint è il sogno di ogni attore" e Toni Colette aggiunge che Eastwood "capisce cosa significa essere umani".