Glen Powell loda Sydney Sweeney definendola "talentuosa, magnetica e bella" e con un grande cuore

Glen Powell e Sydney Sweeney hanno recitato insieme nella commedia romantica Tutti tranne te. Il film, uscito a gennaio, è stato un vero e proprio successo al box office, superando i 200 milioni di dollari al botteghino globale.

È una donna rinascimentale a tutti gli effetti. Non ho mai incontrato qualcuno con un'attitudine per così tante cose. Ma ciò che la rende davvero una star del cinema, o la Donna Glamour dell'anno, è la sua capacità di muoversi con disinvoltura in questo mondo e di essere convincente in tutte queste cose diverse, mantenendo comunque la sua umanità. Penso che le persone lo percepiscano sullo schermo. Tutti sanno che è talentuosa, magnetica e bella, ed è davvero tutte queste cose, ma credo che sarà il suo cuore a portarla lontano.