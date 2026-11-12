Gli Anelli del Potere 3, il colpo di scena nell'episodio 4 spiegato da un membro del cast

Pubblicazione: 12 novembre alle 10:40

Il quarto episodio della terza stagione di The Lord of the Rings: The Rings of Power ha segnato un punto di non ritorno per la serie Prime Video. "Gundabad" si conclude con una delle scene più scioccanti e dolorose dell'intera produzione, Theo, interpretato da Tyroe Muhafidin, uccide Arondir, l'elfo che per due stagioni è stato la sua figura paterna, su ordine diretto di Sauron. La sequenza rappresenta la culminazione di un percorso narrativo iniziato fin dalla prima stagione, quando Theo venne attratto dalla misteriosa elsa che avrebbe contribuito alla creazione di Mordor.

Quel primo contatto con le forze oscure aveva piantato un seme di oscurità nel giovane umano, alimentato dai risentimenti e dalle difficoltà vissute. Ora, trasformato in uno dei Nazgnagôl al servizio dell'Oscuro Signore,. La morte di Arondir assume un significato particolare considerando che si tratta di un personaggio originale, creato appositamente per la serie e non presente nelle opere di J.R.R. Tolkien. A differenza di figure come Galadriel, Elrond o Gandalf, il cui destino è già segnato dalla letteratura tolkieniana, Arondir rappresentava un'incognita narrativa.

Ismael Cruz Córdova ha dato vita a questo guerriero elfico silenzioso ma determinato, rendendolo uno dei protagonisti più amati dal pubblico fin dal primo episodio. In un'intervista esclusiva, Tyroe Muhafidin ha rivelato i retroscena emotivi di quella scena cruciale, descrivendola come "una grande celebrazione di Ismael". Alcuni giorni l'emozione colpiva più duramente Córdova, altri giorni toccava maggiormente a Muhafidin. Entrambi hanno vissuto momenti privati dopo le riprese, lasciando andare le emozioni accumulate e sostenendosi a vicenda in quello che l'attore definisce un "tributo a un personaggio così forte e straordinario".

La scena anticipa in realtà quanto accaduto già nel primo episodio della stagione, quando Arondir, durante una battaglia, uccide un giovane uomo che per un istante allucinatorio vede come Theo. Quella visione premonitrice si rivela ora un presagio del ribaltamento dei ruoli, non è più l'elfo a proteggere il ragazzo, ma il ragazzo, ormai corrotto, a porre fine alla vita del suo mentore. Eppure, prima dell'arrivo di Sauron sulla scena, sembra che Arondir stia riuscendo a penetrare le difese mentali di Theo. La volontà del Signore degli Anelli si impone, e il tradimento si compie.

, dibattersi con il conflitto interiore e confrontarsi con il senso di colpa. Finché mantiene il controllo sulla propria mente e sul proprio corpo, Theo sarà tormentato dal rimorso per ciò che ha fatto, e questo tormento influenzerà le sue scelte successive. La possibilità di una redenzione rimane sul tavolo. Theo potrebbe non essere destinato a diventare definitivamente uno dei nove Nazgûl finali. La sua lotta interiore, il peso della colpa per aver ucciso Arondir, potrebbero ancora portarlo a ribellarsi a Sauron. O forse no.

La morte di Arondir assume una risonanza ancora più profonda se consideriamo che anche Bronwyn, la madre di Theo interpretata da Nazanin Boniadi, è morta. L'attrice ha scelto di non tornare per la seconda stagione, e il personaggio è stato eliminato rivelando che le ferite riportate nella prima stagione si erano rivelate fatali.

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La storia d'amore tra l'umana e l'elfo era stata una delle prime relazioni significative introdotte nella serie, un ponte emotivo tra due razze e due destini. Ora entrambi i genitori di Theo, biologico e acquisito, sono morti. Il ragazzo deve affrontare il proprio cammino senza la loro guida, in balia delle forze oscure che ha scelto di servire, ma anche del rimorso che potrebbe ancora salvarlo. Le prossime puntate diranno se Theo riuscirà a trovare una via di redenzione o se la sua caduta nell'oscurità sarà definitiva.