Gli Anelli del Potere 3, il colpo di scena nell'episodio 4 spiegato da un membro del cast
Tyroe Muhafidin racconta il retroscena più emozionante de Gli Anelli del Potere 3 e anticipa il futuro di Theo, tra sensi di colpa e possibilità di redenzione.
Il quarto episodio della terza stagione di The Lord of the Rings: The Rings of Power ha segnato un punto di non ritorno per la serie Prime Video. "Gundabad" si conclude con una delle scene più scioccanti e dolorose dell'intera produzione, Theo, interpretato da Tyroe Muhafidin, uccide Arondir, l'elfo che per due stagioni è stato la sua figura paterna, su ordine diretto di Sauron. La sequenza rappresenta la culminazione di un percorso narrativo iniziato fin dalla prima stagione, quando Theo venne attratto dalla misteriosa elsa che avrebbe contribuito alla creazione di Mordor.
Ismael Cruz Córdova ha dato vita a questo guerriero elfico silenzioso ma determinato, rendendolo uno dei protagonisti più amati dal pubblico fin dal primo episodio. In un'intervista esclusiva, Tyroe Muhafidin ha rivelato i retroscena emotivi di quella scena cruciale, descrivendola come "una grande celebrazione di Ismael". Alcuni giorni l'emozione colpiva più duramente Córdova, altri giorni toccava maggiormente a Muhafidin. Entrambi hanno vissuto momenti privati dopo le riprese, lasciando andare le emozioni accumulate e sostenendosi a vicenda in quello che l'attore definisce un "tributo a un personaggio così forte e straordinario".
La scena anticipa in realtà quanto accaduto già nel primo episodio della stagione, quando Arondir, durante una battaglia, uccide un giovane uomo che per un istante allucinatorio vede come Theo. Quella visione premonitrice si rivela ora un presagio del ribaltamento dei ruoli, non è più l'elfo a proteggere il ragazzo, ma il ragazzo, ormai corrotto, a porre fine alla vita del suo mentore. Eppure, prima dell'arrivo di Sauron sulla scena, sembra che Arondir stia riuscendo a penetrare le difese mentali di Theo. La volontà del Signore degli Anelli si impone, e il tradimento si compie.
La morte di Arondir assume una risonanza ancora più profonda se consideriamo che anche Bronwyn, la madre di Theo interpretata da Nazanin Boniadi, è morta. L'attrice ha scelto di non tornare per la seconda stagione, e il personaggio è stato eliminato rivelando che le ferite riportate nella prima stagione si erano rivelate fatali.
La storia d'amore tra l'umana e l'elfo era stata una delle prime relazioni significative introdotte nella serie, un ponte emotivo tra due razze e due destini. Ora entrambi i genitori di Theo, biologico e acquisito, sono morti. Il ragazzo deve affrontare il proprio cammino senza la loro guida, in balia delle forze oscure che ha scelto di servire, ma anche del rimorso che potrebbe ancora salvarlo. Le prossime puntate diranno se Theo riuscirà a trovare una via di redenzione o se la sua caduta nell'oscurità sarà definitiva.