Gli Oasis pubblicano un misterioso video tra i vicoli di Roma e scatenano i fan: cosa sta succedendo?

Pubblicazione: 11 settembre alle 17:45

Gli Oasis continuano a divertirsi con i fan in vista del loro prossimo tour e questa volta tutti gli indizi portano direttamente in Italia. Dopo aver disseminato sui social una serie di misteriosi video dedicati alle possibili città che ospiteranno Liam e Noel Gallagher nel 2027, la band ha pubblicato una nuova clip che sembra lasciare davvero pochi dubbi: sullo sfondo ci sono i vicoli di Roma e una Vespa rossa che attraversa i sampietrini di Trastevere.

Nessuna scritta, nessuna data e soprattutto nessun annuncio esplicito. È esattamentestanno utilizzando da giorni per alimentare l'attesa attorno al prossimo tour, invitando implicitamente i fan a decifrare. Quello dedicatoè però tra i più riconoscibili pubblicati finora. Due ragazze attraversano auna caratteristica strada romana mentre in sottofondo risuona “Go Let It Out”,. I fan hanno impiegato pochissimo tempo per individuaree qualcuno è riuscito persino a risalire al punto esatto scelto per le riprese.

Il luogo sarebbe Via in Piscinula, nel cuore di Trastevere, dove diversi elementi degli edifici visibili nel filmato coincidono con quelli presenti nella strada romana. Un indizio che rende ancora più difficile pensare a una semplice coincidenza. Ma nel video potrebbero nascondersi altri piccoli riferimenti. Alcuni fan hanno fatto notare che la Vespa è rossa e presenta un faro giallo, colori immediatamente associabili alla Roma, mentre una delle ragazze indossa tonalità azzurre che hanno fatto pensare alla Lazio. L'altra porta invece un casco con i colori della bandiera italiana.

Interpretazioni naturalmente non confermate dagli Oasis, ma perfettamente in linea con il gioco di indizi costruito dalla band negli ultimi giorni. E non sarebbe neppure la prima tappa nascosta in questo modo. Prima di Roma sono arrivati filmati che i fan hanno collegato a Glasgow, Manchester, Monaco, Barcellona, Amsterdam e Parigi. Proprio quello dedicato alla capitale francese conteneva un riferimento decisamente particolare alla storia dei fratelli Gallagher: un uomo lanciava una prugna, richiamando il celebre racconto di Noel secondo cui Liam gliene avrebbe tirata una durante la furiosa lite avvenuta in occasione del Rock en Seine del 2009, poco prima dello scioglimento della band.

L'ipotesi di un ritorno degli, del resto, circola ormai da tempo. Secondo un calendario provvisorio emerso nelle ultime settimane,potrebbero esibirsi allo Stadio Olimpico per due concerti il. Le date non sono state ancora ufficializzate e neppure ilha confermato l'evento, ma l'assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato aveva già manifestato pubblicamente l'interesse dell'amministrazione a riportare la band nella Capitale.

A rendere tutto ancora più interessante ci aveva pensato pochi giorni fa lo stesso Liam Gallagher. Durante la presenza degli Oasis alla Mostra del Cinema di Venezia, alla domanda sulla possibilità di vedere Roma nel tour del 2027, il cantante aveva risposto semplicemente “Sì”. Una parola che, unita al nuovo teaser girato a Trastevere, assume adesso tutt'altro peso. Per i fan italiani sarebbe un ritorno atteso da moltissimo tempo. Gli Oasis si sono esibiti a Roma due volte nel 2002, prima durante il Concerto del Primo Maggio e successivamente al Foro Italico, per poi tornare nella Capitale nel febbraio 2009 al Palazzo dello Sport.

Pochi mesi più tardi sarebbe arrivata la rottura tra Liam e Noel che mise fine alla band per oltre quindici anni. Dopo la reunion e il gigantesco tour del 2025, dunque, la seconda vita degli Oasis sembra pronta a passare anche dall'Italia. Per il momento manca ancora l'annuncio che trasformerebbe tutti questi indizi in una certezza, ma tra una Vespa che attraversa Trastevere, le parole di Liam Gallagher e le indiscrezioni sulle due date all'Olimpico, dopo la presentazione di Oasis: Don’t Look Back in Anger a Venezia 83, il ritorno degli Oasis a Roma sembra ormai qualcosa di molto più concreto di una semplice speranza dei fan.