Gli squali conquistano Netflix Italia: questo film catastrofico non piace a nessuno, ma tutti lo guardano (spieghiamo il perché)

Pubblicazione: 12 aprile alle 09:15

Quando la natura scatena tutta la sua furia e l'uomo si ritrova senza difese, il cinema trova uno dei suoi terreni più fertili. Thrash - Fuori dall'oceano è il nuovo thriller che Netflix ha rilasciato il 10 aprile 2026, una storia di catastrofe climatica che si trasforma in incubo a cielo aperto. Onde impetuose, città sommerse e predatori affamati per un racconto che promette tensione continua e ritmo serrato, diretto da Tommy Wirkola, regista che con il caos sa giocare benissimo.



La trama si sviluppa in una cittadina costiera travolta da un uragano di categoria 5, proporzioni devastanti che mettono in ginocchio ogni possibilità di fuga. Ma mentre vento e pioggia seminano distruzione, emerge dalle acque una minaccia ancora più inquietante: squali spinti verso la terraferma dalla furia della tempesta. In questo scenario al limite dell'apocalisse, un gruppo di persone si ritrova costretto a collaborare per restare in vita.



Strade allagate, edifici che crollano, visibilità ridotta a zero. Ogni scelta diventa un rischio calcolato, ogni movimento una sfida mortale. Tra i sopravvissuti c'è anche una donna incinta, interpretata da Phoebe Dynevor, determinata a proteggere il figlio che sta per nascere, simbolo di speranza in mezzo al disastro. Il film costruisce così una tensione doppia: da un lato la lotta contro una natura incontrollabile, dall'altro il confronto diretto con predatori letali che trasformano ogni spostamento in una roulette russa.

Una scena di Thrash, fonte: Netflix





Il cast vede protagonista Phoebe Dynevor, già nota al grande pubblico per il suo ruolo in Bridgerton, qui alle prese con uno dei personaggi più fisici e intensi della sua carriera. Accanto a lei Whitney Peak, Djimon Hounsou (premio Oscar per Gladiator), Alyla Browne, Stacy Clausen, Costa D'Angelo, Amy Mathews, Elijah Ungvary e Jon Prasida. Un ensemble variegato che deve rendere credibile la disperazione di chi si trova intrappolato tra cielo e mare, senza vie d'uscita.



E proprio qui si colloca uno degli aspetti più interessanti del film. Con 22 recensioni conteggiate su Rotten Tomatoes, Thrash si attesta su un punteggio del 45 percento, un risultato tiepido che lo renderebbe il film con le valutazioni più basse per Peak e Dynevor nelle loro rispettive carriere. La critica ha bocciato in parte il progetto, ma lo farà anche il pubblico?



Con i suoi 83 minuti di durata, Thrash non chiede un grande investimento di tempo. È pensato per chi cerca tensione rapida, situazioni estreme e qualche brivido senza troppi fronzoli narrativi. Non è Lo Squalo, non ambisce a esserlo. È un prodotto che gioca consapevolmente con i codici del suo genere, strizzando l'occhio a chi apprezza il trash consapevole e la spettacolarizzazione della catastrofe. Dal 10 aprile 2026, Thrash è disponibile in esclusiva streaming su Netflix, pronto a mettere alla prova gli stomaci forti e la pazienza dei critici più esigenti.