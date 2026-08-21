God of War cambia Kratos a riprese già iniziate: Dave Bautista sostituirà Ryan Hurst nella serie Amazon

Pubblicazione: 21 agosto alle 08:00

Dave Bautista è ufficialmente il nuovo Kratos. L'attore di Dune e Guardiani delle Galassia guiderà la serie televisiva God of War di Amazon Prime Video, sostituendo Ryan Hurst in un cambio di cast che ha sconvolto la produzione già avviata dello show basato sulla celebre saga videoludica di Sony. La notizia arriva dopo settimane di trattative che si sono finalmente concluse con la firma ufficiale. Bautista, che era in discussioni avanzate per assumere il ruolo dall'inizio di agosto, interpreterà il celeberrimo Kratos e guiderà il figlio Atreus attraverso i pericoli della mitologia norrena.

Ma cosa ha causato questo cambio improvviso in una produzione che aveva già iniziato le riprese a Vancouver lo scorso febbraio? La risposta stadurante le riprese. L'attore, annunciato comecon grande entusiasmo dei fan, ha subito la rottura di un bicipite sul set a giugno, un trauma che ha richiesto un intervento chirurgico e che avrebbe posticipato la ripresa della. Di fronte a questa prospettiva insostenibile per una serie cheda girare consecutivamente, la decisione di ricast è stata inevitabile.

Le scene già girate con Hurst dovranno essere completamente rifilmate, ma con Bautista ora ufficialmente a bordo, la produzione dovrebbe ripartire nelle prossime settimane. La scelta di Bautista non è casuale, visto che pochi attori a Hollywood possono subentrare con così poco preavviso in un ruolo che richiede una prestanza fisica estrema. Kratos è iconico nei videogiochi non solo per la sua ferocia guerriera, ma anche per il fisico incredibilmente muscoloso che lo contraddistingue.

Dave Bautista is officially set to play Kratos in the “God of War” TV series at Amazon Prime Video:



• Earlier this month, Variety reported that Bautista was in talks to play the role after Ryan Hurst, who was announced as Kratos in January 2026, suffered a torn bicep onset that… pic.twitter.com/Xhb9XaTaBp — Variety (@Variety) August 20, 2026

Bautista, con una carriera costruita tanto sul wrestling professionistico quanto su ruoli d'azione cinematografici, possiede già la forma fisica necessaria senza bisogno di mesi di preparazione in palestra. La serie seguirà la narrazione dei due capitoli più recenti della saga videoludica,piuttosto che in quello greco dei primi giochi. La trama si concentra sulper, moglie e madre. Un'odissea che diventa lezione reciproca: il padre cerca di insegnare al figlio, mentre il ragazzo tenta di mostrare al genitore come diventare un essere umano migliore.

Callum Vinson rimane confermato nel ruolo di Atreus, affiancato da un cast di prim'ordine che include Max Parker come Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson nei panni di Thor, e l'acclamato Mandy Patinkin come Odino. Alastair Duncan riprenderà il ruolo di Mimir che aveva già interpretato nei videogiochi, mentre Danny Woodburn e Jeff Gulka saranno i fratelli nani Brok e Sindri. Ed Skrein completa il quadro come Baldur. Dietro le quinte, la serie può contare su un team creativo d'eccezione.

Kratos di God of War, fonte: Sony Interactive Entertainment

Ronald D. Moore, nome noto della televisione fantascientifica grazie a Battlestar Galactica e Outlander, è sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner attraverso la sua Tall Ship Productions. Frederick E.O. Toye dirigerà i primi due episodi, mentre tra i produttori esecutivi figura anche Cory Barlog, il director creativo dei recenti capitoli videoludici di God of War, garanzia di fedeltà alla visione originale.

La collaborazione tra Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios e PlayStation Productions rappresenta uno degli sforzi più ambiziosi nel tradurre un videogioco in serie televisiva. Con l'universo di God of War che ha venduto oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo e vinto innumerevoli premi, le aspettative sono altissime. L'infortunio di Hurst e il conseguente recast hanno certamente complicato una produzione già complessa, ma con l'arrivo di Bautista i fan di God of War possono iniziare il conto alla rovescia verso il debutto di una delle serie più attese degli ultimi anni. E ora sanno chi impugnerà le iconiche Lame del Caos.