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Godzilla ha una stella sulla Walk of Fame: le curiosità più folli che non sai sul mostro

Godzilla e King Kong hanno segnato la storia del cinema, scopri tutte le curiosità sui due mostri più famosi, tra film, reboot e significati nascosti.

di Federica Verdoliva
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Godzilla e King Kong sono molto più di due giganteschi mostri cinematografici. Da generazioni, le loro immagini fanno parte dell'immaginario collettivo e hanno attraversato epoche, generi e trasformazioni tecnologiche. Il primo Kong arrivò sul grande schermo nel 1933, mentre Godzilla debuttò nel 1954, ma entrambi sono riusciti a rimanere protagonisti anche quando il cinema dei mostri ha cambiato completamente volto. Dietro le loro apparizioni, però, si nascondono storie e dettagli che raccontano anche l'evoluzione del cinema.

Le origini dei due personaggi sono legate a due concezioni molto diverse del mostro. Kong nasce come una creatura strappata al proprio ambiente e trasformata dagli esseri umani in uno spettacolo, mentre Godzilla rappresenta una minaccia generata anche dalle conseguenze dell'intervento dell'uomo sulla natura. Con il passare degli anni queste letture sono diventate meno centrali nei blockbuster, lasciando spazio a scontri spettacolari e universi condivisi, ma il loro significato originario continua a essere una parte importante della loro identità. Non è un caso che entrambi siano diventati simboli capaci di cambiare insieme al pubblico che li guarda.

Anche la realizzazione dei due mostri racconta una storia affascinante. Il Kong del 1933 appartiene all'epoca della stop motion e la sua pellicola originale rischiò persino di andare perduta, prima di essere ricostruita attraverso materiali conservati in diversi Paesi. Godzilla, invece, fu interpretato fisicamente da Haruo Nakajima, costretto a muoversi dentro un costume estremamente pesante. Ancora più curioso è il lavoro sui loro versi, i ruggiti che oggi riconosciamo immediatamente non sono semplici registrazioni di animali, ma il risultato di esperimenti sonori, manipolazioni e tecniche artigianali che nel tempo sono state affiancate dagli strumenti digitali.

La storia di Kong è inoltre piena di vicende che vanno oltre il grande schermo. Il suo nome non fu scelto casualmente e la sua prima avventura ebbe un successo tale da contribuire alla sopravvivenza della RKO Pictures. Alcune sequenze del film originale furono successivamente censurate e una delle più celebri, quella della cosiddetta fossa dei ragni, è rimasta perduta. Decenni dopo, Peter Jackson decise di ricrearla per il materiale dedicato al suo remake. Kong è poi arrivato in televisione con diverse serie animate, fino alle produzioni più moderne, mentre il personaggio è stato trasformato persino in un gigantesco protagonista teatrale per un musical arrivato a Broadway.

Anche Godzilla ha costruito nel tempo un percorso decisamente fuori dall'ordinario. Il personaggio ha ottenuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame, è stato nominato cittadino onorario di Tokyo e persino una formazione astronomica associata ai raggi gamma ha ricevuto il suo nome. Nel frattempo il franchise si è espanso con film, reboot, produzioni animate e serie televisive, arrivando a reinterpretare continuamente il significato del mostro. La sua evoluzione dimostra quanto una creatura nata negli anni Cinquanta sia riuscita a sopravvivere ai cambiamenti del cinema senza perdere la propria riconoscibilità.

E poi c'è il loro incontro, diventato uno degli eventi più celebri nella storia del cinema dei mostri. Godzilla e Kong si sono affrontati sul grande schermo molto prima dell'attuale universo cinematografico, il loro primo scontro risale infatti al 1962. Attorno a quel film sono nate anche leggende sui diversi finali destinati al pubblico occidentale e orientale, anche se la presunta esistenza di due versioni alternative è stata successivamente smentita. Nei film moderni la tecnologia ha cambiato completamente il modo di lavorare con i due Titani, durante le riprese gli attori non avevano davanti creature digitali finite, ma semplici riferimenti fisici, successivamente trasformati in giganteschi mostri attraverso la CGI. È proprio questa capacità di reinventarsi che ha permesso a Godzilla e King Kong di attraversare quasi un secolo di cinema e arrivare ancora oggi al pubblico di tutto il mondo.

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