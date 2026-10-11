Godzilla ha una stella sulla Walk of Fame: le curiosità più folli che non sai sul mostro

Pubblicazione: 11 ottobre alle 12:25

Godzilla e King Kong sono molto più di due giganteschi mostri cinematografici. Da generazioni, le loro immagini fanno parte dell'immaginario collettivo e hanno attraversato epoche, generi e trasformazioni tecnologiche. Il primo Kong arrivò sul grande schermo nel 1933, mentre Godzilla debuttò nel 1954, ma entrambi sono riusciti a rimanere protagonisti anche quando il cinema dei mostri ha cambiato completamente volto. Dietro le loro apparizioni, però, si nascondono storie e dettagli che raccontano anche l'evoluzione del cinema.

Le origini dei due personaggi sono legate a due concezioni molto diverse del mostro.. Con il passare degli anni queste letture sono diventate meno centrali nei blockbuster, lasciando spazio a scontri spettacolari e universi condivisi, ma il loro significato originario continua a essere una parte importante della loro identità.

Anche la realizzazione dei due mostri racconta una storia affascinante. Il Kong del 1933 appartiene all'epoca della stop motion e la sua pellicola originale rischiò persino di andare perduta, prima di essere ricostruita attraverso materiali conservati in diversi Paesi. Godzilla, invece, fu interpretato fisicamente da Haruo Nakajima, costretto a muoversi dentro un costume estremamente pesante. Ancora più curioso è il lavoro sui loro versi, i ruggiti che oggi riconosciamo immediatamente non sono semplici registrazioni di animali, ma il risultato di esperimenti sonori, manipolazioni e tecniche artigianali che nel tempo sono state affiancate dagli strumenti digitali.

La storia di Kong è inoltre piena di vicende che vanno oltre il grande schermo. Il suo nome non fu scelto casualmente e la sua prima avventura ebbe un successo tale da contribuire alla sopravvivenza della RKO Pictures. Alcune sequenze del film originale furono successivamente censurate e una delle più celebri, quella della cosiddetta fossa dei ragni, è rimasta perduta. Decenni dopo, Peter Jackson decise di ricrearla per il materiale dedicato al suo remake. Kong è poi arrivato in televisione con diverse serie animate, fino alle produzioni più moderne, mentre il personaggio è stato trasformato persino in un gigantesco protagonista teatrale per un musical arrivato a Broadway.

Ancheha costruito nel tempo un percorso decisamente fuori dall'ordinario. Il personaggio, è stato nominato cittadino onorario di Tokyo e persino una formazione astronomica associata ai raggi gamma ha ricevuto il suo nome. Nel frattempo il franchise si è espanso con film, reboot, produzioni animate e serie televisive, arrivando a reinterpretare continuamente il significato del mostro. La sua evoluzione dimostra quanto una creatura nata negli anni Cinquanta sia riuscita a sopravvivere ai cambiamenti del cinema senza perdere la propria riconoscibilità.

E poi c'è il loro incontro, diventato uno degli eventi più celebri nella storia del cinema dei mostri. Godzilla e Kong si sono affrontati sul grande schermo molto prima dell'attuale universo cinematografico, il loro primo scontro risale infatti al 1962. Attorno a quel film sono nate anche leggende sui diversi finali destinati al pubblico occidentale e orientale, anche se la presunta esistenza di due versioni alternative è stata successivamente smentita. Nei film moderni la tecnologia ha cambiato completamente il modo di lavorare con i due Titani, durante le riprese gli attori non avevano davanti creature digitali finite, ma semplici riferimenti fisici, successivamente trasformati in giganteschi mostri attraverso la CGI. È proprio questa capacità di reinventarsi che ha permesso a Godzilla e King Kong di attraversare quasi un secolo di cinema e arrivare ancora oggi al pubblico di tutto il mondo.