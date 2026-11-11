Godzilla Minus Zero, il regista si è ispirato ai suoi gatti per una battaglia brutale: ecco perché

Pubblicazione: 11 novembre alle 10:00

Cosa possono avere in comune due giganteschi mostri pronti a distruggersi a vicenda e una coppia di gatti domestici? Apparentemente nulla, eppure Takashi Yamazaki ha rivelato che una delle battaglie più spettacolari e violente di Godzilla Minus Zero è stata ispirata proprio dai suoi animali domestici. Il regista giapponese, tornato dietro la macchina da presa dopo il successo internazionale di Godzilla Minus One, ha raccontato un retroscena decisamente sorprendente sulla realizzazione del nuovo capitolo, spiegando come osservare i comportamenti dei suoi gatti abbia influenzato persino il modo di rappresentare il celebre kaiju. Seguono spoiler su una sequenza finale del film.

La rivelazione è arrivata durante un'intervista concessa a IGN, nella qualeha approfondito la costruzione dello, uno dei momenti centrali del nuovo film. Una battaglia pensata per essere molto più brutale rispetto a quelle viste in passato, ma che affonda le proprie radici in un'esperienza decisamente quotidiana. Il regista ha infatti raccontato di possedere due gatti che, nella maggior parte delle occasioni,. Ogni tanto, però, qualcosa cambia e i loro movimenti, tanto da rendere difficile comprendere dove finisca il gioco e cominci un vero combattimento.

“Ho due gatti. Per la maggior parte del tempo sono molto gentili e giocosi tra loro, ma in rare occasioni non riesco a capire se stiano superando il confine tra il gioco e una vera lotta”, ha spiegato Yamazaki, descrivendo quanto questa osservazione abbia influenzato la sua percezione degli scontri tra creature. Il comportamento dei due animali è diventato così un riferimento per immaginare il confronto tra Godzilla e Ghidorah, due mostri dotati di una forza distruttiva enorme e capaci di infliggersi ferite devastanti. Yamazaki ha sottolineato di aver voluto rappresentare una battaglia nella quale entrambi i contendenti fossero realmente in pericolo.

Non un semplice scambio di colpi spettacolari, quindi, ma un combattimento nel quale ogni attacco potesse determinare la sopravvivenza di uno dei protagonisti. “Quando scrivevo la sceneggiatura di Godzilla Minus Zero, ricordo di aver scritto: ‘Questa è una lotta all'ultimo sangue’”, ha raccontato il regista, spiegando che l'obiettivo era trasmettere la sensazione di assistere a uno scontro dal quale soltanto uno dei due mostri avrebbe potuto uscire vincitore. Secondo Yamazaki, una battaglia di questo tipo non può essere rappresentata senza considerare la violenza dei comportamenti presenti anche nel mondo animale.

Due creature che combattono per sopravvivere cercheranno infatti di indebolirsi reciprocamente, sfruttando ogni possibilità per infliggere danni all'avversario. È proprio questa idea ad, caratterizzate da attacchi particolarmente feroci e da una fisicità che rende il confronto tra i due kaiju decisamente impressionante. Ma dietro la scelta di rendere la battaglia tanto brutale si nasconde anche un sentimento inaspettato. Il regista ha infatti confessato che,, ha iniziato a provare una sorta di compassione per il mostro, quasi si trattasse di un animale indifeso.

“È doloroso e triste da guardare, perché quando osservo Godzilla mi sembra quasi di vedere un gatto che viene maltrattato”, ha spiegato Yamazaki, aggiungendo una considerazione decisamente ironica. “Da quando ho due gatti e li osservo così spesso, ormai qualsiasi combattimento mi sembra una lotta tra due gatti”, ha ammesso il regista. Un paragone curioso, soprattutto considerando che Godzilla rappresenta da oltre settant'anni una delle creature più temibili della storia del cinema. Eppure, per Yamazaki, persino un mostro capace di devastare intere città può suscitare compassione quando viene mostrato in una situazione di estrema vulnerabilità.

Godzilla Minus Zero, fonte: Toho

Il retroscena racconta anche qualcosa dell'approccio creativo del regista, che già con Godzilla Minus One aveva dimostrato di voler affiancare alla spettacolarità delle distruzioni una componente emotiva particolarmente importante. Godzilla Minus One, uscito nel 2023, aveva conquistato l'Oscar per i migliori effetti visivi, diventando il primo film giapponese a ottenere il prestigioso riconoscimento in questa categoria. Un risultato straordinario, soprattutto considerando il budget contenuto rispetto alle grandi produzioni hollywoodiane. Con Godzilla Minus Zero, Yamazaki è tornato a occuparsi della regia, della sceneggiatura e della supervisione degli effetti visivi, portando avanti una storia ambientata due anni dopo gli eventi del precedente capitolo.

Il Giappone sta ancora cercando di risollevarsi dallequando una nuova minaccia, rappresentata proprio da King Ghidorah, mette nuovamente in pericolo il Paese. Il film segna quindi il ritorno di alcuni protagonisti già conosciuti, tra cui Kōichi Shikishima,, e Noriko, alla quale presta il volto Minami Hamabe. Una delle principali novità riguarda inoltre l'aspetto tecnico.è il primo film giapponese girato per IMAX, una scelta pensata per valorizzare ulteriormente le dimensioni dei mostri e la spettacolarità delle sequenze d'azione.

La pellicola ha già debuttato in Giappone il 3 novembre e negli Stati Uniti il 6 novembre, mentre arriverà nei cinema italiani giovedì 12 novembre 2026, distribuita da Plaion Pictures. Per gli appassionati della saga, quindi, mancano ormai pochissimi giorni alla possibilità di assistere sul grande schermo a questo nuovo confronto tra Godzilla e uno dei suoi avversari più iconici. E dopo le parole di Yamazaki, sarà probabilmente difficile guardare la gigantesca creatura nello stesso modo di prima. Perché dietro una delle battaglie più feroci della sua storia cinematografica si nasconde un'ispirazione tanto semplice quanto inattesa: due gatti che giocano in casa e che, qualche volta, sembrano dimenticare di essere amici.