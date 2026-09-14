Godzilla Minus Zero includerà King Ghidorah? Il trailer nasconde qualcosa di mai visto prima

Pubblicazione: 14 settembre alle 09:00

Il nuovo trailer di Godzilla Minus Zero potrebbe aver nascosto davanti agli occhi dei fan qualcosa di molto più importante del semplice ritorno di un vecchio nemico. Da giorni gli indizi sembrano puntare verso King Ghidorah, ma osservando con attenzione alcune delle sequenze mostrate da Takashi Yamazaki emerge una possibilità ancora più interessante: il regista potrebbe aver deciso di reinventare uno dei poteri più famosi del kaiju a tre teste.

Ma è fondamentale subito una precisazione.non ha ancora confermato ufficialmente la presenza dinel film. Il mostro non viene mostrato chiaramente e il materiale promozionale parla soltanto di una misteriosa “nuova minaccia”. Gli indizi disseminati nel trailer, tuttavia, sono ormai difficili da ignorare. Detto questo,compaiono infatti scariche di energia dorata provenienti dal cielo, accompagnate da un ruggito che

Subito dopo vediamo qualcosa di ancora più impressionante: Godzilla precipita violentemente verso terra, come se una forza misteriosa fosse riuscita a scaraventare in aria persino il Re dei Mostri. Ed è qui che le cose diventano davvero interessanti. Chi conosce King Ghidorah sa che una delle sue armi caratteristiche sono i cosiddetti Gravity Beams, i raggi dorati che il mostro può sprigionare dalle sue tre teste. Nonostante il nome, però, nella maggior parte delle incarnazioni del personaggio questi attacchi non hanno realmente manipolato la gravità: si sono comportati principalmente come devastanti scariche energetiche.

Godzilla Minus Zero, fonte: Toho

Godzilla Minus Zero potrebbe cambiare completamente questa regola. Nel trailer compaiono infatti alcune sequenze decisamente anomale. Case e altri oggetti sembrano sollevarsi da terra, mentre alcune scene mostrano fenomeni che sembrano alterare le normali leggi della fisica. Persino alcuni velivoli attraversano strane onde di energia sospese nel cielo. Se dietro questi fenomeni ci fosse davvero Ghidorah, Yamazaki potrebbe aver deciso di prendere finalmente alla lettera il nome Gravity Beams, trasformandoli in un'arma capace non soltanto di provocare distruzione, ma di alterare realmente la gravità intorno alle proprie vittime.

Sarebbe un cambiamento enorme per il personaggio e spiegherebbe anche. Un Godzilla abbastanza potente da sopravviverepotrebbe trovarsi davanti a qualcosa in grado di neutralizzare la sua forza semplicemente cambiando le regole dello scontro. Naturalmente esiste anche un'altra possibilità. Le strane anomalie gravitazionali potrebbero essere collegate direttamente a Godzilla o avere un'origine completamente diversa. In alcune sequenze, infatti,sembra provenire proprio dal kaiju protagonista, rendendo volutamente difficile capire cosa stia realmente accadendo.

Yamazaki sembra divertirsi proprio con questa ambiguità. Il trailer mostra abbastanza da alimentare le teorie, ma evita accuratamente di rivelare l'identità della nuova minaccia. Gli indizi su Ghidorah, comunque, non finiscono con i Gravity Beams. Oltre ai fulmini dorati e al misterioso ruggito, alcuni fan hanno collegato persino il titolo del film alla storica denominazione del kaiju: King Ghidorah è stato infatti chiamato più volte Monster Zero nel corso della lunga storia del franchise.

Anche il contesto scelto da Yamazaki potrebbe rendere il suo eventuale arrivo particolarmente significativo. Godzilla Minus Zero è ambientato nel 1949, due anni dopo gli eventi di Godzilla Minus One. Il Giappone sta ancora cercando di ricostruirsi quando una nuova calamità distrugge quella fragile normalità appena riconquistata. La sinossi ufficiale non usa mezzi termini: dopo essere stato ridotto a zero dalla guerra e trascinato “in negativo” da Godzilla, il Paese dovrà affrontare qualcosa di nuovo proprio mentre sembrava finalmente riuscito a rialzarsi. Il regista Takashi Yamazaki, tornato anche come sceneggiatore e supervisore degli effetti visivi, aveva già anticipato che questa volta sulla famiglia Shikishima e sul Giappone sarebbe scesa una disperazione ancora più profonda.

E il trailer sembra mantenere la promessa. Tornerannoin quelli di Noriko, insieme a diversi personaggi di Minus One. Tra le new entry figurano invece. Curiosamente,interpreta una meteorologa: un dettaglio che ha inevitabilmente alimentato ulteriormente le speculazioni dei fan, considerando quanto tempeste e fenomeni atmosferici siano tradizionalmente associati a Ghidorah. C'è poi un'altra novità importante sul piano tecnico, visto cheè la prima produzione giapponese girata per IMAX, conche sembra intenzionato ad alzare ulteriormente l'asticella dopo gli effetti visivi di Minus One, premiati con l'Oscar.

Per scoprire se dietro quelle misteriose anomalie ci sia davvero King Ghidorah bisognerà quindi aspettare ancora. Una cosa, però, appare sempre più chiara: qualunque cosa sia riuscita a far precipitare Godzilla dal cielo nel nuovo trailer, rappresenta una minaccia molto diversa da quelle affrontate nel film precedente. E se Yamazaki avesse davvero trasformato i Gravity Beams in autentiche armi gravitazionali, il nome di uno dei poteri più celebri di Ghidorah potrebbe finalmente avere un significato molto più letterale — e terrificante.