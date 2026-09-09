Godzilla Minus Zero prepara la battaglia finale: nuovi personaggi si uniscono alla lotta contro il kaiju

Pubblicazione: 09 settembre alle 09:15

Godzilla è tornato, e questa volta il Giappone potrebbe non avere una terza possibilità. TOHO ha pubblicato un nuovo trailer di Godzilla Minus Zero, sequel diretto di Godzilla Minus One che riporterà Takashi Yamazaki dietro la macchina da presa dopo lo straordinario successo internazionale del precedente capitolo. Le nuove immagini permettono soprattutto di capire qualcosa in più sulla storia, ambientata nel 1949, esattamente due anni dopo gli eventi di Minus One.

Ilsta ancora cercando faticosamente di rialzarsi dalle conseguenze dellae dalla devastazione provocata dal primo attacco di Godzilla, ma quella fragile normalità sembra destinata a durare pochissimo. Il Re dei Mostri è infatti pronto a colpire ancora. Il trailer insiste proprio sulla sensazione che questa volta lo scontro possa essere definitivo. Il messaggio scelto per accompagnare: “Non ci sarà una terza volta. Tutto finisce qui”.

Una frase che sembra alzare ulteriormente la posta in gioco rispetto a Minus One e che inevitabilmente alimenterà le discussioni sul futuro di questa particolare incarnazione di Godzilla. Al centro della storia ritroveremo Kōichi Shikishima e Noriko, interpretati ancora una volta da Ryunosuke Kamiki e Minami Hamabe. La loro vita era stata completamente sconvolta dagli eventi del primo film e Minus Zero ripartirà proprio dalla famiglia Shikishima, mostrando cosa è accaduto durante i due anni trascorsi dall'ultima battaglia.

Il nuovo trailer conferma inoltre il ritorno di buona parte dei personaggi che avevano accompagnato Kōichi nella disperata operazione contro Godzilla. Hidetaka Yoshioka tornerà nei panni di Kenji Noda, che nel frattempo è diventato direttore del Disaster Response Bureau e si troverà inevitabilmente coinvolto nella risposta alla nuova minaccia. Rivedremo anche Yuki Yamada come Shirō Mizushima e Kuranosuke Sasaki nel ruolo di Seiji Akitsu, rispettivamente membro dell'equipaggio e capitano della Shinseimaru.

Torneranno inoltrenei panni di Sumiko Ōta, che ora gestisce un orfanotrofio, ecome Tatsuo Hotta, l'ex capitano del cacciatorpediniere Yukikaze. La vera novità del cast è però. L'attore interpreta Kanji Murakami, un biologo che porta ancora addosso profonde cicatrici psicologiche lasciate dalla guerra e che, stando alle informazioni diffuse da TOHO, avrà un ruolo centrale nella storia. La sua presenza potrebbe diventare particolarmente importante considerando che il nuovo film sembra voler mantenere uno degli aspetti più apprezzati di

Yamazaki non aveva infatti utilizzato il kaiju soltanto come gigantesca macchina di distruzione, ma anche come estensione delle ferite lasciate dalla guerra sul Giappone e sui suoi abitanti. Minus Zero partirà da un Paese che sembrava finalmente aver recuperato almeno una parte della quotidianità perduta. Il ritorno di Godzilla rischia quindi di trascinarlo nuovamente sotto lo zero evocato dal titolo, proprio quando la ricostruzione sembrava aver restituito qualche speranza. Il nuovo poster offre inoltre uno sguardo più ravvicinato al design scelto per Godzilla, mentre il trailer promette una scala ancora maggiore per le sequenze di distruzione.

Non sorprende considerando che Yamazaki tornerà non soltanto come regista e sceneggiatore, ma anche come supervisore degli effetti visivi. È proprio in quest'ultimo ruolo che il filmmaker giapponese ha scritto una pagina importante della storia recente della saga. Godzilla Minus One ha infatti conquistato nel 2024 l'Oscar per i migliori effetti visivi, un risultato ancora più sorprendente considerando il budget decisamente inferiore rispetto a quello delle grandi produzioni hollywoodiane.

Perpotrà però lavorare con strumenti ancora più ambiziosi. Il film è infatti la prima produzione giapponese a ottenere: le riprese sono state realizzate utilizzando telecamere digitali ad alta definizione certificate da IMAX e il comparto audiovisivo è stato pensato per sfruttare specificamente le sale del formato premium. La produzione aveva già mostrato qualche settimana fa un breve dietro le quinte dedicato proprio alla realizzazione del film, lasciando intravedere il lavoro necessario per combinare riprese dal vivo e gli effetti visivi supervisionati dallo stesso Yamazaki.

E per il pubblico italiano c'è finalmente anche una data precisa da segnare sul calendario. Godzilla Minus Zero arriverà nei nostri cinema il 12 novembre 2026, distribuito da Plaion Pictures nell'ambito della partnership con TOHO Global, e sarà disponibile anche nelle sale IMAX. L'Italia dovrà quindi attendere qualche giorno in più rispetto ad altri mercati: il debutto è fissato per il 3 novembre in Giappone e per il 6 novembre negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Spagna e in numerosi altri territori.

A meno di due mesi dall'uscita, il nuovo trailer sembra soprattutto voler chiarire una cosa: Godzilla Minus Zero non vuole limitarsi a replicare il successo di Minus One. Il Giappone è riuscito una volta a sopravvivere al Re dei Mostri, ma la frase scelta per chiudere questa nuova anticipazione suona quasi come una promessa. Una terza occasione, questa volta, potrebbe davvero non esserci