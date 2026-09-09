Godzilla Minus Zero prepara la battaglia finale: nuovi personaggi si uniscono alla lotta contro il kaiju
Godzilla Minus Zero torna a mostrarsi con un nuovo trailer: il sequel di Minus One svela il ritorno del kaiju e prepara uno scontro che potrebbe essere definitivo.
Godzilla è tornato, e questa volta il Giappone potrebbe non avere una terza possibilità. TOHO ha pubblicato un nuovo trailer di Godzilla Minus Zero, sequel diretto di Godzilla Minus One che riporterà Takashi Yamazaki dietro la macchina da presa dopo lo straordinario successo internazionale del precedente capitolo. Le nuove immagini permettono soprattutto di capire qualcosa in più sulla storia, ambientata nel 1949, esattamente due anni dopo gli eventi di Minus One.
Una frase che sembra alzare ulteriormente la posta in gioco rispetto a Minus One e che inevitabilmente alimenterà le discussioni sul futuro di questa particolare incarnazione di Godzilla. Al centro della storia ritroveremo Kōichi Shikishima e Noriko, interpretati ancora una volta da Ryunosuke Kamiki e Minami Hamabe. La loro vita era stata completamente sconvolta dagli eventi del primo film e Minus Zero ripartirà proprio dalla famiglia Shikishima, mostrando cosa è accaduto durante i due anni trascorsi dall'ultima battaglia.
Il nuovo trailer conferma inoltre il ritorno di buona parte dei personaggi che avevano accompagnato Kōichi nella disperata operazione contro Godzilla. Hidetaka Yoshioka tornerà nei panni di Kenji Noda, che nel frattempo è diventato direttore del Disaster Response Bureau e si troverà inevitabilmente coinvolto nella risposta alla nuova minaccia. Rivedremo anche Yuki Yamada come Shirō Mizushima e Kuranosuke Sasaki nel ruolo di Seiji Akitsu, rispettivamente membro dell'equipaggio e capitano della Shinseimaru.
Yamazaki non aveva infatti utilizzato il kaiju soltanto come gigantesca macchina di distruzione, ma anche come estensione delle ferite lasciate dalla guerra sul Giappone e sui suoi abitanti. Minus Zero partirà da un Paese che sembrava finalmente aver recuperato almeno una parte della quotidianità perduta. Il ritorno di Godzilla rischia quindi di trascinarlo nuovamente sotto lo zero evocato dal titolo, proprio quando la ricostruzione sembrava aver restituito qualche speranza. Il nuovo poster offre inoltre uno sguardo più ravvicinato al design scelto per Godzilla, mentre il trailer promette una scala ancora maggiore per le sequenze di distruzione.
Non sorprende considerando che Yamazaki tornerà non soltanto come regista e sceneggiatore, ma anche come supervisore degli effetti visivi. È proprio in quest'ultimo ruolo che il filmmaker giapponese ha scritto una pagina importante della storia recente della saga. Godzilla Minus One ha infatti conquistato nel 2024 l'Oscar per i migliori effetti visivi, un risultato ancora più sorprendente considerando il budget decisamente inferiore rispetto a quello delle grandi produzioni hollywoodiane.
E per il pubblico italiano c'è finalmente anche una data precisa da segnare sul calendario. Godzilla Minus Zero arriverà nei nostri cinema il 12 novembre 2026, distribuito da Plaion Pictures nell'ambito della partnership con TOHO Global, e sarà disponibile anche nelle sale IMAX. L'Italia dovrà quindi attendere qualche giorno in più rispetto ad altri mercati: il debutto è fissato per il 3 novembre in Giappone e per il 6 novembre negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Spagna e in numerosi altri territori.
A meno di due mesi dall'uscita, il nuovo trailer sembra soprattutto voler chiarire una cosa: Godzilla Minus Zero non vuole limitarsi a replicare il successo di Minus One. Il Giappone è riuscito una volta a sopravvivere al Re dei Mostri, ma la frase scelta per chiudere questa nuova anticipazione suona quasi come una promessa. Una terza occasione, questa volta, potrebbe davvero non esserci