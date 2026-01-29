Good Time: una scena del film è stata la causa per cui i fratelli Safdie non lavorano più insieme

Pubblicazione: 29 gennaio alle 07:30

Per qualche anno, Benny e Josh Safdie sono stati il duo più promettente di Hollywood. Good Time prima, Uncut Gems poi: due film che hanno ridefinito il thriller urbano americano, con uno stile viscerale e una tensione capace di tenerti incollato allo schermo dall'inizio alla fine. Robert Pattinson che suda, corre, si dimena in un'odissea notturna per le strade di New York. Adam Sandler che gioca d'azzardo con la propria vita in un crescendo di ansia insopportabile. I fratelli Safdie sembravano inarrestabili, destinati a dominare il cinema indipendente per il prossimo decennio.



Poi, il silenzio. Niente più progetti comuni. Niente più apparizioni congiunte. Quest'anno si sono ritrovati a competere l'uno contro l'altro agli Oscar: Josh con Marty Supreme, Benny con Smashing Machine. Due film diversi, due visioni separate, due carriere che hanno preso strade divergenti. Ma cosa ha spezzato un sodalizio così potente? Secondo fonti vicine ai due registi, la risposta è tanto oscura quanto inquietante.



Secondo quanto riportato da Page Six, alla base della rottura professionale tra i fratelli Safdie ci sarebbe un episodio avvenuto sul set di Good Time, il film del 2017 che ha consacrato Robert Pattinson come attore drammatico di razza. Durante le riprese di una scena di sesso, un attore si sarebbe comportato in modo totalmente inappropriato con un'attrice minorenne, e la gestione dell'incidente da parte di Josh avrebbe creato una frattura irreparabile con Benny.

Good Time - Movies Inspired





Talia Webster, che nel film interpreta Crystal, aveva solo 17 anni al momento delle riprese. Nonostante la giovane età, i fratelli l'avevano scelta per una scena intima con Buddy Duress, che interpreta un criminale appena uscito di prigione. Secondo testimoni presenti sul set, durante quella scena Duress si sarebbe denudato davanti alla ragazza, chiedendole esplicitamente se potesse avere un rapporto sessuale reale con lei.



La dinamica di quanto accaduto è ricostruita dalle fonti in modo preciso. Quel giorno, Benny reggeva il microfono a giraffa, mentre Josh controllava l'inquadratura dal monitor. Quando l'attore ha oltrepassato i limiti, avrebbe dovuto essere Josh, in qualità di regista, a interrompere immediatamente la ripresa. Invece, secondo una fonte presente, ha lasciato che la scena continuasse. "Qualsiasi regista che avesse visto quello che stava succedendo avrebbe dovuto urlare 'Stop' e bloccare tutto, ma Josh ha lasciato che andasse avanti", ha dichiarato un membro della troupe a Page Six.



Utilizzare un minore in una scena di sesso non è solo una violazione delle norme etiche del settore, ma va contro le regole dello Screen Actors Guild, pensate proprio per proteggere gli attori più giovani da situazioni traumatiche. Eppure, nonostante la gravità dell'episodio, i due fratelli hanno continuato a lavorare insieme, producendo pochi anni dopo Uncut Gems, il loro secondo grande successo.



Ma qualcosa si era incrinato. La vera esplosione è arrivata anni dopo, innescata da un altro scandalo che ha coinvolto Sebastian "Sebo" Bear-McClard, produttore storico dei Safdie e marito di Emily Ratajkowski. Durante la separazione tra Bear-McClard e la modella, sono emerse numerose accuse contro il produttore, e nel mezzo di questa battaglia mediatica sono venuti a galla anche i retroscena di Good Time.



È stato in quel momento, secondo Benny, che avrebbe scoperto per la prima volta l'età reale dell'attrice coinvolta nella scena. La rivelazione e soprattutto la reazione di Josh all'epoca dei fatti hanno scavato un solco profondo tra i due fratelli. Si sono accusati a vicenda, con Josh e Bear-McClard che si rimbalzavano le responsabilità, ma il danno era fatto. Il rapporto tra i fratelli e Bear-McClard si è concluso, e anche quello tra Benny e Josh ha iniziato a sgretolarsi.



Hanno provato a tenere in piedi la collaborazione, lavorando a un progetto per Netflix con Adam Sandler. Ma mentre le storie sul set di Good Time continuavano a emergere grazie alle rivelazioni di Bear-McClard, Benny ha deciso di chiudere. La produzione è stata cancellata e i due si sono separati professionalmente, probabilmente per sempre.



