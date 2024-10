Gotham Awards 2024: Anora guida le nomination, tra i candidati anche Vermiglio e Challengers

Pubblicazione: 29 ottobre alle 19:39

La stagione dei premi si prepara sta entrando finalmente nel vivo (e quest'anno senza sciopero degli attori di mezzo): conclusa la rassegna dei festival internazionali, i film che ambiscono a partecipare agli Oscar 2024 passano dai premi della critica, che vengono annunciati nei mesi di novembre e dicembre.

Come sempre, si parte dalla 34 esima edizione dei, i premi storicamente dedicati al cinema indipendente (anche se dall'anno scorso non c'è più il limite dei 35 milioni di dollari di budget, aprendo la strada ai blockbuster). I film candidati vengono selezionati da comitati composti da critici e votati da lavoratori del mondo del cinema (registi, sceneggiatori, produttori etc). La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 7 dicembre novembre al Cipriani Wall Street di New York City.

A dominare le nomination di quest'anno Anora di Sean Baker (vincitore della Palma d'Oro) con quattro candidature (film, regista, protagonista per Mikey Madison e non protagonista per Yura Borisov). Candidati come miglior film anche Babygirl di Halina Reijn, Challengers di Luca Guadagnino, A Different Man di Aaron Schimberg e Nickel Boys di RaMell Ross.

Lo studio che domina le candidature è A24, con Babygirl, I Saw The TV Glow, Sing Sing, A Different Man, Love Lies Bleeding, The Brutalist e Janet Planet che hanno tutti varie candidature. Film internazionali favoriti agli Oscar di quest'anno come Maria, Emilia Perez e The Substance non potevano essere candidati come miglior film, ma The Substance ha ottenuto comunque una candidatura alla migliore interpretazione come protagonista per Demi Moore.

Da notare tra i candidati a miglior film internazionale anche Vermiglio di Maura Delpero.

Gotham Awards 2024: le nomination

Miglior film

Anora

Sean Baker, director; Sean Baker, Alex Coco, Samantha Quan, producers (NEON)

Babygirl

Halina Reijn, director; David Hinojosa, Julia Oh, Halina Reijn, producers (A24)

Challengers

Luca Guadagnino, director; Luca Guadagnino, Rachel O’Connor, Amy Pascal, Zendaya, producers (Amazon MGM Studios)

A Different Man

Aaron Schimberg, director; Gabriel Mayers, Vanessa McDonnell, Christine Vachon, producers (A24)

Nickel Boys

RaMell Ross, director; Joslyn Barnes, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, David Levine, producers (Orion Pictures/Amazon MGM Studios)

Miglior film internazionale

All We Imagine as Light

Payal Kapadia, director; Julien Graff, Thomas Hakim, producers (Sideshow and Janus Films)

Green Border

Agnieszka Holland, director; Fred Bernstein, Agnieszka Holland, Marcin Wierzchoslawski, producers (Kino Lorber)

Hard Truths

Mike Leigh, director; Georgina Lowe, producer (Bleecker Street)

Inside the Yellow Cocoon Shell

Thien An Pham, director; Jeremy Chua, Tran Van Thi, producers (Kino Lorber)

Vermiglio

Maura Delpero, director; Francesca Andreoli, Maura Delpero, Santiago Fondevila Sance, Leonardo Guerra Seràgnoli, producers (Sideshow and Janus Films)

Miglior documentario

Dahomey

Mati Diop, director; Mati Diop, Judith Lou Lévy, Eve Robin, producers (MUBI)

Intercepted

Oksana Karpovych, director; Darya Bassel, Olha Beskhmelnytsina, Rocío B. Fuentes, Giacomo Nudi, Lucie Rego Pauline Tran Van Lieu, producers (Grasshopper Film)

No Other Land

Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor, directors; Fabien Greenberg, Bård Kjøge Rønning, producers (Antipode Films)

Soundtrack to a Coup d’Etat

Johan Grimonprez, director; Rémi Grellety, Daan Milius, producers (Kino Lorber)

Sugarcane

Julian Brave NoiseCat, Emily Kassie, directors; Emily Kassie, Kellen Quinn, producers (National Geographic Documentary Films)

Union

Stephen Maing, Brett Story, directors; Samantha Curley, Mars Verrone, producers (Self-Distributed)

Miglior regista

Payal Kapadia , All We Imagine as Light (Sideshow and Janus Films)

Sean Baker , Anora (NEON)

Guan Hu , Black Dog (The Forge)

Jane Schoenbrun , I Saw the TV Glow (A24)

RaMell Ross, Nickel Boys (Orion Pictures/Amazon MGM Studios)

Miglior sceneggiatura

Between the Temples , Nathan Silver, C. Mason Wells (Sony Pictures Classics)

Evil Does Not Exist , Ryûsuke Hamaguchi (Sideshow and Janus Films)

Femme , Sam H. Freeman, Ng Choon Ping (Utopia)

His Three Daughters , Azazel Jacobs (Netflix)

Janet Planet, Annie Baker (A24)

Regista esordiente

Shuchi Talati , Girls Will Be Girls (Juno Films, Inc)

India Donaldson , Good One (Metrograph Pictures)

Alessandra Lacorazza , In the Summers (Music Box Films)

Vera Drew , The People’s Joker (Altered Innocence)

Mahdi Fleifel, To a Land Unknown (Watermelon Pictures)

Miglior protagonista

Pamela Anderson , The Last Showgirl (Roadside Attractions)

Adrien Brody , The Brutalist (A24)

Colman Domingo , Sing Sing (A24)

Marianne Jean-Baptiste , Hard Truths (Bleecker Street)

Nicole Kidman , Babygirl (A24)

Keith Kupferer , Ghostlight (IFC Films)

Mikey Madison , Anora (NEON)

Demi Moore , The Substance (MUBI)

Saoirse Ronan , Outrun (Sony Pictures Classics)

Justice Smith, I Saw the TV Glow (A24)

Miglior non protagonista

Yura Borisov , Anora (NEON)

Kieran Culkin , A Real Pain (Searchlight Pictures)

Danielle Deadwyler , The Piano Lesson (Netflix)

Brigette Lundy-Paine , I Saw the TV Glow (A24)

Natasha Lyonne , His Three Daughters (Netflix)

Clarence Maclin , Sing Sing (A24)

Katy O’Brian , Love Lies Bleeding (A24)

Guy Pearce , The Brutalist (A24)

Adam Pearson , A Different Man (A24)

Brian Tyree Henry, The Fire Inside (Amazon MGM Studios)

Interprete esordiente

Lily Collias , Good One (Metrograph Pictures)

Ryan Destiny , The Fire Inside (Amazon MGM Studios)

Maisy Stella , My Old Ass (Amazon MGM Studios)

Izaac Wang , Dìdi (Focus Features)

Brandon Wilson, Nickel Boys (Orion Pictures/Amazon MGM Studios)