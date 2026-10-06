Grande Fratello, duro scontro tra Guendalina Tavassi e Moreno: lo sfogo e le tensioni dopo la diretta
Tensioni e fuoco incrociato al Grande Fratello: Guendalina Tavassi si sfoga dopo lo scontro durissimo con Moreno. Ecco cosa è successo nella Casa.
Il clima all'interno della Casa del Grande Fratello si fa sempre più rovente e le dinamiche tra i concorrenti regalano colpi di scena quotidiani. Nelle ultime ore, al centro dell'attenzione mediatica e delle discussioni c'è stata Guendalina Tavassi, protagonista assoluta di un duro sfogo che ha letteralmente diviso il gruppo e acceso gli animi durante la puntata e nei giorni immediatamente successivi. La situazione è precipitata dopo una serie di attriti che hanno visto contrapposti la nota opinionista e showgirl e Moreno Morello.
Dal canto suo, Guendalina non è rimasta in silenzio e ha deciso di sfogarsi apertamente con alcuni compagni d'avventura, tra cui Megan Ria e Valeria Marini, oltre che con altri inquilini del salone. Nel corso del confronto, la concorrente ha ribadito la sua ferma intenzione di volersi allontanare in modo definitivo da Moreno, sentendosi profondamente attaccata, incompresa e ferita dai toni utilizzati nei suoi confronti. La gieffina ha sostenuto di essere stata bersaglio di nomination mirate, nate unicamente da alleanze strategiche e di amicizia piuttosto che da motivazioni personali reali.
Questo aspro botta e risposta ha segnato inevitabilmente un punto di non ritorno nelle relazioni tra i due protagonisti di questa edizione. Da una parte troviamo chi accusa la Tavassi di voler soltanto alimentare pettegolezzi e tensioni artificiali, visto anche il confronto con Federica, per catalizzare l'attenzione del pubblico su di sé; dall'altra ci sono i sostenitori della sua schiettezza, pronti a difendere il suo diritto di esprimere apertamente i propri dubbi sulle dinamiche nate sotto i riflettori.