Grande Fratello, duro scontro tra Guendalina Tavassi e Moreno: lo sfogo e le tensioni dopo la diretta

Pubblicazione: 06 ottobre alle 10:07

Il clima all'interno della Casa del Grande Fratello si fa sempre più rovente e le dinamiche tra i concorrenti regalano colpi di scena quotidiani. Nelle ultime ore, al centro dell'attenzione mediatica e delle discussioni c'è stata Guendalina Tavassi, protagonista assoluta di un duro sfogo che ha letteralmente diviso il gruppo e acceso gli animi durante la puntata e nei giorni immediatamente successivi. La situazione è precipitata dopo una serie di attriti che hanno visto contrapposti la nota opinionista e showgirl e Moreno Morello.

Quest'ultimo, infatti, non ha gradito per nulla alcune insinuazioni fatte da Guendalina riguardo al suo rapporto speciale con l'inquilina Federica, arrivando aSecondo il punto di vista espresso da Moreno all'interno del reality show condotto da Alfonso Signorini, i comportamenti dei concorrenti coinvolti sarebbero limpidi e cristallini, rendendo le illazioni della Tavassi un attacco gratuito mirato unicamente a creare dinamiche e a destabilizzare gli equilibri del loft.

Dal canto suo, Guendalina non è rimasta in silenzio e ha deciso di sfogarsi apertamente con alcuni compagni d'avventura, tra cui Megan Ria e Valeria Marini, oltre che con altri inquilini del salone. Nel corso del confronto, la concorrente ha ribadito la sua ferma intenzione di volersi allontanare in modo definitivo da Moreno, sentendosi profondamente attaccata, incompresa e ferita dai toni utilizzati nei suoi confronti. La gieffina ha sostenuto di essere stata bersaglio di nomination mirate, nate unicamente da alleanze strategiche e di amicizia piuttosto che da motivazioni personali reali.

Guendalina Tavassi al GFVIP sfogo-Foto Mediaset

Questo aspro botta e risposta ha segnato inevitabilmente un punto di non ritorno nelle relazioni tra i due protagonisti di questa edizione. Da una parte troviamo chi accusa la Tavassi di voler soltanto alimentare pettegolezzi e tensioni artificiali, visto anche il confronto con Federica, per catalizzare l'attenzione del pubblico su di sé; dall'altra ci sono i sostenitori della sua schiettezza, pronti a difendere il suo diritto di esprimere apertamente i propri dubbi sulle dinamiche nate sotto i riflettori.

La tensione è palpabile e la questione, con ogni probabilità, continuerà a essere ampiamente dibattuta anche nel corso dei prossimi appuntamenti in prima serata su Canale 5. Gli appassionati delse ci sarà un chiarimento definitivo o se la frattura tra i due gieffini diventerà ormai insanabile.