Guendalina Tavassi contro Federica Morello al GF VIP: il confronto tra le due accende la tensione nella Casa

Pubblicazione: 03 ottobre alle 16:39

Una discussione nata quasi per caso si è trasformata in uno dei confronti più accesi degli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello VIP. Al centro della vicenda ci sono Guendalina Tavassi e Federica Morello, che hanno finito per scontrarsi dopo una conversazione sulla chirurgia estetica. A complicare ulteriormente la situazione è intervenuto Jonathan Kashanian, coinvolto suo malgrado nella discussione. Il confronto ha fatto emergere non soltanto opinioni molto diverse, ma anche alcune fragilità personali. La vicenda è stata poi affrontata durante la sesta puntata del reality, condotto da Ilary Blasi.

Federica avrà rifatto o no il naso? Guendalina non si dà pace #gfvip pic.twitter.com/hifG7tk5pj — Lestofanti (@GieffeVip10) September 30, 2026

Tutto è cominciato in giardino, durante una chiacchierata tra alcune concorrenti dedicata alla chirurgia estetica. Federica ha spiegato di essersi sottoposta a un intervento al seno, ma Guendalina ha espresso dubbi sul fatto che fosse stato l'unico ritocco.. Federica non ha gradito l'insistenza e ha contestato il modo in cui l'argomento veniva affrontato. Da una conversazione apparentemente leggera si è così arrivati a un confronto sempre più acceso.

La questione non si è però chiusa con il primo faccia a faccia. Guendalina ha successivamente parlato con Jonathan Kashanian, continuando a sostenere la propria posizione. Jonathan ha provato a spostare l'attenzione su un altro aspetto, secondo lui, una persona può reagire in modo diverso alle osservazioni sul proprio aspetto e dietro una reazione apparentemente forte possono esserci delle insicurezze. Tavassi ha quindi spiegato di vedere una differenza tra il proprio modo di affrontare le critiche, spesso attraverso l'ironia, e quello di Federica. Il confronto ha finito per diventare anche una riflessione sul modo in cui i concorrenti si percepiscono reciprocamente.

Nel frattempo, anche Federica ha continuato a parlare dell'accaduto con altri concorrenti, raccontando di essere rimasta infastidita dall'atteggiamento di Guendalina. La Morello ha definito eccessiva la confidenza presa dalla Tavassi e ha fatto capire di non voler accettare ulteriori provocazioni. Il clima tra le due è rimasto quindi teso anche nelle ore successive al litigio.

A quel punto la vicenda ha assunto una dimensione diversa per Guendalina.. A pesarle è stato anche il comportamento di Jonathan, dal quale avrebbe voluto una presa di posizione più netta durante il confronto con Federica. Il momento ha riportato a galla anche ricordi legati alla sua precedente esperienza al Grande Fratello, quando aveva raccontato di essersi sentita sola e senza una persona capace di sostenerla.

Il caso è arrivato infine al centro della sesta puntata del GF VIP del 2 ottobre, quando Ilary Blasi ha coinvolto direttamente Guendalina, Federica e Jonathan per ricostruire quanto accaduto. Il confronto televisivo ha permesso di ripercorrere la discussione iniziale e il successivo coinvolgimento di Kashanian, trasformando una lite nata in Casa in uno dei temi della puntata. La vicenda si inserisce, inoltre, in un percorso di tensioni e indiscrezioni che aveva già coinvolto Federica Morello nelle settimane precedenti, Guendalina Tavassi aveva infatti raccontato anche un'indiscrezione sul rapporto tra Federica e Antonella Fiordelisi, aggiungendo un ulteriore elemento alle dinamiche che ruotano intorno alla concorrente.