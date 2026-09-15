Grande Fratello Vip 9, oggi l’Open House: quattro concorrenti entrano nella Casa prima del debutto
Il Grande Fratello Vip 9 sorprende tutti: l’Open House del 15 settembre anticipa il debutto su Canale 5. Quattro VIP pronti al debutto su Mediaset Infinity: tutte le anticipazioni!
Il conto alla rovescia sta finalmente per giungere al termine, ma per i fan più sfegatati del reality show più spiato d’Italia c'è una sorpresa dell'ultimo minuto. La nuova edizione del Grande Fratello Vip 9 scalda i motori in anticipo rispetto alla tabella di marcia ufficiale. Se il debutto in prima serata su Canale 5 resta confermato per la prima puntata di giovedì 17 settembre, le porte della Porta Rossa di Cinecittà si spalancheranno con ben 48 ore d’anticipo.
L'evento sarà visibile in esclusiva streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, offrendo al pubblico l'opportunità di seguire in diretta i primissimi approcci, le prime simpatie e, perché no, le prime inevitabili tensioni tra i quattro concorrenti prima che il resto del gruppo faccia il suo ingresso nel corso delle prime due puntate serali (previste per giovedì 17 e sabato 19 settembre). Il cast completo di questa nona edizione VIP vanta al momento 17 concorrenti confermati.
Tra i volti già annunciati che andranno a comporre la rosa degli inquilini figurano personaggi amatissimi dal pubblico televisivo come Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi, Alessandro Varsi e Piera Meloni. Resta invece ancora nell'ombra la lista dei quattro volti noti prescelti per rompere il ghiaccio durante il pomeriggio e la serata dell'Open House. Chi saranno i quattro VIP misteriosi pronti ad ambientarsi per primi tra gli specchi e i microfoni della Casa più famosa d'Italia?