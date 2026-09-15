Grande Fratello Vip 9, oggi l’Open House: quattro concorrenti entrano nella Casa prima del debutto

Pubblicazione: 15 settembre alle 08:55

Il conto alla rovescia sta finalmente per giungere al termine, ma per i fan più sfegatati del reality show più spiato d’Italia c'è una sorpresa dell'ultimo minuto. La nuova edizione del Grande Fratello Vip 9 scalda i motori in anticipo rispetto alla tabella di marcia ufficiale. Se il debutto in prima serata su Canale 5 resta confermato per la prima puntata di giovedì 17 settembre, le porte della Porta Rossa di Cinecittà si spalancheranno con ben 48 ore d’anticipo.

Oggi, martedì 15 settembre, prende infattiche vedrà i primi quattro concorrenti varcare la soglia della Casa per dare ufficialmente il via alle dinamiche del gioco. La notizia ha immediatamente infiammato i social network. Ma come funzionerà esattamente questa anteprima? A partire da oggi, 15 settembre, la Casa del GF Vip accoglierà. Gli organizzatori hanno deciso di non svelare prima del tempo i nomi dei quattro coraggiosi che faranno da "apripista" all'edizione 2026.

L'evento sarà visibile in esclusiva streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, offrendo al pubblico l'opportunità di seguire in diretta i primissimi approcci, le prime simpatie e, perché no, le prime inevitabili tensioni tra i quattro concorrenti prima che il resto del gruppo faccia il suo ingresso nel corso delle prime due puntate serali (previste per giovedì 17 e sabato 19 settembre). Il cast completo di questa nona edizione VIP vanta al momento 17 concorrenti confermati.

Tra i volti già annunciati che andranno a comporre la rosa degli inquilini figurano personaggi amatissimi dal pubblico televisivo come Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi, Alessandro Varsi e Piera Meloni. Resta invece ancora nell'ombra la lista dei quattro volti noti prescelti per rompere il ghiaccio durante il pomeriggio e la serata dell'Open House. Chi saranno i quattro VIP misteriosi pronti ad ambientarsi per primi tra gli specchi e i microfoni della Casa più famosa d'Italia?