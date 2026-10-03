Grande Fratello Vip 9, Piera Meloni in lacrime per il fidanzato: "I tuoi dubbi hanno un nome"

Pubblicazione: 03 ottobre alle 10:13

Il percorso nella casa del Grande Fratello Vip 9 si fa sempre più intenso e ricco di colpi di scena. Durante l'ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, i riflettori si sono accesi su Piera Meloni, protagonista di un momento di forte emozione e profonda crisi sentimentale. La concorrente è scoppiata in lacrime in diretta televisiva dopo aver ricevuto una lettera inaspettata dal fidanzato Gianmarco, proprio nel giorno del loro anniversario. La situazione sentimentale di Piera all'interno del loft di Cinecittà è finita al centro dell'attenzione a causa del legame speciale nato con il coinquilino Alessandro Roncaccia.

Una vicinanza che non è passata inosservata al pubblico e, soprattutto, al compagno della gieffina rimasto fuori dalla Casa. Nel corso della puntata, tramite la consegna curata da Jonathan Kashanian,Il ragazzo non ha nascosto il dolore e lo smarrimento provati di fronte alle incertezze espresse dalla fidanzata in tv: "All'inizio ti ho sentito parlare di noi e mi ha reso felice, ma quando hai cominciato a parlare dei tuoi dubbi mi sono sentito perso. I tuoi dubbi hanno un nome e un cognome ben preciso" ha scritto il fidanzato, alludendo chiaramente al feeling instaurato con Alessandro.

Nonostante la frecciata, Gianmarco ha teso una mano alla compagna, chiedendole di avere un confronto diretto guardandosi negli occhi prima di prendere decisioni affrettate, chiudendo il messaggio con un accorato "ti voglio bene" e un riferimento al loro anniversario. Visibilmente scossa e in lacrime, Piera Meloni ha replicato alle parole del fidanzato con grande sincerità: "A parte chiedergli scusa, con tutto il mio cuore non avrei mai voluto che lui stesse male per colpa mia. Lui è un ragazzo stupendo, non si merita questo".

La concorrente ha poi sottolineato come un anno e mezzo di relazione importante non si possa cancellare in pochi giorni, pur ammettendo di trovarsi a gestire una situazione più grande di lei. In studio, interpellato da Ilary Blasi sulla questione, Alessandro Roncaccia ha inizialmente tentennato per poi ammettere apertamente: "Sì, Piera mi piace". Un'ulteriore conferma che complica gli equilibri della dinamica e costringerà la gieffina a fare chiarezza sui propri sentimenti nei prossimi giorni. Le premesse per nuovi fuochi d'artificio nelle prossime puntate del GF Vip 9 ci sono tutte.