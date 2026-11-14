Grande Fratello Vip, Alex Belli lascia lo studio e annuncia l’addio sui social: “Il sipario cala”

Pubblicazione: 14 novembre alle 10:53

Clamoroso colpo di scena nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Dopo giorni di tensioni e una furiosa discussione andata in scena nella Casa, Alex Belli ha deciso di mettere la parola fine alla sua avventura nel reality di Canale 5. L'attore, richiamato dagli autori dopo la sua eliminazione per vestire i panni dell'executive chef nella prova del bistrot, non ha gradito i rimproveri ricevuti in diretta televisiva, abbandonando prima lo studio e ufficializzando poi la sua uscita di scena tramite i social network.

Tutto ha avuto inizio giovedì sera, quando la gestione del ristorante temporaneo allestito nel localino si è trasformata in un terreno di scontroha affrontato l'episodio bacchettando l'attore per i toni giudicati eccessivi nei confronti del giovane coinquilino. Belli ha provato a difendersi rivendicando la natura puramente teatrale del suo atteggiamento, ispirato a una versione sopra le righe di Gordon Ramsay: “Il gioco è bello se lo facciamo tutti insieme”, ha spiegato in studio, sottolineando come solo una minima parte del cast avesse compreso la dinamica.

Nonostante le scuse formali arrivate dopo l'intervento della conduttrice, il clima si è ulteriormente surriscaldato con le parole dell'opinionista Selvaggia Lucarelli, che ha accusato Belli di aver cercato deliberatamente una reazione scomposta da parte di Roncaccia per provocarne la squalifica. Subito dopo questo blocco, l'attore ha lasciato la sua poltrona in studio senza fare ritorno. Pochi minuti dopo la fine della trasmissione, Alex Belli ha affidato a un post su X (ex Twitter) il suo sfogo definitivo, accompagnato da un'immagine generata con l'intelligenza artificiale raffigurante un cappello da chef macchiato, una clessidra rotta, l'occhio del Grande Fratello e una cloche con la scritta “Game Over”.

Nel lungo messaggio, l'ex gieffino ha espresso tutta la sua amarezza per essersi dovuto giustificare per un ruolo che, a suo dire, gli era stato affidato proprio per creare dinamiche televisive: “Sono tornato per costruire qualcosa, per trasformare un branco di ‘cavallette’ in una brigata. Paradossalmente mi sono ritrovato a dover giustificare un ruolo che mi era stato affidato. No, questo non è il mio gioco”.

Con il consueto stile melodrammatico che ha caratterizzato anche la sua partecipazione nell'edizione del 2021, Belli ha chiuso il messaggio annunciando il ritiro definitivo dal programma: “C'è un confine sottile tra stare al gioco e perdere il senso del gioco stesso. Questa sera servo la mia ultima portata: l'oblio.. Resta ora da capire se quella dell'attore sia una decisione irrevocabile o soltanto l'ennesimo colpo di teatro destinato a riaprirsi nelle prossime puntate del reality.