Pubblicazione: 28 novembre alle 09:48

Il Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli e la pazienza di Andreas Muller nei confronti delle regole della Casa sembra essere arrivata al limite. Il ballerino ha manifestato apertamente il proprio disappunto per quello che considera un episodio di censura da parte della produzione. Tutto è iniziato durante una conversazione con Marina La Rosa e Giulia Provvedi, quando ha raccontato di una felpa che gli sarebbe stata sequestrata durante il controllo dei bagagli prima dell'ingresso nel reality. Si tratta di un capo a cui è particolarmente legato, che indossa da anni e che riporta alcune scritte legate ai suoi valori personali.

Andreas mentre spiega a Giulia e Marina che è stata bloccata dal GF una felpa con la scritta “ just love, No alla Violenza,No all'omofobia” interviene il GF con una rumore per farlo smettere. 🤦🏻‍♀️ #gfvip https://t.co/ro83cv88vQ — antonella (@Team_Antonella) November 27, 2026

"Pensate che fra le cose che mi hanno bloccato c'è una felpa che metto da anni e che piace a tutti. È tutta nera, a girocollo, davanti c'è scritto JUST LOVE e dietro NO HOMOPHOBIA, NO VIOLENCE e tutta questa roba", ha spiegato Andreas. Durante il racconto, un segnale della regia lo ha interrotto, spingendolo a manifestare ancora più chiaramente la propria contrarietà. "Ho detto JUST LOVE, ragazzi. Resto scioccato, resto scioccato. La censura non la sopporto. Me ne devo andare, me ne vado a fare una doccia", ha commentato, mostrando tutta la sua amarezza per quanto accaduto.

La reazione di Muller arriva dopo una serie di tensioni che hanno caratterizzato le ultime giornate nella Casa. Appena ventiquattro ore prima, il ballerino aveva avuto un acceso confronto con Giulia Provvedi a causa di uno scherzo degenerato. Andreas aveva inizialmente nascosto alcuni oggetti appartenenti a Guendalina, Marina e Giulia. Per vendicarsi, la Provvedi aveva svuotato il suo armadio, gettando i vestiti a terra. La situazione era ulteriormente peggiorata quando aveva cosparso d'olio d'oliva l'interno del guardaroba, provocando una reazione molto forte da parte del concorrente.

Una volta scoperto quanto accaduto, Andreas si era diretto in giardino chiedendo provocatoriamente alla produzione di squalificarlo. "Come la volete la mia squalifica, con il microfono acceso o senza?", aveva urlato agli autori. La regia aveva subito chiuso il microfono e cambiato inquadratura. Soltanto l'intervento delle altre concorrenti era riuscito a riportare la calma, Giulia, rendendosi conto di aver esagerato, aveva raggiunto il ballerino per chiedergli scusa. L'episodio della felpa sembra però aver riacceso il malcontento accumulato nei giorni precedenti.

È censura anche se non ci credete: gli autori non hanno fatto in tempo a cambiare regia perchè Andreas aveva già finito di dire che non hanno fatto entrare la sua felpa quindi hanno provato a bloccarlo ma lui è stufo di loro e della censura del GF #GFvip https://t.co/ThSTbSsizk — Klakki&that (@klakkitter) November 28, 2026

. I concorrenti non possono raccontare liberamente le conversazioni avute con gli autori, i contenuti dei confessionali e alcune comunicazioni ricevute dalla produzione. Le restrizioni riguardano anche determinate informazioni sugli oggetti che non vengono ammessi nella Casa., rappresenta un messaggio contro l'omofobia e la violenza.

La vicenda ha acceso il dibattito anche sui social, dividendo il pubblico tra chi ritiene necessario rispettare le regole del programma e chi considera eccessivo il divieto imposto al ballerino. A pochi giorni dalla finale, Muller sembra sempre meno disposto ad accettare le limitazioni della Casa. Quello che potrebbe apparire come un episodio secondario ha riportato al centro una questione più ampia, il rapporto tra le regole di un reality e la libertà dei concorrenti di esprimere la propria personalità e i propri valori.