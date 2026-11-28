Grande Fratello Vip, Andreas Muller sbotta: "La censura non la sopporto", cosa è successo con la felpa
Andreas Muller sbotta al Grande Fratello Vip per una felpa bloccata dalla produzione: ecco perché il ballerino ha protestato contro la censura.
Il Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli e la pazienza di Andreas Muller nei confronti delle regole della Casa sembra essere arrivata al limite. Il ballerino ha manifestato apertamente il proprio disappunto per quello che considera un episodio di censura da parte della produzione. Tutto è iniziato durante una conversazione con Marina La Rosa e Giulia Provvedi, quando ha raccontato di una felpa che gli sarebbe stata sequestrata durante il controllo dei bagagli prima dell'ingresso nel reality. Si tratta di un capo a cui è particolarmente legato, che indossa da anni e che riporta alcune scritte legate ai suoi valori personali.
La reazione di Muller arriva dopo una serie di tensioni che hanno caratterizzato le ultime giornate nella Casa. Appena ventiquattro ore prima, il ballerino aveva avuto un acceso confronto con Giulia Provvedi a causa di uno scherzo degenerato. Andreas aveva inizialmente nascosto alcuni oggetti appartenenti a Guendalina, Marina e Giulia. Per vendicarsi, la Provvedi aveva svuotato il suo armadio, gettando i vestiti a terra. La situazione era ulteriormente peggiorata quando aveva cosparso d'olio d'oliva l'interno del guardaroba, provocando una reazione molto forte da parte del concorrente.
Una volta scoperto quanto accaduto, Andreas si era diretto in giardino chiedendo provocatoriamente alla produzione di squalificarlo. "Come la volete la mia squalifica, con il microfono acceso o senza?", aveva urlato agli autori. La regia aveva subito chiuso il microfono e cambiato inquadratura. Soltanto l'intervento delle altre concorrenti era riuscito a riportare la calma, Giulia, rendendosi conto di aver esagerato, aveva raggiunto il ballerino per chiedergli scusa. L'episodio della felpa sembra però aver riacceso il malcontento accumulato nei giorni precedenti.
La vicenda ha acceso il dibattito anche sui social, dividendo il pubblico tra chi ritiene necessario rispettare le regole del programma e chi considera eccessivo il divieto imposto al ballerino. A pochi giorni dalla finale, Muller sembra sempre meno disposto ad accettare le limitazioni della Casa. Quello che potrebbe apparire come un episodio secondario ha riportato al centro una questione più ampia, il rapporto tra le regole di un reality e la libertà dei concorrenti di esprimere la propria personalità e i propri valori.