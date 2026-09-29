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Grande Fratello Vip, chi è Michelle Masullo: età, lavoro, Instagram e il legame con Jo Squillo

Tutto su Michelle Masullo: età, carriera nel mondo dello spettacolo, profilo Instagram e il rapporto speciale con Jo Squillo.

di Barbara Di Castro
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Il reality show più spiato d’Italia è tornato al centro dell'attenzione mediatica e, tra i nuovi concorrenti che hanno varcato la celebre porta rossa del Grande Fratello Vip, a catturare l'attenzione del pubblico c'è Michelle Masullo. Modella, volto televisivo e con un percorso professionale già ricco di esperienze nel mondo dello spettacolo, la giovane gieffina ha subito incuriosito i telespettatori desiderosi di scoprire di più sulla sua vita privata e professionale.

Nata in Friuli-Venezia Giulia, Michelle Masullo ha coltivato fin da giovanissima una forte passione per la moda e la bellezza. Grazie alla sua altezza e a una presenza scenica notevole, ha intrapreso con successo la carriera di modella, sfilando per importanti brand e partecipando a diversi concorsi di bellezza nazionali come Miss Italia arrivando alle pre-finali.

Il grande pubblico, tuttavia, ha iniziato a conoscerla meglio grazie alle sue prime apparizioni sul piccolo schermo: dalla partecipazione a Detto Fatto e quella di Pechino Express. Dotata di una spiccata ironia e di una grande solarità, Michelle ha saputo farsi notare non solo per l'aspetto estetico, ma anche per la sua determinazione e simpatia.

Uno degli aspetti più affascinanti e discussi del percorso di Michelle Masullo riguarda il suo legame profondo con Jo Squillo. Le due donne condividono un rapporto di grande stima e affetto reciproco, nato dietro le quinte del mondo dello spettacolo e della moda.Jo Squillo ha spesso fatto da mentore e punto di riferimento per Michelle, sostenendola nei momenti cruciali della sua crescita personale e professionale. Un’amicizia autentica che va ben oltre i riflettori televisivi e che ha permesso a Michelle di farsi apprezzare anche per i suoi valori umani.

Molti fan si chiedono quale sia la situazione sentimentale di Michelle Masullo e se ci sia un fidanzato ad attenderla fuori dalla casa. Molto riservata sulla sua vita privata, la modella preferisce mantenere il riserbo sui dettagli sentimentali, concentrandosi sul suo percorso artistico. Attiva sui social network, in particolare su Instagram (dove vanta migliaia di follower), Michelle condivide spesso scatti legati ai suoi set fotografici, ai backstage televisivi e ai momenti di svago con gli amici. Il suo profilo ufficiale è una finestra aperta sul suo stile glamour e dinamico. Michelle è la prima eliminata del GFvip 2026.

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