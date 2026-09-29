Grande Fratello Vip, chi è Michelle Masullo: età, lavoro, Instagram e il legame con Jo Squillo

Pubblicazione: 29 settembre alle 10:05

Il reality show più spiato d’Italia è tornato al centro dell'attenzione mediatica e, tra i nuovi concorrenti che hanno varcato la celebre porta rossa del Grande Fratello Vip, a catturare l'attenzione del pubblico c'è Michelle Masullo. Modella, volto televisivo e con un percorso professionale già ricco di esperienze nel mondo dello spettacolo, la giovane gieffina ha subito incuriosito i telespettatori desiderosi di scoprire di più sulla sua vita privata e professionale.

Nata in Friuli-Venezia Giuliaper la moda e la bellezza. Grazie alla sua altezza e a una presenza scenica notevole, ha intrapreso con successo la carriera di modella, sfilando per importanti brand e partecipando a diversi concorsi di bellezza nazionali come Miss Italia arrivando alle pre-finali.

Il grande pubblico, tuttavia, ha iniziato a conoscerla meglio grazie alle sue prime apparizioni sul piccolo schermo: dalla partecipazione a Detto Fatto e quella di Pechino Express. Dotata di una spiccata ironia e di una grande solarità, Michelle ha saputo farsi notare non solo per l'aspetto estetico, ma anche per la sua determinazione e simpatia.

Uno degli aspetti più affascinanti e discussi del percorso di Michelle Masullo riguarda il suo legame profondo con Jo Squillo. Le due donne condividono un rapporto di grande stima e affetto reciproco, nato dietro le quinte del mondo dello spettacolo e della moda.Jo Squillo ha spesso fatto da mentore e punto di riferimento per Michelle, sostenendola nei momenti cruciali della sua crescita personale e professionale. Un’amicizia autentica che va ben oltre i riflettori televisivi e che ha permesso a Michelle di farsi apprezzare anche per i suoi valori umani.