Grande Fratello Vip, chi è Piera Meloni: età, lavoro da content creator, radio e vita privata

Pubblicazione: 18 settembre alle 12:05

La nuova stagione del Grande Fratello Vip prende ufficialmente il via accogliendo tra le sue mura volti noti del mondo digitale e giovani promesse dei social.Tra i concorrenti che hanno varcato la porta rossa figura anche Piera Meloni, giovane e seguita content creator sarda che ha saputo conquistare il pubblico digitale grazie a contenuti incentrati su moda, beauty, lifestyle e fitness. Ma conosciamo meglio chi è, qual è il suo percorso professionale e cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Nata a La Maddalena il 28 marzo 2003, Piera Meloni ha vissuto la sua crescita professionale tra la Sardegna e Milano, città in cui si è trasferita per coltivare le sue ambizioni. Prima di affermarsi nel mondo della comunicazione digitale,verso il digital marketing e la creazione di contenuti online.

La sua popolarità è esplosa progressivamente sui social network, in particolare durante il periodo della pandemia, quando ha iniziato a pubblicare regolarmente video dedicati alla skincare, al make-up e alla cura della persona. Oggi vanta una community affezionata e trasversale, attratta dalla sua spontaneità e dalla passione per i viaggi in solitaria e il benessere fisico. Il percorso di Piera Meloni non si limita ai social media. La creator ha infatti ampliato il proprio raggio d'azione entrando a far parte dei talent di RDS Next, dove conduce un programma radiofonico musicale insieme ad Andrea Cioffi (conosciuto come Numero Verde).

L'esperienza radiofonica ha rappresentato per lei un vero e proprio trampolino di lancio nel settore della comunicazione mainstream. Intervistata e presentata ufficialmente da Mediaset, la stessa Meloni non ha mai nascosto il grande obiettivo di approdare sul piccolo schermo: l'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip costituisce dunque la tappa fondamentale di questo percorso di crescita.

L'avventura nel reality show condotto da Ilary Blasi è iniziata con qualche giorno d'anticipo grazie all'iniziativa dell'Open House, che l'ha vista condividere i primi momenti nel Backstage insieme ad altri compagni d'avventura come Jonathan Kashanian e Carmen Di Pietro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale

Stando alle informazioni ufficiali e ai racconti fatti dalla stessa creator ai coinquilini, la sua relazione dura da circa un anno. Il fidanzato si chiama Gian Marco Ciaccia e i due si sono conosciuti grazie a un'amicizia in comune e a collaborazioni lavorative. Determinata, sensibile e pronta a mettersi in gioco, Piera è pronta a farsi conoscere dal grande pubblico generalista al di là dello schermo dello smartphone.