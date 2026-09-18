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Grande Fratello Vip, chi è Piera Meloni: età, lavoro da content creator, radio e vita privata

Tutto su Piera Meloni, concorrente del Grande Fratello Vip: dalla carriera come content creator e speaker radiofonica a Milano fino alla vita privata e al fidanzato.

di Barbara Di Castro
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La nuova stagione del Grande Fratello Vip prende ufficialmente il via accogliendo tra le sue mura volti noti del mondo digitale e giovani promesse dei social.Tra i concorrenti che hanno varcato la porta rossa figura anche Piera Meloni, giovane e seguita content creator sarda che ha saputo conquistare il pubblico digitale grazie a contenuti incentrati su moda, beauty, lifestyle e fitness. Ma conosciamo meglio chi è, qual è il suo percorso professionale e cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Nata a La Maddalena il 28 marzo 2003, Piera Meloni ha vissuto la sua crescita professionale tra la Sardegna e Milano, città in cui si è trasferita per coltivare le sue ambizioni. Prima di affermarsi nel mondo della comunicazione digitale, ha intrapreso un percorso di studi legato all'interior design, per poi virare con decisione verso il digital marketing e la creazione di contenuti online.

La sua popolarità è esplosa progressivamente sui social network, in particolare durante il periodo della pandemia, quando ha iniziato a pubblicare regolarmente video dedicati alla skincare, al make-up e alla cura della persona. Oggi vanta una community affezionata e trasversale, attratta dalla sua spontaneità e dalla passione per i viaggi in solitaria e il benessere fisico. Il percorso di Piera Meloni non si limita ai social media. La creator ha infatti ampliato il proprio raggio d'azione entrando a far parte dei talent di RDS Next, dove conduce un programma radiofonico musicale insieme ad Andrea Cioffi (conosciuto come Numero Verde).

L'esperienza radiofonica ha rappresentato per lei un vero e proprio trampolino di lancio nel settore della comunicazione mainstream. Intervistata e presentata ufficialmente da Mediaset, la stessa Meloni non ha mai nascosto il grande obiettivo di approdare sul piccolo schermo: l'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip costituisce dunque la tappa fondamentale di questo percorso di crescita.

L'avventura nel reality show condotto da Ilary Blasi è iniziata con qualche giorno d'anticipo grazie all'iniziativa dell'Open House, che l'ha vista condividere i primi momenti nel Backstage insieme ad altri compagni d'avventura come Jonathan Kashanian e Carmen Di Pietro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Piera Meloni è entrata nella Casa da fidanzata.

Stando alle informazioni ufficiali e ai racconti fatti dalla stessa creator ai coinquilini, la sua relazione dura da circa un anno. Il fidanzato si chiama Gian Marco Ciaccia e i due si sono conosciuti grazie a un'amicizia in comune e a collaborazioni lavorative. Determinata, sensibile e pronta a mettersi in gioco, Piera è pronta a farsi conoscere dal grande pubblico generalista al di là dello schermo dello smartphone.

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