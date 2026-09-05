Grande Fratello Vip 2026, il terzo concorrente è un ritorno clamoroso: nella Casa 22 anni dopo la vittoria

Pubblicazione: 05 settembre alle 22:45

Ci sono ritorni che hanno un sapore diverso dagli altri, soprattutto quando riportano esattamente nel luogo in cui tutto è cominciato. È quello che accadrà a Jonathan Kashanian, pronto a varcare nuovamente la porta rossa del Grande Fratello a 22 anni dalla sua prima esperienza nella Casa. Questa volta, però, lo farà da volto ormai conosciuto della televisione italiana. Mediaset ha ufficializzato Jonathan Kashanian come concorrente della nona edizione del Grande Fratello Vip, che vedrà nuovamente Ilary Blasi alla conduzione.

Il suo è ildopo, andando così a comporre i primi tasselli di un cast che sembra voler puntare parecchio sui grandi ritorni. Per Kashanian si tratta infatti di un vero e proprio ritorno alle origini. Era il 2004 quando, a soli 23 anni, entrò per la prima volta nella. All'epoca si presentava al pubblico come giovane stilista e quella che poteva sembrare soltanto un'avventura televisiva finì per cambiare completamente la sua vita.

Jonathan riuscì a conquistare il pubblico fino alla finale e, dopo 71 giorni trascorsi nella Casa, vinse la quinta edizione del programma. Da quel momento il suo percorso si è spostato sempre più verso il mondo dello spettacolo, senza però abbandonare la moda, settore nel quale aveva mosso i primi passi dopo il diploma da stilista. Adesso il cerchio sembra destinato a chiudersi. Nel video con cui è stato presentato come nuovo concorrente, Kashanian ha scelto infatti di raccontarsi con l'ironia che lo ha sempre contraddistinto, partendo dalle sue passioni e arrivando anche a qualche piccola confessione sui propri difetti.

“Amo la bellezza, le calze, non sopporto i fantasmini”, racconta nella clip, prima di ammettere: “Sono un ritardatario ma ho un buon cuore”. E nella Casa, avverte, potrebbe rivelarsi anche “a volte pesante”. L'annuncio ha inevitabilmente riportato alla memoria la sua vittoria del 2004, ma ha anche acceso subito la curiosità sui social. Tra le reazioni è arrivata quella di Goffredo Cerza, marito di Aurora Ramazzotti, che ha definito il ritorno di Jonathan “il più grande comeback nella storia della televisione”.

E in effetti ilsarà inevitabilmente molto diverso dal ragazzo che il pubblico conobbe oltre vent'anni fa. Nel frattempoha costruito una lunga carriera televisiva e si è rimesso alla prova anche in un altro reality: nel 2018 partecipò alla tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, arrivando fino alle battute finali del programma. Il suo nome si aggiunge, come detto, a quelli di

Anche per loro la Casa non rappresenterà certo un territorio inesplorato: la nuova edizione sembra quindi intenzionata a giocare fin dalle prime battute con personaggi che conoscono bene i meccanismi dei reality e che hanno già lasciato il segno nel programma. E le sorprese potrebbero non essere finite. Da settimane circolano infatti numerose indiscrezioni sul resto del cast: tra i nomi anticipati figurano Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Marina La Rosa, Andreas Müller, Giulia Provvedi e Simone Annichiarico, anche se è importante distinguere queste anticipazioni dai concorrenti che Mediaset sta annunciando ufficialmente uno alla volta.

Ma per Jonathan Kashanian la prossima edizione avrà inevitabilmente un significato particolare. Nella Casa ritroverà Alex Belli e Guendalina Tavassi, gli altri due concorrenti già annunciati ufficialmente per la nuova edizione. Più di vent'anni dopo aver vinto il Grande Fratello ed essere diventato un volto televisivo proprio grazie a quella Casa, Kashanian si ritroverà nuovamente davanti alla porta rossa. Solo che questa volta tutti sanno già chi è.