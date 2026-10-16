GF Vip, il vincitore potrebbe essere già scritto: i bookmaker puntano su un nome insospettabile

Pubblicazione: 16 ottobre alle 10:24

Il Grande Fratello Vip 2026 continua a regalare colpi di scena, tensioni e confronti accesi tra i concorrenti. Mentre il pubblico segue le dinamiche della Casa, fuori dal reality è già partita la corsa ai pronostici sul possibile vincitore. E le previsioni dei bookmaker sembrano indicare una direzione piuttosto precisa. Nonostante la popolarità di Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, a guidare le scommesse è un volto molto conosciuto dagli appassionati di Amici. Un concorrente che, tra nomination e discussioni, è riuscito a conquistare una posizione di vantaggio rispetto agli avversari.

, ballerino ed ex vincitore di Amici, nonché marito della coreografa Veronica Peparini. Il suo percorso nel programma condotto da Ilary Blasi non è stato privo di difficoltà, soprattutto dopo il confronto con Jonathan Kashanian, che ha alimentato tensioni e discussioni tra gli inquilini. Eppure, le polemiche non sembrano aver compromesso le sue possibilità di arrivare fino alla finale. Secondo le rilevazioni riportate, dopo la nona puntata trasmessa lunedì 12 ottobre, Muller viene proposto al comando con una quota di 1,85. Numeri che lo rendono il concorrente da battere.

Alle sue spalle si apre una competizione prevalentemente femminile. Marina La Rosa occupa la seconda posizione, con una quota di 4,00, in miglioramento rispetto al precedente 6,00. Particolarmente interessante è il caso di Federica Morello, protagonista di una crescita significativa nelle previsioni, la sua quota è passata da 21,00 a 5,00 nel giro di poche puntate. Guendalina Tavassi, considerata fin dall'inizio una delle possibili protagoniste dell'edizione, mantiene invece una quota di 7,00 in entrambe le rilevazioni.

Tra le concorrenti da tenere d'occhio compare anche Megan Ria, indicata a 9,00 nelle quote, in netto miglioramento rispetto al precedente 16,00. Più stabili le valutazioni relative a Giulia Provvedi e Piera Meloni, entrambe a 13,00. Per quanto riguarda gli altri uomini della Casa, Alessandro Roncaccia e Jonathan Kashanian condividono una quota di 21,00, mentre Alex Belli appare decisamente più distante dalla vetta. Non sembrano convincere particolarmente Valeria Marini e Carmen Di Pietro, entrambe ferme a 36,00.

La classifica comprende anche Moreno Morello, Giancarlo Danto e Giacomo Gallani, tutti proposti a 51,00 insieme ad Alex Belli. Un dettaglio interessante riguarda inoltre la possibilità di nuovi ingressi, l'opzione "Altro" è quotata a 8,00, a dimostrazione del fatto che le previsioni contemplano anche la vittoria di un eventuale concorrente non ancora presente nella Casa.

Per Andreas Muller la strada verso la vittoria appare promettente, ma tutt'altro che priva di ostacoli. Il ballerino è ancora coinvolto nelle nomination, una condizione che potrebbe mettere a rischio la sua permanenza nel reality nonostante il vantaggio nelle scommesse. Con la decima puntata prevista per venerdì 16 ottobre alle 21:30 su Canale 5, gli equilibri potrebbero cambiare nuovamente. Eliminazioni, confronti e preferenze del pubblico continueranno a influenzare il percorso dei concorrenti. Per il momento Muller resta il nome su cui puntano maggiormente i bookmaker, ma sarà soltanto il televoto a stabilire chi riuscirà davvero a conquistare il titolo di vincitore del Grande Fratello Vip 2026.