Grey's Anatomy, annunciato lo spin-off attesissimo: data d'uscita e anticipazioni

Pubblicazione: 21 maggio alle 07:00

Oltre vent'anni di sala operatoria, sedici stagioni con Ellen Pompeo, sette con Sandra Oh, e ora un nuovo capitolo che per la prima volta porta il franchise fuori da Seattle e dall'atmosfera urbana che ha definito l'identità della serie dall'inizio. ABC ha dato il via libera ufficiale a un nuovo spin-off di Grey's Anatomy, ancora senza titolo definitivo, con un ordine diretto alla serie senza bisogno di un episodio pilota di prova: segnale preciso di fiducia della rete nel progetto. Il debutto è previsto durante il midseason 2027 del palinsesto americano, il che significa orientativamente tra gennaio e aprile di quell'anno. Sarà il quarto progetto del franchise dopo la serie madre, Private Practice (sei stagioni dal 2007 al 2013) e Station 19 (sette stagioni dal 2018 al 2024).

Shonda Rhimes e Meg Marinis, co-creatrici del nuovo spin-off di Grey's Anatomy ambientato nel West Texas rurale

La premessa: il West Texas rurale come mai si era visto nel franchise

Il logline ufficiale della serie è tanto breve quanto evocativo: "un edgy drama su un team in un centro medico rurale del West Texas, l'ultima possibilità di cura prima di chilometri di nulla." Non è una formulazione casuale. Spostare Grey's Anatomy in un contesto rurale significa cambiare quasi tutto ciò che aveva definito la serie originale: nessun ospedale di primo piano, nessuna gerarchia accademica, nessuna città che pulsa intorno alla chirurgia. Al suo posto un centro medico isolato, una comunità periferica, emergenze senza il supporto che i personaggi di Seattle davano per scontato. È un cambio di registro narrativo che avvicina lo spin-off a serie come The Resident o Northern Exposure più che al melodramma chirurgico metropolitano di partenza.

Chi c'è dietro: Rhimes torna a scrivere nel franchise dopo anni

Ladi Meg Marinis, che in quello stato è cresciuta, non è il Texas da cartolina: è il West Texas, una delle zone più isolate degli Stati Uniti, con i suoi paesaggi desolati, le distanze enormi tra un centro abitato e l'altro, e una pressione sulle strutture sanitarie locali che chi vive nelle grandi città non conosce. "Questa opportunità porterà in vita nuovi personaggi e storie che incarneranno lo stesso cuore, emozione e connessione che il pubblico ha amato da Grey's per più di due decenni — tutto ambientato nel mio stato d'origine", ha dichiarato la showrunner.

La notizia più significativa per i fan di lunga data non è l'ambientazione ma il nome che figura come co-creatrice della serie: Shonda Rhimes tornerà a scrivere nell'universo di Grey's Anatomy, cosa che non faceva da anni. Dal 2017, la creatrice della serie ha il suo contratto esclusivo con Netflix, dove Shondaland ha prodotto il franchise di Bridgerton, Inventing Anna, Queen Charlotte e diversi altri progetti. Uno spin-off di Grey's Anatomy — che è e rimane proprietà di ABC/Disney — rientra nelle eccezioni consentite dall'accordo e permette a Rhimes di tornare nel mondo che ha costruito nel 2005 senza violare i termini del suo rapporto con Netflix.

Ellen Pompeo: il legame con il franchise che continua da dietro le quinte

Al suo fianco c'è, diventata showrunner di Grey's Anatomy dallanel 2024, che co-crea e co-scrive il primo script della serie. Le due lavorano insieme anche come produttrici esecutive, con— collaboratrice di lunghissima data di Rhimes — ecome terza produttrice esecutiva del progetto. La serie è prodotta da

Ellen Pompeo è coinvolta come produttrice esecutiva, non come attrice. Nella stagione 22 appena conclusa di Grey's Anatomy aveva già ridotto la propria presenza sullo schermo, e non è previsto che Meredith Grey si trasferisca in Texas. Ma il suo contributo creativo al franchise non si è mai limitato alla recitazione: già nelle ultime stagioni di Station 19 era coinvolta come produttrice esecutiva, e ora porta quella collaborazione nel nuovo spin-off.

Non è ancora chiaro se qualche personaggio della serie madre comparirà nel nuovo progetto. Le fonti vicine alla produzione hanno indicato Catherine Fox di Debbie Allen come possibilità, ma nessuna conferma ufficiale è arrivata. Il progetto è descritto come un ensemble di personaggi nuovi, non come il trasferimento di volti già noti in una nuova location.

Il franchise che non si ferma: Grey's Anatomy stagione 23 e il modello ABC

Lo spin-off si affianca a una stagione 23 di Grey's Anatomy già confermata per l'autunno 2026, con il cast regolare che include oltre a Pompeo anche Chandra Wilson, James Pickens Jr., Camilla Luddington, Caterina Scorsone, Jason George e diversi altri. Il modello è lo stesso già applicato da ABC con altri franchise longevi: 9-1-1 ha generato 9-1-1: Nashville nell'autunno 2025, The Rookie genererà The Rookie: North nella stagione 2026-2027. Tre dei drama più longevi della rete sono diventati franchise nel giro di un anno.

In Italia Grey's Anatomy è trasmessa da Disney+ e da La7. Lo spin-off Texas non ha ancora una data di distribuzione confermata per il mercato italiano, ma considerando la storia delle stagioni precedenti, è prevedibile che arrivi sulla stessa piattaforma.