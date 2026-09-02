GTA 6 è un fenomeno anche su Netflix: l’Extended Look batte film e serie e vola al primo posto

Pubblicazione: 02 settembre alle 08:15

L’esperimento di Rockstar Games e Netflix può ormai essere considerato un successo ben oltre le aspettative. Grand Theft Auto VI: An Extended Look, la lunga anteprima del nuovo capitolo della serie pubblicata il 27 agosto, ha infatti conquistato immediatamente la piattaforma di streaming, raggiungendo 31,1 milioni di visualizzazioni in appena quattro giorni e diventando il contenuto più visto della settimana su Netflix.

Il dato è particolarmente impressionante considerando la natura del contenuto., di una serie televisiva o di un documentario, ma di una presentazione promozionale didedicata a un videogioco che arriverà sul mercato soltanto il 19 novembre.nella classifica dei film in lingua inglese e il risultato è stato immediato:, nonostante l’anteprima sia stata pubblicata soltanto giovedì 27. Il gioco ha quindi avuto a disposizione appena quattro giorni per raggiungere la vetta.

Ma il dato globale racconta soltanto una parte della storia. Secondo i numeri ufficiali diffusi da Netflix, l’Extended Look ha raggiunto il primo posto in ben 87 dei 93 Paesi monitorati dalla piattaforma. Una diffusione praticamente mondiale che rende ancora più evidente quanto l’attesa per GTA 6 abbia ormai superato i confini tradizionali del pubblico videoludico. Il confronto con gli altri contenuti presenti su Netflix è altrettanto significativo. Al secondo posto della classifica dei film in lingua inglese troviamo The Whisper Man, thriller con Adam Scott, Michelle Monaghan e Robert De Niro, fermatosi a 23,2 milioni di visualizzazioni. L’anteprima di GTA 6 ha quindi accumulato quasi otto milioni di visualizzazioni in più rispetto al film che la inseguiva.

GTA 6, fonte: Rockstar Games

Il risultato acquista ancora più peso considerando che l’esclusiva concessa a Netflix era estremamente breve. Rockstar aveva deciso di far debuttare l’Extended Look sulla piattaforma alle 21:00 italiane del 27 agosto, mantenendolo in esclusiva soltanto per sei ore. Successivamente il filmato è stato pubblicato anche sul canale YouTube dello studio e sul sito ufficiale di Grand Theft Auto VI. Di conseguenza non era obbligato per il pubblico abbonarsi a Netflix per poter vedere l’anteprima. Chiunque avrebbe potuto semplicemente aspettare qualche ora e guardarla gratuitamente su YouTube.

Milioni di persone hanno invece scelto di non attendere. Già nelle prime ore erano arrivati segnali piuttosto evidenti dell’effetto GTA 6 sulla piattaforma, visto che i dati raccolti danegli Stati Uniti durante l’ora della presentazione rispetto all’ora precedente, mentre il confronto con lo stesso momento della giornata precedente evidenziava una crescita vicina al 50%. Ancora più impressionante era stato il traffico web.rispetto alla media registrata nello stesso intervallo orario nei dodici giovedì precedenti.

L’afflusso era stato talmente elevato da provocare anche alcuni problemi temporanei alla piattaforma proprio nei minuti del debutto. L’operazione assume così un significato che va oltre il successo della singola anteprima. Netflix e Rockstar hanno sostanzialmente trasformato una presentazione videoludica in qualcosa di molto vicino alla televisione-evento: invece di pubblicare semplicemente un nuovo trailer su YouTube, hanno creato un appuntamento preciso al quale milioni di spettatori hanno deciso di presentarsi contemporaneamente.

The Grand Theft Auto VI Extended Look reached 31.1 million views on Netflix in its first 4 days of release.



It was the most viewed title on Netflix for the week. pic.twitter.com/xTphfKkw82 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 1, 2026

Era esattamente ciò che Netflix sembrava voler ottenere. Presentando la collaborazione, Brandon Riegg, vicepresidente delle Nonfiction Series della compagnia, aveva definito i reveal di Grand Theft Auto dei veri e propri “momenti culturali”, sottolineando come l’attesa intorno a GTA 6 fosse senza precedenti. La piattaforma vedeva quindi l’accordo con Rockstar come un modo per diventare uno spazio nel quale possano trovare pubblico anche grandi eventi provenienti da forme d’intrattenimento differenti da cinema e televisione.

Quello che invece non necessita più di stime sono i numeri pubblicati direttamente da Netflix. Conha dimostrato che persino una presentazione promozionale di quasi mezz’ora può competere — e vincere — contro film e serie pensati specificamente per una piattaforma di streaming. Numeri che raccontano quantosia ormai diventato qualcosa di molto più grande di una semplice serie di videogiochi.

E proprio pensando a chi si è imbattuto nell’Extended Look su Netflix senza conoscere la saga, è utile ricordare cos’è GTA, come funziona e soprattutto perché GTA 6 sia diventato un fenomeno mondiale ancora prima di arrivare nei negozi. A meno di tre mesi dall’uscita del 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S, Rockstar aveva soltanto sei ore di esclusiva da offrire a Netflix: sono bastate per trasformare la presentazione di un videogioco nel contenuto più visto della settimana sulla piattaforma.