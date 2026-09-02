GTA 6 è un fenomeno anche su Netflix: l’Extended Look batte film e serie e vola al primo posto
GTA 6 si trasforma in un fenomeno anche su Netflix: l’Extended Look ha conquistato 31,1 milioni di visualizzazioni in appena quattro giorni, raggiungendo il primo posto in 87 Paesi.
L’esperimento di Rockstar Games e Netflix può ormai essere considerato un successo ben oltre le aspettative. Grand Theft Auto VI: An Extended Look, la lunga anteprima del nuovo capitolo della serie pubblicata il 27 agosto, ha infatti conquistato immediatamente la piattaforma di streaming, raggiungendo 31,1 milioni di visualizzazioni in appena quattro giorni e diventando il contenuto più visto della settimana su Netflix.
Ma il dato globale racconta soltanto una parte della storia. Secondo i numeri ufficiali diffusi da Netflix, l’Extended Look ha raggiunto il primo posto in ben 87 dei 93 Paesi monitorati dalla piattaforma. Una diffusione praticamente mondiale che rende ancora più evidente quanto l’attesa per GTA 6 abbia ormai superato i confini tradizionali del pubblico videoludico. Il confronto con gli altri contenuti presenti su Netflix è altrettanto significativo. Al secondo posto della classifica dei film in lingua inglese troviamo The Whisper Man, thriller con Adam Scott, Michelle Monaghan e Robert De Niro, fermatosi a 23,2 milioni di visualizzazioni. L’anteprima di GTA 6 ha quindi accumulato quasi otto milioni di visualizzazioni in più rispetto al film che la inseguiva.
Il risultato acquista ancora più peso considerando che l’esclusiva concessa a Netflix era estremamente breve. Rockstar aveva deciso di far debuttare l’Extended Look sulla piattaforma alle 21:00 italiane del 27 agosto, mantenendolo in esclusiva soltanto per sei ore. Successivamente il filmato è stato pubblicato anche sul canale YouTube dello studio e sul sito ufficiale di Grand Theft Auto VI. Di conseguenza non era obbligato per il pubblico abbonarsi a Netflix per poter vedere l’anteprima. Chiunque avrebbe potuto semplicemente aspettare qualche ora e guardarla gratuitamente su YouTube.
L’afflusso era stato talmente elevato da provocare anche alcuni problemi temporanei alla piattaforma proprio nei minuti del debutto. L’operazione assume così un significato che va oltre il successo della singola anteprima. Netflix e Rockstar hanno sostanzialmente trasformato una presentazione videoludica in qualcosa di molto vicino alla televisione-evento: invece di pubblicare semplicemente un nuovo trailer su YouTube, hanno creato un appuntamento preciso al quale milioni di spettatori hanno deciso di presentarsi contemporaneamente.
Era esattamente ciò che Netflix sembrava voler ottenere. Presentando la collaborazione, Brandon Riegg, vicepresidente delle Nonfiction Series della compagnia, aveva definito i reveal di Grand Theft Auto dei veri e propri “momenti culturali”, sottolineando come l’attesa intorno a GTA 6 fosse senza precedenti. La piattaforma vedeva quindi l’accordo con Rockstar come un modo per diventare uno spazio nel quale possano trovare pubblico anche grandi eventi provenienti da forme d’intrattenimento differenti da cinema e televisione.
E proprio pensando a chi si è imbattuto nell’Extended Look su Netflix senza conoscere la saga, è utile ricordare cos’è GTA, come funziona e soprattutto perché GTA 6 sia diventato un fenomeno mondiale ancora prima di arrivare nei negozi. A meno di tre mesi dall’uscita del 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S, Rockstar aveva soltanto sei ore di esclusiva da offrire a Netflix: sono bastate per trasformare la presentazione di un videogioco nel contenuto più visto della settimana sulla piattaforma.