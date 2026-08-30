GTA 6 fa tremare persino Netflix: l’Extended Look manda gli accessi alle stelle e la piattaforma va in affanno

Pubblicazione: 30 agosto alle 09:45

Quando un videogioco riesce a mandare in affanno una delle piattaforme di streaming più potenti al mondo, significa che stiamo parlando di qualcosa di più grande del semplice intrattenimento. È quello che è successo ieri, quando Rockstar Games ha svelato l'Extended Look di Grand Theft Auto 6 in esclusiva su Netflix. Il risultato? Un'impennata di spettatori che ha fatto tremare i server della piattaforma, creando problemi tecnici momentanei e numeri da capogiro.

Secondo i dati forniti da, società specializzata in market intelligence, la piattaforma di streaming ha registrato undegli spettatori neglirispetto allo stesso orario del giorno precedente. Ma il dato più impressionante arriva dal confronto ora per ora: nel momento esatto in cui è andato in onda il trailer esteso,rispetto all'ora precedente. Un fenomeno che dimostra quanto l'attesa per il nuovo capitolo della saga Rockstar sia diventata un evento culturale di massa, capace di mobilitare milioni di persone contemporaneamente.

Gli utenti da mobile hanno contribuito in modo significativo a questo boom, con un incremento di quasi il 50% rispetto alla media delle ultime dodici settimane registrata di giovedì. Ma è il dato sul traffico web a lasciare davvero senza parole: un aumento del 125% rispetto alla media dello stesso periodo. Migliaia di persone, probabilmente collegate da uffici e scuole, hanno cercato di sintonizzarsi sui propri computer per non perdere nemmeno un frame del filmato tanto atteso.

GTA 6, fonte: Rockstar Games

L'entusiasmo collettivo, però, ha avuto un prezzo. Nel momento esatto in cui la trasmissione è partita, numerosi utenti in diversi Paesi hanno segnalato difficoltà tecniche. Chi era collegato in quel preciso istante ha visto comparire una schermata di errore piuttosto curiosa, con l'immagine di una mano e una torta decisamente storta. Non è stato un caso isolato: anche streamer di alto profilo e redazioni giornalistiche hanno riscontrato lo stesso problema. Fortunatamente, il blackout è durato circa trenta secondi, un'eternità per chi stava aspettando da mesi quel momento, ma abbastanza breve da non compromettere l'evento.

"Utilizzare eventi legati a proprietà intellettuali di rilievo ha contribuito ad ampliare l'appeal di Netflix come piattaforma di intrattenimento onnicomprensiva. Allineandosi al lancio di un titolo per console molto atteso, Netflix sta convertendo l'interesse dei consumatori in un nuovo coinvolgimento da parte di spettatori inattivi e in nuove iscrizioni da parte di non abbonati". - Abe Yousef

GTA 6, fonte: Rockstar Games

, Senior Insights Analyst di, ha commentato il fenomeno con parole che inquadrano perfettamente la strategia di Netflix:

In altre parole, Netflix non si limita più a produrre serie TV e film: sta diventando il palco privilegiato per eventi culturali che vanno oltre il suo catalogo tradizionale. E quale evento potrebbe essere più potente del ritorno di Grand Theft Auto, una delle saghe videoludiche più iconiche e redditizie della storia? Quello che emerge da questa ondata di interesse non è solo l'attesa per un videogioco, ma la capacità di un brand come Grand Theft Auto di diventare fenomeno trasversale.

Quando milioni di persone si collegano nello stesso momento per vedere 26 minuti di gameplay e persino Netflix mostra qualche segno di cedimento, diventa difficile considerare GTA 6 come un'uscita qualsiasi. Rockstar è riuscita a trasformare anche la presentazione del gioco in un evento, e i numeri registrati dalla piattaforma raccontano meglio di qualsiasi slogan quanto sia enorme l'attesa.