Pubblicazione: 20 novembre alle 09:00

GTA 6 è disponibile da poche ore, ma i giocatori hanno già scoperto uno degli easter egg più sorprendenti del nuovo capitolo di Rockstar Games. Esplorando le strade di Vice City, infatti, alcuni appassionati hanno individuato una serie di riferimenti a Dexter, la celebre serie televisiva con Michael C. Hall nei panni del serial killer Dexter Morgan. E non si tratta soltanto di un edificio che ricorda quello visto sul piccolo schermo: gli sviluppatori sembrano aver ricreato anche alcuni degli oggetti più caratteristici del protagonista, nascondendo dettagli che faranno sicuramente sorridere i fan dello show.

La scoperta è stata condivisa il 19 novembre 2026 dall'account DETONATED su X, attraverso un video che mostra alcune delle sorprese presenti nel mondo di gioco.hanno rapidamente attirato l'attenzione della community, soprattutto perché confermano i sospetti nati già durante l'estate, quando i giocatori avevano riconosciutonel materiale promozionale di. Il riferimento si trova a, nella zona di, dove Rockstar Games ha ricreato un complesso residenziale che ricorda da vicino l'appartamento di Dexter Morgan nella serie televisiva ambientata a Miami.

L'edificio prende il nome di Trinity Apartments, una scelta che sembra tutt'altro che casuale. Gli appassionati di Dexter riconosceranno infatti un riferimento a Trinity, il soprannome di Arthur Mitchell, il serial killer interpretato da John Lithgow nella quarta stagione della serie. Il nome rappresenta già un indizio piuttosto evidente, ma le sorprese non finiscono qui. Avvicinandosi al complesso è possibile raggiungere la porta dell'appartamento, anche se non è consentito entrare all'interno dell'abitazione. Per trovare il dettaglio più inquietante, però, bisogna esplorare una parte diversa dell'edificio.

Dexter Morgan's apartment and boat from the ‘DEXTER’ series are in GTA 6. (via: @DETONATEDcom) https://t.co/oHIygS9kDu — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 19, 2026

Sul tetto di Trinity Apartments si nasconde infatti un vero e proprio kit che richiama gli strumenti utilizzati da Dexter per compiere i suoi omicidi. I giocatori hanno individuato una siringa, un coltello, del nastro adesivo e altri oggetti riconducibili alle abitudini del protagonista della serie. Si tratta di un riferimento particolarmente riconoscibile per chi ha seguito lo show, considerando che Dexter utilizzava proprio una siringa per immobilizzare le proprie vittime prima di portarle nei luoghi scelti per i suoi rituali.

Tra gli oggetti presenti sulche può essere raccolto e una piccola somma di denaro, rendendo la scoperta qualcosa di più di una semplice citazione visiva. Masembra aver voluto omaggiare anche un altro elemento fondamentale della serie: la barca utilizzata daper raggiungere il mare e liberarsi dei resti delle sue vittime. Nei pressi del complesso residenziale, infatti, è possibile trovare un'imbarcazione che ricorda la celebre, una presenza ricorrente nelle avventure del personaggio interpretato da Michael C. Hall.

Nel gioco la barca non porta lo stesso nome, ma viene identificata come Lure Predator L35P. Il modello appare molto simile a quello visto nella serie televisiva e, soprattutto, può essere utilizzato dai giocatori per navigare nelle acque di Vice City. La combinazione tra appartamento, strumenti e imbarcazione rende il collegamento con Dexter particolarmente convincente, anche se Rockstar Games non ha ancora confermato ufficialmente che si tratti di un omaggio intenzionale alla produzione televisiva.

Dexter: Resurrection, fonte: Paramount

La presenza di questi elementi risulta comunque coerente con l'ambientazione di GTA 6, visto che Vice City è ispirata a Miami, la stessa città nella quale si svolgono gran parte delle vicende della serie originale. Non sorprende quindi che gli sviluppatori abbiano deciso di inserire riferimenti alla cultura pop legata alla Florida. La scoperta assume un significato ancora più interessante considerando che i primi sospetti sulla presenza dell'appartamento di Dexter risalgono ad agosto 2026. In quell'occasione, alcuni fan avevano confrontato le immagini di Vice City con il Bay Harbor Club, il vero complesso residenziale utilizzato per le riprese degli esterni dell'abitazione del protagonista.

All'epoca si trattava soltanto di un'ipotesi, mentre l'esplorazione del gioco completo ha permesso di individuare diversi elementi aggiuntivi che rafforzano l'interpretazione.nasconda anche una missione o un personaggio ispirato direttamente a Dexter Morgan. Al momento non sono emerse conferme in tal senso e la scoperta riguarda esclusivamente le ambientazioni e gli oggetti individuati dai giocatori.

D'altronde, Rockstar Games ha una lunga tradizione di segreti e riferimenti nascosti. Basti pensare ai misteri del Monte Chiliad in GTA 5 oppure agli incontri con personaggi inquietanti e serial killer presenti in Red Dead Redemption 2. Considerando che GTA 6 è arrivato sul mercato soltanto il 19 novembre, è probabile che molte altre sorprese debbano ancora essere scoperte. E se uno dei primi easter egg individuati dai giocatori rende omaggio a un personaggio iconico come Dexter Morgan, protagonista anche di Resurrection 2, non è difficile immaginare quante altre citazioni possano nascondersi tra le strade, gli edifici e le acque di Leonida.