Dexter: Resurrection 2, quando escono tutti gli episodi? Il calendario completo fino al finale di stagione

Pubblicazione: 08 novembre alle 08:45

Dexter Morgan è tornato, ma per scoprire come si concluderà la sua nuova avventura bisognerà avere ancora un po' di pazienza. La seconda stagione di Dexter: Resurrection ha debuttato su Paramount+ il 30 ottobre 2026, riportando Michael C. Hall nei panni dell'amatissimo serial killer. Il ritorno del personaggio coincide con il ventesimo anniversario della serie originale, ma c'è un dettaglio importante che gli spettatori devono conoscere: gli episodi non vengono pubblicati tutti insieme e il finale arriverà soltanto nel 2027.

A differenza delle produzioni distribuite integralmente nello stesso giorno,ha infatti scelto di mantenere una programmazione settimanale, con un nuovo appuntamento ogni venerdì. Una decisione che permetterà agli spettatori di seguire l'evoluzione della storia per oltre due mesi, attraversando anche le festività natalizie.è composta complessivamente da dieci episodi, esattamente come la prima stagione., mentre la seconda puntata è arrivata il 6 novembre. Il calendario proseguirà senza interruzioni programmate fino all'inizio del nuovo anno. Ma quando saranno disponibili tutte le puntate?

Ecco il calendario completo degli episodi di Dexter: Resurrection 2 su Paramount+:

Episodio 1 – 30 ottobre 2026

Episodio 2 – 6 novembre 2026

Episodio 3 – 13 novembre 2026

Episodio 4 – 20 novembre 2026

Episodio 5 – 27 novembre 2026

Episodio 6 – 4 dicembre 2026

Episodio 7 – 11 dicembre 2026

Episodio 8 – 18 dicembre 2026

Episodio 9 – 25 dicembre 2026

Episodio 10 – 1° gennaio 2027

Il finale della seconda stagione arriverà quindi venerdì 1° gennaio 2027, proprio nel giorno di Capodanno, salvo eventuali modifiche alla programmazione. Un appuntamento particolarmente significativo per gli appassionati del franchise, considerando che il nuovo ciclo di episodi promette di mettere Dexter davanti ad alcune delle sfide più complicate della sua vita. Nel frattempo, chi preferisce guardare un'intera stagione senza attendere ogni settimana dovrà aspettare il completamento della distribuzione. La seconda stagione è disponibile in Italia in esclusiva su Paramount+, accessibile anche attraverso i servizi che integrano il catalogo della piattaforma, tra cui Prime Video Channels.

Il ritorno di Dexter Morgan segna un nuovo capitolo di una storia cominciata nel 2006, quando il pubblico aveva conosciuto per la prima volta l'analista delle tracce ematiche della polizia di Miami, impegnato a nascondere una seconda identità decisamente inquietante. Dopo la conclusione della serie originale, il personaggio era tornato in Dexter: New Blood, prima di essere nuovamente protagonista di Dexter: Resurrection. La seconda stagione riprende il racconto a New York, dove Dexter continua a confrontarsi con il proprio passato e con le conseguenze delle decisioni prese durante la sua lunga carriera criminale.

Questa volta, però, il protagonista dovrà affrontare una situazione particolarmente pericolosa. La trama lo mette infatti sulle tracce di due assassini molto differenti tra loro: uno è un criminale conosciuto da decenni, mentre l'altro rappresenta una minaccia più recente, capace di seminare il terrore nella città. Il primo è interpretato da Brian Cox, mentre Dan Stevens veste i panni del secondo serial killer. Due nuovi avversari che promettono di complicare ulteriormente la vita di Dexter, già alle prese con una crisi personale legata all'età e al significato della propria esistenza. Il personaggio interpretato da Michael C. Hall si ritroverà quindi costretto a interrogarsi non soltanto sul proprio codice morale, ma anche sul futuro che desidera costruire.

Dexter: Resurrection, fonte: Paramount

A rendere ancora più complessa la situazione sarà il rapporto con il figlio Harrison. Jack Alcott torna infatti a interpretare Harrison Morgan, che continua a cercare una propria strada e a confrontarsi con l'eredità ingombrante del padre. Il giovane ha deciso di intraprendere un percorso legato alle forze dell'ordine, una scelta destinata inevitabilmente a entrare in conflitto con la doppia vita di Dexter. Il rapporto tra i due sarà uno degli elementi centrali della nuova stagione, con padre e figlio chiamati ad affrontare situazioni capaci di mettere alla prova la fiducia reciproca. Nel cast ritroviamo anche Uma Thurman, che torna a interpretare Charley, personaggio introdotto nella prima stagione.

Tra gli altri interpreti figurano. La produzione continua a essere guidata da, showrunner e produttore esecutivo già legato ad alcuni dei capitoli più apprezzati dell'universo di. Il suo coinvolgimento rappresenta un elemento di continuità con le origini della serie, pur introducendo nuovi personaggi e ambientazioni. La scelta di distribuiresettimanalmente permette inoltre di mantenere alta l'attenzione sui misteri della trama. Ogni episodio lascia infatti spazio alle discussioni degli spettatori, alle interpretazioni degli indizi e alle ipotesi sugli sviluppi successivi.

Un modello distributivo che ricorda quello della televisione tradizionale, quando i fan dovevano attendere diversi giorni prima di scoprire il seguito delle proprie serie preferite. Per gli appassionati di Dexter, quindi, il periodo natalizio sarà accompagnato da nuovi appuntamenti con il serial killer. La nona puntata arriverà proprio il giorno di Natale, il 25 dicembre, mentre l'episodio conclusivo sarà disponibile una settimana dopo, il 1° gennaio 2027. Una programmazione che porterà il ritorno di Dexter Morgan dal periodo di Halloween fino all'inizio del nuovo anno. E mentre la storia si prepara a diventare sempre più pericolosa, una cosa è già chiara: per conoscere il destino del protagonista bisognerà aspettare Capodanno, quando Paramount+ pubblicherà il decimo e ultimo episodio della stagione.