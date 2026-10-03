Guendalina riabbraccia la figlia Chloe: "Mi sei mancata tantissimo", il momento più emozionante al GF VIP

Pubblicazione: 03 ottobre alle 16:13

Guendalina Tavassi ha vissuto uno dei momenti più emozionanti della puntata del Grande Fratello Vip 2026 del 2 ottobre. La concorrente ha infatti potuto riabbracciare la figlia Chloe, arrivata nella Casa proprio nel giorno del suo tredicesimo compleanno. Una sorpresa che Guendalina desiderava particolarmente, tanto da sperare di poterla vedere almeno attraverso un collegamento video. L'incontro, invece, è stato molto più diretto e ha regalato alla concorrente un momento di forte commozione.

Prima della sorpresa, Guendalina aveva avuto modo di parlare del rapporto con la figlia nella Mistery. Il suo desiderio era semplice voleva farle passare un compleanno spensierato e divertente.. Guendalina si è definita una madre molto permissiva e ha raccontato di non riuscire quasi mai a rimproverare i propri figli, che considera la sua “pazza gioia”.

A rendere ancora più speciale la sorpresa è stato il piccolo regalo preparato da Chloe. Sotto una cloche, Guendalina ha trovato una fetta di torta accompagnata da un messaggio della figlia: “Mamma, ti penso sempre. Oggi è il mio compleanno ma la fetta più importante l'ho lasciata per te”. Poco dopo, la concorrente ha visto comparire Chloe nel giardino della Casa. L'emozione è stata immediata, madre e figlia si sono strette in un lungo abbraccio e Chloe le ha spiegato di aver rinunciato ai festeggiamenti per poterla raggiungere all'interno della casa del Grande Fratello per riabbracciarla.

Dopo il momento più commovente, non è mancata una parentesi ironica. Chloe ha descritto la madre attraverso un pregio e un difetto. Da una parte l'ha definita simpaticissima, dall'altra ha ammesso che Guendalina vuole avere sempre ragione. A far sorridere ulteriormente il pubblico è stato poi il riferimento alla cucina della concorrente, dopo che alcuni gieffini avevano avuto problemi con una preparazione realizzata da Guendalina durante la settimana, Chloe le ha rivolto una richiesta molto diretta, chiedendole scherzosamente di non cucinare più. Il momento si inserisce così in una settimana particolarmente movimentata per la Tavassi, segnata anche dal confronto con Jonathan e dalle tensioni legate alle dinamiche della Casa. Il risultato è stato un incontro capace di alternare commozione, affetto e ironia, mostrando un lato molto personale della concorrente lontano dalle dinamiche quotidiane della Casa.