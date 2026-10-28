Guendalina Tavassi in lacrime al GF Vip, ma sui social scoppia il caso sul botox: che sta succedendo
Guendalina Tavassi piange al GF Vip, ma la sua espressione scatena l’ironia sui social: il video diventa virale e riaccende i commenti sui ritocchi estetici.
Un filmato del Grande Fratello Vip sta facendo discutere il pubblico per una scena che ha come protagonista Guendalina Tavassi. La concorrente si commuove guardando un video e scoppia a piangere, ma la sua espressione facciale sembra raccontare tutt’altra emozione. Sui social diversi utenti hanno avuto l’impressione che stesse ridendo anziché piangendo. La clip è diventata virale in poche ore, tra battute e commenti ironici sul presunto effetto dei ritocchi estetici. Al centro della discussione è finito soprattutto il riferimento al botox, anche se non ci sono conferme che colleghino il trattamento all’espressione mostrata nel filmato.
Le reazioni hanno riportato l’attenzione anche sul rapporto tra Guendalina Tavassi e la chirurgia estetica, argomento di cui la concorrente ha parlato pubblicamente in diverse occasioni. Nel corso degli anni ha raccontato di essersi sottoposta a una rinoplastica e a una blefaroplastica, oltre ad aver fatto ricorso a filler alle labbra a base di acido ialuronico, che avrebbe poi deciso di rimuovere. Ha spiegato di aver rifatto il seno dopo tre gravidanze e tre allattamenti. Non è mancata l'autoironia, durante la sua esperienza televisiva si era anche paragonata a Michael Jackson.
Il video continua ad alimentare la curiosità degli spettatori, soprattutto per la particolarità dell'espressione mostrata durante il pianto. Il riferimento al botox rimane una delle interpretazioni ironiche circolate online, senza che sia stata dimostrata una relazione con quanto si vede nella clip. A far parlare, per il momento, è soprattutto una scena del GF Vip che ha diviso il pubblico tra chi ha riconosciuto subito la commozione e chi, guardando il filmato senza audio, pensava di assistere a una risata.