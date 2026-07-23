Guerra sull’eredità di Chadwick Boseman: la famiglia accusa la vedova di aver tenuto tutti i soldi

Pubblicazione: 23 luglio alle 14:10

A quasi sei anni dalla prematura scomparsa di Chadwick Boseman, l'amato protagonista di Black Panther la cui vita si è spenta nel 2020 a soli 43 anni per un tumore al colon, la memoria dell'attore viene travolta da una dolorosa battaglia legale. L'assenza di un testamento formale ha trasformato la gestione del suo patrimonio in una vera e propria faida familiare che mette a nudo tensioni mai del tutto sopite tra gli eredi legittimi.

Una frattura insanabile e l'ombra di un patrimonio incompleto

Presso la Corte Superiore di Los Angeles, i fratelli dell'attore,, hanno depositato un'ingiunzione per conto dei genitori, Leroy e Carolyn. Al centro dell'azione giudiziaria c'è Taylor Simone Ledward, la vedova di Boseman, accusata di non aver mai completato la distribuzione dell'asse ereditario, venendo meno alle direttive stabilite dai tribunali competenti.

In base a quanto stabilito dalle disposizioni giudiziarie del 2022, il patrimonio da 3,8 milioni di dollari di Boseman doveva essere suddiviso per il 50% alla vedova e per il restante 50% equamente tra i due genitori. Tuttavia, la petizione legale evidenzia una presunta "totale mancanza di trasparenza" da parte di Ledward, indicata dai familiari come potenziale copertura per nascondere beni non dichiarati.

Chadwick Boseman in Avengers: Infinity War (Marvel Studios)

Secondo i fratelli dell'attore, la stima ufficiale sarebbe incompleta: all'appello mancherebbero quasi 3 milioni di dollari tra diritti d'autore, rendite contrattuali legate alla SAG-AFTRA, proprietà e conti bancari collaterali. Un'omissione che, secondo la famiglia, sta privando due genitori anziani della propria stabilità finanziaria e della possibilità di trovare una definitiva serenità.

L'istanza presentata dai legali dei Boseman chiede misure drastiche: la sospensione immediata di Taylor Simone Ledward dal ruolo di amministratrice del patrimonio e la nomina di un perito contabile forense super partes per fare luce sulla reale entità delle risorse finanziarie. Nell'atto d'accusa emerge una profonda ferita emotiva: i familiari descrivono l'amarezza di vedere l'immagine del proprio congiunto sfruttata commercialmente senza il loro consenso o coinvolgimento diretto.

Ledward, che aveva sposato l'attore star Marvel in gran segreto pochi mesi prima della sua scomparsa dopo una relazione iniziata nel 2015, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.