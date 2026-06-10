Ha ucciso i genitori e ora vuole la loro eredità, ma ha un passato nel cinema: tutto ciò che devi sapere su Nick Reiner

Pubblicazione: 10 giugno alle 17:41

Recentemente il nome di Nick Reiner è tornato al centro dell'attenzione mediatica internazionale per una vicenda giudiziaria che sta scuotendo Hollywood. Il figlio del celebre regista e attore Rob Reiner è accusato di aver ucciso i propri genitori e, nelle ultime settimane, ha presentato una richiesta per ottenere l'accesso a un fondo fiduciario da circa 1,5 milioni di dollari che sarebbe stato creato proprio dai suoi familiari. Secondo i documenti depositati in tribunale, Reiner sostiene di aver bisogno di quelle risorse economiche per sostenere le spese della sua difesa legale.

Nato nel 1993, Nick Reiner è il secondogenito del regista di cult immortali come Harry, ti presento Sally... e Stand by Me. Nonostante le pesanti ombre personali che hanno segnato la sua esistenza,che gli ha permesso di affermarsi nel mondo dello spettacolo, seguendo in parte le orme della famiglia. Il punto più alto del suo percorso artistico è rappresentato dal film drammatico del 2015e co-sceneggiato da Nick.

La pellicola, presentata al Toronto International Film Festival, è fortemente autobiografica e racconta la storia di un diciottenne che scappa da una clinica di riabilitazione per tossicodipendenti, scontrandosi con le ambizioni politiche del padre. Un'opera che, alla luce degli eventi attuali, risuona come un grido d'aiuto. Il giovane Reiner ha avuto poi esperienze anche nel settore dell'intrattenimento, ha lavorato come musicista ed è comparso occasionalmente in varie produzioni hollywoodiane di successo.

Nick Reiner in tribunale - fonte: Youtube

Tuttavia negli ultimi anni la sua vita è stata segnata da difficoltà personali. Diverse fonti statunitensi hanno riportato problemi legati alla salute mentale e alla dipendenza da sostanze, aspetti che sarebbero emersi anche durante il procedimento giudiziario attualmente in corso. La vicenda che ha portatoe Michele Singer Reiner, sono stati trovati morti nella loro abitazione di Los Angeles.

Poco dopo il ritrovamento dei corpi, le autorità hanno arrestato il figlio della coppia. Successivamente, la procura ha formalizzato nei suoi confronti due accuse di omicidio di primo grado. Reiner ha dichiarato la propria innocenza e si è sempre professato non colpevole. L'attenzione mediatica si è poi spostata sulla sua complessa situazione finanziaria e legale. Dopo l'abbandono del caso da parte del suo primo avvocato di fiducia, Nick si è ritrovato rappresentato da un difensore d'ufficio.

Per poter assoldare nuovamente un team legale di alto livello in grado di sostenere una complessa e efficace strategia difensiva, il trentaduenne ha avanzato la richiesta di poter accedere alla ricca eredità lasciata dai genitori. Una mossa che ha sollevato enormi interrogativi etici e legali, e che ha immediatamente allertato l'opinione pubblica americana divisa tra chi sostiene il diritto di ogni imputato a utilizzare i propri beni per difendersi e chi invece trova paradossale che una persona accusata di aver ucciso i propri genitori possa rivendicare denaro proveniente proprio dal patrimonio familiare.