Ha vinto 14 Emmy e ora tutti vogliono vederla: cos’è Widow’s Bay e perché è diventata la serie del momento

Pubblicazione: 16 settembre alle 08:00

Fino a qualche mese fa il suo nome probabilmente diceva poco a molti spettatori, ma dopo gli Emmy 2026 è diventato praticamente impossibile non imbattersi in Widow’s Bay. La serie di Apple TV è stata una delle grandi protagoniste della cerimonia, portandosi a casa 14 statuette su 19 candidature e stabilendo un nuovo record per una comedy in un singolo anno.

Un risultato enorme per una serie arrivata soltanto pochi mesi fa e che, almeno sulla carta, non sembra neppure così semplice da incasellare. PerchéRacconta una piccola comunità, ma al centro mette una maledizione vecchia di secoli. E mentre i suoi protagonisti litigano per questioni amministrative e turismo, attorno a loro iniziano ad accadere cose sempre più inquietanti.

Ma cos’è esattamente Widow’s Bay e perché improvvisamente tutti ne parlano? Creata da Katie Dippold, già sceneggiatrice di Parks and Recreation, la serie ha debuttato su Apple TV il 29 aprile 2026 ed è composta da dieci episodi. Il protagonista è Matthew Rhys, volto ben noto agli appassionati di The Americans, che interpreta Tom Loftis, sindaco di una minuscola isola immaginaria al largo del New England.

Widow’s Bay, fonte: FX

Widow’s Bay conta appena 300 abitanti e Tom ha un problema piuttosto concreto: vuole impedire che il paese muoia lentamente e trasformarlo in una nuova meta turistica, possibilmente seguendo le orme di luoghi come Martha’s Vineyard e Nantucket. C’è però un piccolo ostacolo. Gli abitanti sono convinti che l’isola sia maledetta. Tom considera molte delle loro convinzioni poco più che superstizioni locali, ma proprio quando il suo progetto comincia a funzionare e i primi turisti arrivano sull’isola, le vecchie storie che tutti avevano imparato a temere iniziano a sembrare molto meno assurde.

Da qui nasce la particolare identità della serie.non è una comedy tradizionale e non è neppure un horror puro. È qualcosa che si trova esattamente nel mezzo: una storia capace di passare da una riunione comunale surreale a una sequenzaha trovato forse il modo migliore per descriverla, paragonando scherzosamente il risultato a. Una definizione che rende piuttosto bene l’idea: la quotidianità assurda di una piccola amministrazione locale si scontra continuamente con qualcosa di molto più oscuro.

Ed è probabilmente proprio questa miscela ad aver trasformato Widow’s Bay in una delle sorprese televisive dell’anno. La serie ha costruito attorno alla sua isola un piccolo universo fatto di leggende, superstizioni, segreti e personaggi eccentrici, senza dimenticare però la componente umana. Tom è un vedovo e, nonostante viva sull’isola, continua a essere considerato in parte un estraneo. Suo figlio vorrebbe invece andarsene, mentre molti abitanti vedono con enorme diffidenza il tentativo del sindaco di aprire Widow’s Bay al resto del mondo.

Widow's Bay, fonte: Apple TV

Dietro la macchina da presa ci sono poi nomi che aiutano a spiegare la particolare atmosfera dello show. Oltre a Dippold, alcuni episodi sono stati diretti da Hiro Murai, già dietro la macchina da presa di Atlanta e di numerosi episodi di The Bear. Nel cast, accanto a Rhys, troviamo tra gli altri Stephen Root, Kate O’Flynn e Betty Gilpin. Il successo agli Emmy non è arrivato dal nulla. Widow’s Bay aveva già raccolto un’accoglienza molto positiva nei mesi precedenti e si era trasformata progressivamente in uno dei titoli più discussi della stagione. Ma quello che è accaduto durante gli Emmy 2026 ha portato tutto a un altro livello. La serie aveva già conquistato otto premi ai Creative Arts Emmy, imponendosi anche in diverse categorie tecniche.

Alla cerimonia principale ha poi completato l’impresa, arrivando a un totale di 14 Emmy. Un numero che permette aper una comedy in una singola edizione degli Emmy. Per una serie alla sua prima stagione è il genere di risultato che cambia inevitabilmente la percezione del pubblico: quello che ad aprile poteva sembrare uno dei tanti nuovi titoli da scoprire suè diventato nel giro di una notte la serie che tutti vogliono capire se vale davvero la pena recuperare. E forse la risposta alla domanda sule. In un panorama televisivo, adattamenti e formule riconoscibili,e soprattutto difficile da etichettare.

Fa paura senza rinunciare alla comicità, trasforma una piccola comunità in un mondo pieno di misteri e lascia che dietro situazioni apparentemente assurde emerga qualcosa di molto più inquietante. Ora gli Emmy hanno semplicemente acceso un riflettore gigantesco su una serie che fino a pochi mesi fa conoscevano in molti meno. E per chi si sta chiedendo dove vedere Widow’s Bay dopo aver sentito ripetere il suo nome durante gli Emmy, la risposta è semplice: la prima stagione è disponibile su Apple TV. Dopo 14 statuette, probabilmente la sua piccola isola maledetta sta per accogliere molti più visitatori di quanti il sindaco Tom Loftis avesse mai sperato.