Emmys Awards 2026: tutti i vincitori, il trionfo di Widow’s Bay e il momento storico di Matthew Rhys
Tutti i vincitori dei Emmy Awards 2026: il trionfo di Widow’s Bay e Matthew Rhys primo attore nella storia a vincere due premi per miglior attore
La notte del 14 Settembre 2026 si è tenuta la 78esima edizione degli Emmy Awards, cerimonia in cui vengono premiate le migliori serie e i programmi del piccolo schermo. Quest’anno c’erano delle aspettative molto alte per i probabili vincitori, visti i titoli di grande successo nominati nelle varie categorie. E queste aspettative sono state più che riaspettate: a trionfare con ben 14 Emmy vinti è stata la serie Apple TV Widow’s Bay, superando il record di serie comedy con più vittorie in una singola serata. Ma non è stato l’unico evento storico della serata: Matthew Rhys è il primo attore nella storia degli Emmy a ricevere due premi per due opere diverse. Rhys, infatti, vince sia miglior attore in una serie commedia per Widow’s Bay, miglior attore protagonista in una miniserie, serie antologica o film televisivo per The Beast in Me.
TUTTI I VINCITORI DEGLI EMMY AWARDS
Miglior serie drammatica: The Pitt
Miglior attrice protagonista in una serie drammatica: Rhea Seehorn, Pluribus
Miglior attore protagonista in una serie drammatica: Noah Wyle, The Pitt
Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Allison Janney, The Diplomat
Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Tom Pelphrey, Task
Miglior attrice ospite in una serie drammatica: Shailene Woodley, Paradise
Miglior attore ospite in una serie drammatica: Ernest Harden Jr., The Pitt
Miglior regia per una serie drammatica: Saul Metzstein, Slow Horses
Miglior sceneggiatura per una serie drammatica: Vince Gilligan, Pluribus
Miglior serie commedia: Widow’s Bay
Miglior attrice protagonista in una serie commedia: Jean Smart, Hacks
Miglior attore protagonista in una serie commedia: Matthew Rhys, Widow’s Bay
Miglior attrice non protagonista in una serie commedia: Kate O’Flynn, Widow’s Bay
Miglior attore non protagonista in una serie commedia: Stephen Root, Widow’s Bay
Miglior attrice ospite in una serie commedia: Betty Gilpin, Widow’s Bay
Miglior attore ospite in una serie commedia: Rob Reiner, The Bear
Miglior regia per una serie commedia: Hiro Murai, Widow’s Bay
Miglior sceneggiatura per una serie commedia: Katie Dippold, Widow’s Bay
Miglior miniserie o serie antologica: DTF St. Louis
Miglior film televisivo: Creature luminose
Miglior attrice protagonista in una miniserie, serie antologica o film televisivo: Sally Field, Creature luminose
Miglior attore protagonista in una miniserie, serie antologica o film televisivo: Matthew Rhys, The Beast in Me
Miglior attrice non protagonista in una miniserie, serie antologica o film televisivo: Linda Cardellini, DTF St. Louis
Miglior attore non protagonista in una miniserie, serie antologica o film televisivo: David Harbour, DTF St. Louis
Miglior regia per una miniserie, serie antologica o film televisivo: Steven Conrad, DTF St. Louis
Miglior sceneggiatura per una miniserie, serie antologica o film televisivo: Steven Conrad, DTF St. Louis
Miglior programma reality-competizione: The Traitors
Miglior programma reality non strutturato: Love on the Spectrum
Miglior programma reality strutturato: Antiques Roadshow
Miglior conduttore di un programma reality o competizione: Alan Cumming, The Traitors
Miglior game show: Jeopardy!
Miglior conduttore di un game show: Jimmy Kimmel, Who Wants to Be a Millionaire
Miglior serie varietà sceneggiata: The Late Show with Stephen Colbert
Miglior speciale varietà dal vivo: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
Miglior speciale varietà preregistrato: The Muppet Show
Miglior programma d’animazione: South Park
TUTTI I VINCITORI DELLE CATEGORIE TECNICHE DEGLI EMMY AWARDS
Miglior attrice ospite in una serie commedia: Betty Gilpin, Widow’s Bay
Miglior attore ospite in una serie drammatica: Ernest Harden Jr., The Pitt
Miglior casting per una serie drammatica: The Pitt
Miglior casting per una serie commedia: Widow’s Bay
Miglior casting per una miniserie, serie antologica o film televisivo: DTF St. Louis
Miglior fotografia per una serie commedia: Widow’s Bay
Miglior scenografia per una serie commedia: Widow’s Bay
Miglior montaggio con una sola telecamera per una serie commedia: Widow’s Bay
Miglior montaggio con una sola telecamera per una serie drammatica: The Pitt
Miglior montaggio del suono per una serie commedia o drammatica: The Pitt
Miglior missaggio del suono per una serie commedia o drammatica: Widow’s Bay
Miglior supervisione musicale: Widow’s Bay
Miglior tema musicale originale e musica di apertura: Widow’s Bay
Miglior musica originale e testi: The Muppet Show
Migliori effetti visivi speciali in una singola puntata: The Last of Us
Migliori costumi contemporanei per una serie: Widow’s Bay
Migliori acconciature contemporanee: The Pitt
Miglior trucco contemporaneo: The Pitt
Miglior coordinamento degli stunt per una serie commedia o varietà: The Pitt
Miglior coordinamento degli stunt per una serie drammatica: The Pit