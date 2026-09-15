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Emmys Awards 2026: tutti i vincitori, il trionfo di Widow’s Bay e il momento storico di Matthew Rhys

Tutti i vincitori dei Emmy Awards 2026: il trionfo di Widow’s Bay e Matthew Rhys primo attore nella storia a vincere due premi per miglior attore

di Camilla Virgili
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La notte del 14 Settembre 2026 si è tenuta la 78esima edizione degli Emmy Awards, cerimonia in cui vengono premiate le migliori serie e i programmi del piccolo schermo. Quest’anno c’erano delle aspettative molto alte per i probabili vincitori, visti i titoli di grande successo nominati nelle varie categorie. E queste aspettative sono state più che riaspettate: a trionfare con ben 14 Emmy vinti è stata la serie Apple TV Widow’s Bay, superando il record di serie comedy con più vittorie in una singola serata. Ma non è stato l’unico evento storico della serata: Matthew Rhys è il primo attore nella storia degli Emmy a ricevere due premi per due opere diverse. Rhys, infatti, vince sia miglior attore in una serie commedia per Widow’s Bay, miglior attore protagonista in una miniserie, serie antologica o film televisivo per The Beast in Me.

Ovviamente Widow’s Bay non è stata l’unica protagonista della cerimonia. L’accalmata serie drammatica di HBO Max The Pitt ottiene 6 Emmy, tra cui migliore serie drammatica per la seconda volta consecutiva. Tuttavia le vittorie per HBO Max non finiscono qui. La serie antologica DTF St. Louis con protagonisti Linda Cardellini e David Harbour riceve 6 Emmys; mentre la serie Hacks riceve per la quinta volta consecutiva il premio miglior attrice protagonista in una serie commedia per Jean Smart. Di seguito troverete l'elenco completo vincitori degli Emmy Awards 2026.

I protagonisti di The Pitt in una scena della serie Fonte: HBO Max

TUTTI I VINCITORI DEGLI EMMY AWARDS

  • Miglior serie drammatica: The Pitt

  • Miglior attrice protagonista in una serie drammatica: Rhea Seehorn, Pluribus

  • Miglior attore protagonista in una serie drammatica: Noah Wyle, The Pitt

  • Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Allison Janney, The Diplomat

  • Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Tom Pelphrey, Task

  • Miglior attrice ospite in una serie drammatica: Shailene Woodley, Paradise

  • Miglior attore ospite in una serie drammatica: Ernest Harden Jr., The Pitt

  • Miglior regia per una serie drammatica: Saul Metzstein, Slow Horses

  • Miglior sceneggiatura per una serie drammatica: Vince Gilligan, Pluribus

  • Miglior serie commedia: Widow’s Bay

  • Miglior attrice protagonista in una serie commedia: Jean Smart, Hacks

  • Miglior attore protagonista in una serie commedia: Matthew Rhys, Widow’s Bay

  • Miglior attrice non protagonista in una serie commedia: Kate O’Flynn, Widow’s Bay

  • Miglior attore non protagonista in una serie commedia: Stephen Root, Widow’s Bay

  • Miglior attrice ospite in una serie commedia: Betty Gilpin, Widow’s Bay

  • Miglior attore ospite in una serie commedia: Rob Reiner, The Bear

  • Miglior regia per una serie commedia: Hiro Murai, Widow’s Bay

  • Miglior sceneggiatura per una serie commedia: Katie Dippold, Widow’s Bay

  • Miglior miniserie o serie antologica: DTF St. Louis

  • Miglior film televisivo: Creature luminose

  • Miglior attrice protagonista in una miniserie, serie antologica o film televisivo: Sally Field, Creature luminose

  • Miglior attore protagonista in una miniserie, serie antologica o film televisivo: Matthew Rhys, The Beast in Me

  • Miglior attrice non protagonista in una miniserie, serie antologica o film televisivo: Linda Cardellini, DTF St. Louis

  • Miglior attore non protagonista in una miniserie, serie antologica o film televisivo: David Harbour, DTF St. Louis

  • Miglior regia per una miniserie, serie antologica o film televisivo: Steven Conrad, DTF St. Louis

  • Miglior sceneggiatura per una miniserie, serie antologica o film televisivo: Steven Conrad, DTF St. Louis

  • Miglior programma reality-competizione: The Traitors

  • Miglior programma reality non strutturato: Love on the Spectrum

  • Miglior programma reality strutturato: Antiques Roadshow

  • Miglior conduttore di un programma reality o competizione: Alan Cumming, The Traitors

  • Miglior game show: Jeopardy!

  • Miglior conduttore di un game show: Jimmy Kimmel, Who Wants to Be a Millionaire

  • Miglior serie varietà sceneggiata: The Late Show with Stephen Colbert

  • Miglior speciale varietà dal vivo: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

  • Miglior speciale varietà preregistrato: The Muppet Show

  • Miglior programma d’animazione: South Park

I protagonisti di DTF St Louis in una scena della serie Fonte: HBO Max

TUTTI I VINCITORI DELLE CATEGORIE TECNICHE DEGLI EMMY AWARDS

  • Miglior attrice ospite in una serie commedia: Betty Gilpin, Widow’s Bay

  • Miglior attore ospite in una serie drammatica: Ernest Harden Jr., The Pitt

  • Miglior casting per una serie drammatica: The Pitt

  • Miglior casting per una serie commedia: Widow’s Bay

  • Miglior casting per una miniserie, serie antologica o film televisivo: DTF St. Louis

  • Miglior fotografia per una serie commedia: Widow’s Bay

  • Miglior scenografia per una serie commedia: Widow’s Bay

  • Miglior montaggio con una sola telecamera per una serie commedia: Widow’s Bay

  • Miglior montaggio con una sola telecamera per una serie drammatica: The Pitt

  • Miglior montaggio del suono per una serie commedia o drammatica: The Pitt

  • Miglior missaggio del suono per una serie commedia o drammatica: Widow’s Bay

  • Miglior supervisione musicale: Widow’s Bay

  • Miglior tema musicale originale e musica di apertura: Widow’s Bay

  • Miglior musica originale e testi: The Muppet Show

  • Migliori effetti visivi speciali in una singola puntata: The Last of Us

  • Migliori costumi contemporanei per una serie: Widow’s Bay

  • Migliori acconciature contemporanee: The Pitt

  • Miglior trucco contemporaneo: The Pitt

  • Miglior coordinamento degli stunt per una serie commedia o varietà: The Pitt

  • Miglior coordinamento degli stunt per una serie drammatica: The Pit

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