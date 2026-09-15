Emmys Awards 2026: tutti i vincitori, il trionfo di Widow’s Bay e il momento storico di Matthew Rhys

Pubblicazione: 15 settembre alle 12:32

La notte del 14 Settembre 2026 si è tenuta la 78esima edizione degli Emmy Awards, cerimonia in cui vengono premiate le migliori serie e i programmi del piccolo schermo. Quest’anno c’erano delle aspettative molto alte per i probabili vincitori, visti i titoli di grande successo nominati nelle varie categorie. E queste aspettative sono state più che riaspettate: a trionfare con ben 14 Emmy vinti è stata la serie Apple TV Widow’s Bay, superando il record di serie comedy con più vittorie in una singola serata. Ma non è stato l’unico evento storico della serata: Matthew Rhys è il primo attore nella storia degli Emmy a ricevere due premi per due opere diverse. Rhys, infatti, vince sia miglior attore in una serie commedia per Widow’s Bay, miglior attore protagonista in una miniserie, serie antologica o film televisivo per The Beast in Me.

I protagonisti di The Pitt in una scena della serie Fonte: HBO Max

Ovviamente Widow’s Bay non è stata l’unica protagonista della cerimonia. L’accalmata serie drammatica diTuttavia le vittorie per HBO Max non finiscono qui.con protagonisti Linda Cardellini e David Harbour riceve 6 Emmys; mentre la serieDi seguito troverete l'elenco completo vincitori degli

TUTTI I VINCITORI DEGLI EMMY AWARDS

Miglior serie drammatica : The Pitt

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica : Rhea Seehorn, Pluribus

Miglior attore protagonista in una serie drammatica : Noah Wyle, The Pitt

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica : Allison Janney, The Diplomat

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica : Tom Pelphrey, Task

Miglior attrice ospite in una serie drammatica : Shailene Woodley, Paradise

Miglior attore ospite in una serie drammatica : Ernest Harden Jr., The Pitt

Miglior regia per una serie drammatica : Saul Metzstein, Slow Horses

Miglior sceneggiatura per una serie drammatica : Vince Gilligan, Pluribus

Miglior serie commedia : Widow’s Bay

Miglior attrice protagonista in una serie commedia : Jean Smart, Hacks

Miglior attore protagonista in una serie commedia : Matthew Rhys, Widow’s Bay

Miglior attrice non protagonista in una serie commedia : Kate O’Flynn, Widow’s Bay

Miglior attore non protagonista in una serie commedia : Stephen Root, Widow’s Bay

Miglior attrice ospite in una serie commedia : Betty Gilpin, Widow’s Bay

Miglior attore ospite in una serie commedia : Rob Reiner, The Bear

Miglior regia per una serie commedia : Hiro Murai, Widow’s Bay

Miglior sceneggiatura per una serie commedia : Katie Dippold, Widow’s Bay

Miglior miniserie o serie antologica : DTF St. Louis

Miglior film televisivo : Creature luminose

Miglior attrice protagonista in una miniserie, serie antologica o film televisivo : Sally Field, Creature luminose

Miglior attore protagonista in una miniserie, serie antologica o film televisivo : Matthew Rhys, The Beast in Me

Miglior attrice non protagonista in una miniserie, serie antologica o film televisivo : Linda Cardellini, DTF St. Louis

Miglior attore non protagonista in una miniserie, serie antologica o film televisivo : David Harbour, DTF St. Louis

Miglior regia per una miniserie, serie antologica o film televisivo : Steven Conrad, DTF St. Louis

Miglior sceneggiatura per una miniserie, serie antologica o film televisivo : Steven Conrad, DTF St. Louis

Miglior programma reality-competizione : The Traitors

Miglior programma reality non strutturato : Love on the Spectrum

Miglior programma reality strutturato : Antiques Roadshow

Miglior conduttore di un programma reality o competizione : Alan Cumming, The Traitors

Miglior game show : Jeopardy!

Miglior conduttore di un game show : Jimmy Kimmel, Who Wants to Be a Millionaire

Miglior serie varietà sceneggiata : The Late Show with Stephen Colbert

Miglior speciale varietà dal vivo : The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

Miglior speciale varietà preregistrato : The Muppet Show

Miglior programma d’animazione: South Park

I protagonisti di DTF St Louis in una scena della serie Fonte: HBO Max

TUTTI I VINCITORI DELLE CATEGORIE TECNICHE DEGLI EMMY AWARDS