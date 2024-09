Emmy 2024: tutti i vincitori, il trionfo di Shōgun e The Bear

Pubblicazione: 16 settembre alle 07:09

È andato praticamente tutto come previsto alla cerimonia dei Primetime Emmy Awards che si è tenuta questa notte a Hollywood. I premi dell'accademia della televisione americana sono tornati a settembre dopo che, a causa degli scioperi dell'anno scorso, la passata cerimonia si era tenuta a gennaio di quest'anno (motivo per cui potrebbe sembrarvi di vivere una sorta di déjà-vu).

Cerimonia quasi priva di sorprese, dicevamo, perché come indicavano tutti i pronostici a trionfare sono stati i due grandi favoriti della stagione, ovvero Shōgun The Bear , entrambe serie prodotte da FX (e HULU). In particolareha battuto il record storico di(già la settimana scorsa con i Creative Emmy Awards ) con ben 18 premi di cui 4 ieri sera. Dal momento in cui FX ha stabilito che avrebbe tolto la serie dalla categoria miglior miniserie (ha infatti annunciato non una ma ben altre due stagioni ), si è spostata nella categoria miglior serie drammatica, quest'anno meno competitiva del solito. Perè invece una conferma nella sezione delle serie comiche con ben cinque premi agli attori (record storico per la categoria): l'unica vera sorpresa della serata è che non ha vinto il premio per la miglior serie comica, che le è stato strappato da. Forse una presa di coscienza, da parte dell'Academy, di quanto si dice da tempo, e cioè che The Bear non è una commedia nonostante venga proposta come tale agli Emmy.

A vincere l'Emmy per la miglior miniserie, infine, è stato come previsto Baby Reindeer.

MIGLIOR SERIE DRAMMATICA

“The Crown” (Netflix)

“Fallout” (Prime Video)

“The Gilded Age” (Max)

“The Morning Show” (Apple TV+)

“Mr. and Mrs. Smith” (Prime Video)

“Shōgun” (FX)

“Slow Horses” (Apple TV+)

“3 Body Problem” (Netflix)

MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE DRAMMATICA

Jennifer Aniston (“The Morning Show”)

Carrie Coon (“The Gilded Age”)

Maya Erskine (“Mr. and Mrs. Smith”)

Anna Sawai (“Shōgun”)

Imelda Staunton (“The Crown”)

Reese Witherspoon (“The Morning Show”)

MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE DRAMMATICA

Idris Elba (“Hijack”)

Donald Glover (“Mr. & Mrs. Smith”)

Walton Goggins (“Fallout”)

Gary Oldman (“Slow Horses”)

Hiroyuki Sanada (“Shōgun”)

Dominic West (“The Crown”)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE DRAMMATICA

Christine Baranski (“The Gilded Age”)

Nicole Beharie (“The Morning Show”)

Elizabeth Debicki (“The Crown Netflix”)

Greta Lee (“The Morning Show”)

Lesley Manville (“The Crown”)

Karen Pittman (“The Morning Show”)

Holland Taylor (“The Morning Show”)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE DRAMMATICA

Tadanobu Asano (“Shōgun”)

Billy Crudup (“The Morning Show”)

Mark Duplass (“The Morning Show”)

Jon Hamm (“The Morning Show”)

Takehiro Hira (“Shōgun”)

Jack Lowden (“Slow Horses”)

Jonathan Pryce (“The Crown”)

MIGLIOR ATTRICE GUEST STAR IN UNA SERIE DRAMMATICA

Michaela Coel ("Mr. & Mrs. Smith")

Claire Foy ("The Crown")

Marcia Gay Harden ("The Morning Show")

Sarah Paulson ("Mr. & Mrs. Smith")

Parker Posey ("Mr. & Mrs. Smith")

MIGLIOR ATTORE GUEST STAR IN UNA SERIE DRAMMATICA

Néstor Carbonell ("Shōgun")

Paul Dano ("Mr. & Mrs. Smith")

Tracy Letts ("Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty")

Jonathan Pryce ("Slow Horses")

John Turturro ("Mr. & Mrs. Smith")

MIGLIOR COMEDY

“Abbott Elementary” (ABC)

“The Bear” (FX)

“Curb Your Enthusiasm” (Max)

“Hacks” (Max)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Palm Royale” (Apple TV+)

“Reservation Dogs” (FX)

“What We Do in the Shadows” (FX)

MIGLIOR ATTRICE IN UNA COMEDY

Quinta Brunson (“Abbott Elementary”)

Ayo Edebiri (“The Bear”)

Selena Gomez (“Only Murders in the Building”)

Maya Rudolph (“Loot”)

Jean Smart (“Hacks”)

Kristen Wiig (“Palm Royale”)

MIGLIOR ATTORE IN UNA COMEDY

Matt Berry (“What We Do in the Shadows”)

Larry David (“Curb Your Enthusiasm”)

Steve Martin (“Only Murders in the Building”)

Martin Short (“Only Murders in the Building”)

Jeremy Allen White (“The Bear”)

D’Pharaoh Woon-A-Tai (“Reservation Dogs”)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA COMEDY

Carol Burnett (“Palm Royale”)

Liza Colón-Zayas (“The Bear”)

Hannah Einbinder (“Hacks”)

Janelle James (“Abbott Elementary”)

Sheryl Lee Ralph (“Abbott Elementary”)

Meryl Streep (“Only Murders In The Building”)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA COMEDY

Lionel Boyce (“The Bear”)

Paul W. Downs (“Hacks”)

Ebon Moss-Bachrach (“The Bear”)

Paul Rudd (“Only Murders In The Building”)

Tyler James Williams (“Abbott Elementary”)

Bowen Yang (“Saturday Night Live”)

MIGLIOR ATTRICE GUEST STAR IN UNA COMEDY

Olivia Colman ("The Bear")

Jamie Lee Curtis ("The Bear")

Kaitlin Olson ("Hacks")

Da’Vine Joy Randolph ("Only Murders in the Building")

Maya Rudolph ("Saturday Night Live")

Kristen Wiig ("Saturday Night Live")

MIGLIOR ATTORE GUEST STAR IN UNA COMEDY

Jon Bernthal ("The Bear")

Matthew Broderick ("Only Murders in the Building")

Ryan Gosling ("Saturday Night Live")

Christopher Lloyd ("Hacks")

Bob Odenkirk ("The Bear")

Will Poulter ("The Bear")

MIGLIOR MINISERIE O SERIE ANTOLOGICA

“Baby Reindeer” (Netflix)

“Fargo” (FX)

“Lessons in Chemistry” (Apple TV+)

“Ripley” (Netflix)

“True Detective: Night Country” (Max)

MIGLIOR FILM TV

Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie

Quiz Lady

Red White & Royal Blue

Scoop

Unfrosted

MIGLIOR ATTRICE IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

Jodie Foster (“True Detective: Night Country”)

Brie Larson (“Lessons in Chemistry”)

Juno Temple (“Fargo”)

Sofia Vergara (“Griselda”)

Naomi Watts (“Feud: Capote vs. the Swans”)

MIGLIOR ATTORE IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

Matt Bomer (“Fellow Travelers”)

Richard Gadd (“Baby Reindeer”)

Jon Hamm (“Fargo”)

Tom Hollander — “Feud: Capote vs. the Swans”

Andrew Scott (“Ripley”)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

Jonathan Bailey (“Fellow Travelers”)

Robert Downey Jr. (“The Sympathizer”)

Tom Goodman-Hill ("Baby Reindeer”)

John Hawkes (“True Detective: North Country”)

Lamorne Morris (“Fargo")

Lewis Pullman (“Lessons in Chemistry”)

Treat Williams (“Feud: Capote vs. the Swans”)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

Dakota Fanning (“Ripley”)

Lily Gladstone (“Under the Bridge”)

Jessica Gunning (“Baby Reindeer”)

Aja Naomi King (“Lessons in Chemistry”)

Diane Lane (“Feud: Capote vs. the Swans”)

Nava Mau (“Baby Reindeer”)

Kali Reis (“True Detective: Night Country")

MIGLIOR SERIE ANIMATA

Blue Eye Samurai

Bob’s Burgers

Scavengers Reign

The Simpsons

X-Men ’97

Potete leggere tutti i vincitori qui sotto.