Emmy Awards 2024: chi vincerà? I pronostici puntano tutto su Shōgun e The Bear

Pubblicazione: 15 settembre alle 09:32

Il conto alla rovescia è quasi terminato: stanotte si terrà la cerimonia dei Primetime Emmy Awards 2024, a poche ore dalla quale i pronostici sui potenziali vincitori si fanno sempre più precisi.

Il gigante da battere quest'anno sarà FX, che potrebbe portare a casa molti premi sia nel campo delle serie drammatiche che in quello delle serie comiche: nella categoria Miglior serie drammatica, infatti, la favorita è Shōgun , forte dei 14 premi conquistati agli Emmy tecnici. Anche nelle categorie attoriali Shōgun sembra dominare, concome probabili vincitori rispettivamente come Miglior attore e Miglior attrice protagonista in una serie drammatica: il record storico per il numero di premi ricevuti da una sola serie tv che verrà quasi certamente battuto è quello di Game of Thrones

Per quanto riguarda la Miglior serie comica, la seconda stagione di The Bear è considerata una delle favorite, con un buon margine di vantaggio, soprattutto dopo aver già vinto diversi premi tecnici. Il protagonista Jeremy Allen White è dato come il più probabile vincitore della categoria di Miglior attore protagonista in una serie comica.

Nella categoria Miglior attrice protagonista in una serie comica,sembra destinata a conquistare la statuetta per il suo ruolo nella nuova stagione di, nonostante la concorrenza di Ayo Edebiri per The Bear. Smart ha già vinto per le due stagioni precedenti, e la sua interpretazione nella terza ha rafforzato la sua posizione: gli Emmy tendono a essere ripetitivi nei premi, in questo senso.

Infine, è nell'area delle serie limitate che si potrebbe giocare la partita più eccitante: il favorito è infatti Baby Reindeer, ma non è da escludere che Ripley (sempre di Netflix) possa portare a casa il premio per Miglior serie limitata. Matt Bomer è favorito per la vittoria come Miglior attore protagonista per Fellow Travelers - Compagni di viaggio, mentre Jodie Foster è favorita come miglior attrice protagonista per True Detective: Night Country.

Vi terremo aggiornati!

