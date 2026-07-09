Emmy '26: gesto commovente dopo la tragica morte, nomination postuma a Rob Reiner

Pubblicazione: 09 luglio alle 19:20

Il cinema e la televisione americana piangono ancora Rob Reiner, ma il suo talento continua a brillare anche dopo la sua scomparsa. Il leggendario regista e attore ha ricevuto una nomination postuma agli Emmy 2026 nella categoria miglior attore ospite in una serie comica per la sua interpretazione in The Bear, la pluripremiata serie FX che continua a dominare il panorama televisivo.

Edwin Lee Gibson e Rob Reiner in The Bear, fonte: Hulu

: Michael J. Fox per Shrinking, Brett Goldstein sempre per Shrinking, Hamish Linklater per Widow's Bay, Christopher McDonald per Hacks e Connor Storrie per Saturday Night Live.che testimonia la qualità delle performance guest nella stagione televisiva appena conclusa.Ma dietro questo riconoscimento professionale si nascondeRob Reiner e sua moglie Michele Singer Reiner sono statidi Brentwood il 14 dicembre 2025, vitali di un'aggressione con arma da taglio.di primo grado. Attualmente detenuto senza possibilità di cauzione in attesa del processo a Los Angeles, si è dichiarato non colpevole.





In The Bear, Reiner ha interpretato Albert Schnurr in un arco narrativo di tre episodi durante la quarta stagione della serie. Un personaggio che evidentemente ha lasciato il segno, tanto che il finale di stagione ha reso omaggio all'attore scomparso attraverso una scena in cui Ebra, interpretato da Edwin Lee Gibson, chiama Albert Schnurr per chiedere assistenza. Un tributo toccante che ha commosso fan e addetti ai lavori.



La carriera di Rob Reiner attraversa decenni di storia del cinema e della televisione americana. La sua consacrazione come attore arrivò con All in the Family, la rivoluzionaria sitcom creata da Norman Lear che debuttò il 12 gennaio 1971 e andò in onda fino al 1978, diventando un fenomeno culturale che ridefinì la comedy televisiva. Da lì, Reiner costruì una carriera da regista che ci ha regalato classici immortali come Harry ti presento Sally, Stand by Me e Misery non deve morire.



Questa nomination postuma rappresenta la testimonianza che il talento di Rob Reiner, la sua capacità di emozionare e far riflettere il pubblico, sopravvive alla sua fisica presenza. The Bear, serie che ha saputo ridefinire il genere della comedy drammatica, si conferma ancora una volta palcoscenico per performance memorabili, anche quando queste diventano, tragicamente, le ultime.