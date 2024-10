Harrison Ford spiega perché non vuole rinunciare alla recitazione e parla dell'amore per l’umorismo: “Tutto quello che ho fatto è commedia”

Intervistato da Vanity Fair in occasione del debutto su Apple TV+ della seconda stagione di Shrinking, Harrison Ford ha detto la sua sul motivo per il quale continua con passione a dedicarsi, anima e corpo, alla recitazione:

Shrinking: ecco il trailer della stagione 2 in arrivo a ottobre

L’attore ha poi continuato parlando dell’aspetto comico della serie e di quanto si sia divertito, lodando la commedia come genere alla base di tutta la sua carriera e della sua passione per la recitazione:

Per quanto mi riguarda… penso che tutto quello che ho fatto sia commedia.

Quando fantasticavo sul diventare un attore, puntavo a entrambi i generi a dire il vero, il dramma e la commedia. Alla fine mi sono ritrovato a lavorare in entrambi i campi e non faccio molta differenza tra i due. Penso di riuscire a pensare come un attore sia quando mi approccio ad una battuta sia quando devo recitare una scena seria o molto emotiva.