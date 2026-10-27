Harry Potter, arriva una svolta inaspettata per i fan: il mondo di Hogwarts diventa più dark che mai
Harry Potter si prepara a sorprendere i fan con la nuova collezione Blvck Paris: abbigliamento total black, accessori e dettagli ispirati a Hogwarts e ai suoi personaggi.
Il mondo di Harry Potter si prepara a conquistare anche gli appassionati di moda con un'estetica decisamente più dark. Blvck Paris torna a collaborare con Warner Bros. Discovery per una seconda collezione dedicata alla saga, rileggendo i simboli di Hogwarts attraverso il nero e dettagli dal gusto grunge. Il risultato è una linea che supera il classico merchandising da fan e punta su capi e accessori da utilizzare nella vita quotidiana. Tra felpe oversize, maglioni ricamati e oggetti ispirati ai personaggi più amati, la magia cambia look senza perdere la propria identità.
Tra i pezzi più particolari spiccano le felpe e le magliette Teddy dedicate a Draco Malfoy, che trasformano il celebre personaggio in una versione dell'orsetto simbolo del marchio. La proposta comprende anche felpe con cappuccio ispirate a Corvonero e Tassorosso, una giacca da baseball Serpeverde decorata con ricami a forma di serpente e maglioni dedicati a Grifondoro e Serpeverde. Non mancano coperte con cappuccio e una felpa con zip arricchita da quattro grafiche intercambiabili ispirate ai manifesti dei ricercati. I dettagli dedicati ai personaggi e alla storia della saga sono distribuiti tra ricami e illustrazioni, senza rinunciare all'impronta monocromatica della collezione.
L'offerta si estende ben oltre l'abbigliamento. I fan possono trovare jeans e un berretto ispirati a Serpeverde, pantofole Teddy dedicate a Grifondoro e Serpeverde, custodie per telefono ispirate a Nagini e articoli di cancelleria legati all'universo magico, tra cui un quaderno dedicato alla Camera dei Segreti e un kit di Harry Potter. Completano la selezione un'agenda per il 2027 e altri accessori da collezione. Secondo il fondatore Julian O'Hayon, l'obiettivo è approfondire i riferimenti che il pubblico riconosce, mantenendo un'identità visiva coerente e creando prodotti adatti all'uso quotidiano.