Harry Potter, arriva una svolta inaspettata per i fan: il mondo di Hogwarts diventa più dark che mai

Pubblicazione: 27 ottobre alle 13:16

Il mondo di Harry Potter si prepara a conquistare anche gli appassionati di moda con un'estetica decisamente più dark. Blvck Paris torna a collaborare con Warner Bros. Discovery per una seconda collezione dedicata alla saga, rileggendo i simboli di Hogwarts attraverso il nero e dettagli dal gusto grunge. Il risultato è una linea che supera il classico merchandising da fan e punta su capi e accessori da utilizzare nella vita quotidiana. Tra felpe oversize, maglioni ricamati e oggetti ispirati ai personaggi più amati, la magia cambia look senza perdere la propria identità.

Fondata nel 2017 dal designer Julian O'Hayon, Blvck Paris ha costruito la propria identità su un'estetica minimalista dominata dal nero.. Gli stemmi di Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso vengono reinterpretati attraverso ricami tono su tono, superfici scure e piccoli accenti cromatici che richiamano i colori originali delle Case. L'effetto è più discreto rispetto al merchandising tradizionale, con riferimenti riconoscibili ma integrati in uno stile urbano.

Tra i pezzi più particolari spiccano le felpe e le magliette Teddy dedicate a Draco Malfoy, che trasformano il celebre personaggio in una versione dell'orsetto simbolo del marchio. La proposta comprende anche felpe con cappuccio ispirate a Corvonero e Tassorosso, una giacca da baseball Serpeverde decorata con ricami a forma di serpente e maglioni dedicati a Grifondoro e Serpeverde. Non mancano coperte con cappuccio e una felpa con zip arricchita da quattro grafiche intercambiabili ispirate ai manifesti dei ricercati. I dettagli dedicati ai personaggi e alla storia della saga sono distribuiti tra ricami e illustrazioni, senza rinunciare all'impronta monocromatica della collezione.

L'offerta si estende ben oltre l'abbigliamento. I fan possono trovare jeans e un berretto ispirati a Serpeverde, pantofole Teddy dedicate a Grifondoro e Serpeverde, custodie per telefono ispirate a Nagini e articoli di cancelleria legati all'universo magico, tra cui un quaderno dedicato alla Camera dei Segreti e un kit di Harry Potter. Completano la selezione un'agenda per il 2027 e altri accessori da collezione. Secondo il fondatore Julian O'Hayon, l'obiettivo è approfondire i riferimenti che il pubblico riconosce, mantenendo un'identità visiva coerente e creando prodotti adatti all'uso quotidiano.