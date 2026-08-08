Harry Potter, HBO ascolta le critiche dei fan e cambia la serie a pochi mesi dall'attesissimo debutto

Pubblicazione: 08 agosto alle 10:00

Quando HBO ha rilasciato il primo teaser della nuova serie di Harry Potter a marzo, la reazione del pubblico è stata immediata e tutt'altro che entusiasta. I fan hanno invaso i social media confrontando la palette cromatica cupa e grigio-blu con il calore dorato dell'originale del 2001, chiedendosi dove fossero finiti i colori di Hogwarts. Quella critica, evidentemente, ha colpito nel segno abbastanza da spingere la compagnia a un cambio di rotta creativo a pochi mesi dal debutto previsto per il 25 dicembre su HBO e HBO Max.

La nuova promo intitolata "", trasmessa prima deldelladi, mostra un trattamento cromatico notevolmente diverso in quasi tutte le inquadrature già viste. Non si tratta di riprese aggiuntive o scene rigirate, ma di, un ritocco tecnico che però cambia radicalmente l'impatto visivo della serie. Prendiamo la scena con, interpretato da, insieme a Ron, Alastair Stout, e Hermione, Arabella Stanton, immersi nell'atmosfera di Hogwarts.

Nel teaser di marzo il trio appariva avvolto nelle ombre, mentre nella nuova versione la scena è stata schiarita, rendendo più visibili i personaggi, la scalinata e persino le bandiere che decorano gli sfondi. Un cambiamento che trasforma completamente la leggibilità dell'immagine. La Grande Sala, dove i nuovi studenti del primo anno vengono condotti per la Cerimonia di Smistamento, racconta una storia simile. I lampadari ora brillano con maggiore intensità e i dettagli emergono con più chiarezza dalla luce.

It seems that some scenes are brighter in the HBO ad than in the Harry Potter and the Philosopher's Stone trailer



⬆️ Trailer

⬇️ New HBO ad pic.twitter.com/eSFnzzwKpb — Wizarding World Direct (@WW_Direct) August 3, 2026

Anche Severus Piton, interpretato da Paapa Essiedu, beneficia di contrasti più ricchi e luci più calde nella sua scena illuminata dalla bacchetta, sebbene in questo caso le modifiche risultino meno evidenti rispetto ad altri momenti. Perfino Albus Silente, con John Lithgow nei panni del preside, ha ricevuto un aggiustamento luminoso. La sua scena con il diapason era già relativamente luminosa, ma HBO ha comunque ritoccato l'illuminazione per allinearla al nuovo linguaggio visivo della serie. Lo stesso trattamento è stato riservato alla professoressa McGonagall di Janet McTeer, ora presentata con maggiori dettagli sia sul personaggio che sullo sfondo.

La scena dirappresenta un altro esempio significativo di questo approccio correttivo, con l'immagine scura originale sostituita da. Uno dei ritocchi più sottili riguarda l'ingresso di, dove cammina sulla neve indossando la divisa numero 7. Nel primo trailer l'uniforme cremisi e oro appariva spenta, mentre nella nuova promo i colori della casata risaltano in modo più marcato e la folla attorno al protagonista

Questi interventi arrivano in un momento delicato per la produzione. HBO ha dichiarato di voler rendere Hogwarts più magica rispetto alle trasposizioni precedenti, ma un trailer che alcuni fan hanno descritto come "privo di ogni colore" andava esattamente nella direzione opposta. La correzione di rotta testimonia una certa reattività dello streamer verso il feedback del pubblico, anche se ascoltare le lamentele sull'illuminazione di un trailer è decisamente più semplice che affrontare le controversie più profonde che circondano il progetto.

Harry Potter, fonte: HBO

Il casting di Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton ha generato una propria ondata di critiche, con un segmento vocale di fan che ha contestato la scelta di un attore nero per un personaggio descritto come bianco nei libri di J.K. Rowling. Le polemiche hanno seguito l'attore ben oltre il debutto del trailer, alimentando discussioni accese sulla fedeltà al materiale originale e sulla rappresentazione nei prodotti di intrattenimento. Poi c'è la questione J.K. Rowling. Il coinvolgimento continuo dell'autrice nel franchise ha già spinto numerosi fan di lunga data e persino diversi membri del cast dei film originali a dichiarare pubblicamente di aver chiuso con Harry Potter.

Le posizioni pubbliche di Rowling sulle questioni transgender hanno creato una frattura difficile da ignorare, anche per chi vorrebbe semplicemente godersi una nuova interpretazione delle storie che ha amato. HBO Max punta tutto su Harry Potter come il progetto più ambizioso della sua storia. Le aspettative sono stratosferiche e l'episodio di debutto potrebbe infrangere diversi record di audience. Il brand di Harry Potter rimane un fenomeno mondiale, e nonostante gli aspetti che tengono lontane alcune persone, inclusa la velocità con cui HBO ha deciso di raccontare nuovamente le stesse storie già portate sul grande schermo, milioni di spettatori daranno sicuramente una possibilità a questa serie.

Harry Potter, fonte: HBO

La promessa di un'esplorazione più profonda dei libri, con personaggi e sottotrame che non hanno trovato spazio nei film, rappresenta un richiamo irresistibile per i fan più fedeli. Il coinvolgimento di HBO, con la sua reputazione per produzioni televisive di qualità, aggiunge credibilità al progetto. Ma sarà sufficiente per giustificare un percorso che attraverserà, presumibilmente in sette stagioni, tutti gli eventi fino ai Doni della Morte?

I ritocchi al color grading, insieme ad altre rivelazioni recenti come la classificazione TV-14 della serie, suggeriscono che HBO stia attivamente calibrando sia il tono che l'estetica del prodotto. A circa cinque mesi dalla premiere natalizia, questi aggiustamenti dimostrano una volontà di perfezionamento che va oltre il semplice marketing. Resta da vedere se questa attenzione ai dettagli, con un budget imponente alla base, si tradurrà in una serie capace di conquistare tanto i nostalgici quanto le nuove generazioni, trasformando la magia di Hogwarts in un'esperienza televisiva degna del suo leggendario nome.