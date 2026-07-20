Harry Potter, la serie HBO avrebbe un budget da record: emergono nuovi dettagli sul primo episodio

Pubblicazione: 20 luglio alle 08:45

La nuova serie televisiva di Harry Potter per HBO Max arriverà con la sua prima stagione nel dicembre di quest'anno, e pare aver già infranto un record che nessuno si aspettava: il budget di produzione più elevato mai stanziato per una serie in streaming. Ad affermarlo è staro Adriano Goldman, direttore della fotografia del progetto, durante una masterclass su YouTube dedicata al suo lavoro sul franchise del giovane mago.

Quando si parla di budget stratosferici nel mondo delle serie tv, vengono subito in mente colossi come, o le produzioni targate Star Wars e Marvel Cinematic Universe per Disney+. Ma secondo, la serie disupera tutte queste produzioni messe insieme. Un investimento che lascia a bocca aperta e che rappresenta una scommessa enorme per, soprattutto considerando le controversie che hanno circondato il franchise negli ultimi anni a causa delle dichiarazioni di J.K. Rowling.

Ma cosa giustifica un investimento del genere? La risposta sta nell'ambizione del progetto: raccontare l'intera saga di sette romanzi in un formato televisivo long-form, permettendo finalmente di includere tutto ciò che le limitazioni temporali dei film avevano costretto a tagliare. Personaggi secondari sviluppati solo marginalmente sul grande schermo, come Neville Longbottom, potrebbero finalmente avere lo spazio che meritano. La complessa storia del passato di Severus Piton e dei genitori di Harry, la condizione degli elfi domestici, i dettagli della mitologia magica: tutto potrebbe trovare posto in questa nuova narrazione.

The cinematographer for HBO’s “Harry Potter” series says it's “brutal” working around the young cast’s strict shooting schedules:



"You have to shoot really fast, and the faster you go, the more you compromise quality. There’s no way around it, right? Obviously, we have a lot of… pic.twitter.com/XswtatfKRq — Variety (@Variety) July 19, 2026

Goldman ha rivelato alcuni dettagli interessanti sulla struttura della prima stagione che dimostrano quanto la serie voglia differenziarsi dai film. Hogwarts, per esempio, non apparirà fino alla fine del primo episodio. Questo significa che un'ora intera dovrebbe essere dedicata alla vita di Harry nel mondo babbano, forse espandendo scene che nei film erano appena accennate, come la morte dei genitori di Harry o la sua difficile esistenza con i Dursley. Potrebbe essere anche l'occasione per mostrare eventi paralleli nel mondo magico che anticipano il ritorno di Voldemort.

Harrt Potter, fonte: HBO

Ilha inoltre spiegato che la serie adotterà un approccio "più realistico e concreto" rispetto ai primi due film. Alcuni commentatori sui social hanno storto il naso di fronte a questa dichiarazione, chiedendosi come una storia di magia possa essere realistica. Ma chi ricordasa esattamente cosa significa: quel terzo capitolo, diretto da Alfonso Cuarón, segnò una svolta stilistica, ed è considerato da molti il punto in cui la saga cinematografica raggiunse davvero la sua identità. Partire da lì, piuttosto che dal tono da favola dei primi due film, sembra una scelta vincente.

La palette cromatica sarà studiata per creare un contrasto visivo netto tra i due mondi: quello babbano avrà tonalità più blu e pallide, mentre Hogwarts esploderà di colori vibranti. Un'opposizione visiva che sottolinea il passaggio tra l'ordinario e il magico, tra la grigia quotidianità di Privet Drive e l'incanto del castello di magia. Goldman ha anche precisato che il primo episodio non è ancora completamente finalizzato: stanno ancora perfezionando le correzioni colore e gli ultimi dettagli tecnici. Questo livello di cura artigianale, unito al budget record, suggerisce che Warner Bros. non sta lasciando nulla al caso. L'investimento economico si traduce evidentemente in set incredibili, effetti speciali all'avanguardia e un livello di produzione che potrebbe ridefinire gli standard delle serie in streaming.

La domanda che molti si pongono è se questo investimento mastodontico pagherà. Con la prima stagione prevista per il 25 dicembre 2026, mancano ancora sei mesi al debutto, ma la serie ha già catturato l'attenzione globale semplicemente per l'entità del progetto. Il rischio è altissimo: se la serie dovesse deludere le aspettative, sarebbe uno dei flop più costosi nella storia dello streaming, ma se riuscirà a mantenere le promesse, potremmo trovarci di fronte a un nuovo standard di qualità televisiva.

Al di là del budget record, la vera sfida della serie sarà conquistare un pubblico che conosce questa storia da oltre vent'anni. HBO non punta semplicemente a rifare i film, ma a offrire un adattamento più fedele ai romanzi di J.K. Rowling, con il tempo necessario per approfondire personaggi, eventi e sottotrame rimaste ai margini della saga cinematografica. Una direzione che sembra già emergere dalle prime indiscrezioni: proprio nelle scorse settimane è stato rivelato che la serie rivoluzionerà il modo in cui verrà raccontato Severus Piton, esplorando aspetti del personaggio che i film avevano solo sfiorato. Se queste promesse saranno mantenute, il budget senza precedenti potrebbe essere soltanto il primo tassello di uno dei progetti televisivi più ambiziosi mai realizzati.