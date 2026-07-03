Serie Harry Potter, HBO annuncia il recast di un personaggio fondamentale

Pubblicazione: 03 luglio alle 11:15

Che l'operazione di riscrittura televisiva della saga da 7 miliardi di dollari firmata HBO fosse un terreno minato, lo sapevamo già. Rimpiazzare l'immaginario visivo millenarista dei film originali è un'impresa da far tremare i polsi a qualunque produttore.

La Camera dei Segreti cerca una nuova Ginny

Ma la vera magia nera di Hollywood si manifesta quando i problemi iniziano prima ancora che il pubblico possa dare il primo giudizio. A pochi mesi dall'attesissimo debutto della prima stagione () la macchina produttiva guidata da Francesca Gardiner e dal neopromosso co-showrunner Jon Brown ha dovuto attivare la modalità "gestione crisi". Il motivo è il primo, rumoroso recast ufficiale della serie.

La notizia, rimbalzata via social attraverso i canali ufficiali della Lucy Bevan Casting, apre formalmente la caccia a una nuova Ginny Weasley per la seconda stagione. La produzione è alla ricerca di giovani talenti residenti nel Regno Unito con un'età compresa tra i 10 e i 12 anni. Una mossa che sancisce l'addio definitivo della giovanissima Gracie Cochrane, che aveva prestato il volto alla più piccola di casa Weasley negli episodi della prima stagione (focalizzata su La pietra filosofale).

Una scena dal trailer di Harry Potter e la pietra filosofale (HBO)

La separazione, derubricata ufficialmente dalla famiglia dell'attrice a "circostanze impreviste" condite dai classici ringraziamenti di rito, priva lo show di un elemento di continuità proprio nel momento in cui il personaggio si appresta a compiere il grande salto narrativo.

Nel primo capitolo Ginny è poco più di una comparsa sullo sfondo della stazione di King's Cross, madell'oscurità che avvolge Hogwarts, prima di evolvere nell'interesse amoroso del Prescelto e in una colonna portante dell'Esercito di Silente.

Al di là del dramma da retroscena, la celerità con cui HBO ha avviato i casting dimostra che la macchina da guerra della Warner Bros. non ha alcuna intenzione di rallentare il passo. La seconda stagione ha ricevuto il semaforo verde lo scorso maggio, ma è evidente che il team di scrittura stesse già lavorando pancia a terra sui copioni (che promettono alcuni cambiamenti rispetto ai libri).

L'obiettivo commerciale è chiaro e spietato: mantenere una cadenza di rilascio annuale. Certo, cambiare un attore tra la prima e la seconda stagione è sempre un azzardo psicologico, specialmente in un franchise dove l'attaccamento ai volti è viscerale.