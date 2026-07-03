Serie Harry Potter, HBO annuncia il recast di un personaggio fondamentale
Cambio di rotta a Hogwarts: HBO annuncia il primo recast ufficiale per Harry Potter e la Camera dei Segreti
Che l'operazione di riscrittura televisiva della saga da 7 miliardi di dollari firmata HBO fosse un terreno minato, lo sapevamo già. Rimpiazzare l'immaginario visivo millenarista dei film originali è un'impresa da far tremare i polsi a qualunque produttore.Ma la vera magia nera di Hollywood si manifesta quando i problemi iniziano prima ancora che il pubblico possa dare il primo giudizio. A pochi mesi dall'attesissimo debutto della prima stagione (fissato per il 25 dicembre 2026) la macchina produttiva guidata da Francesca Gardiner e dal neopromosso co-showrunner Jon Brown ha dovuto attivare la modalità "gestione crisi". Il motivo è il primo, rumoroso recast ufficiale della serie.
La Camera dei Segreti cerca una nuova Ginny
La notizia, rimbalzata via social attraverso i canali ufficiali della Lucy Bevan Casting, apre formalmente la caccia a una nuova Ginny Weasley per la seconda stagione. La produzione è alla ricerca di giovani talenti residenti nel Regno Unito con un'età compresa tra i 10 e i 12 anni. Una mossa che sancisce l'addio definitivo della giovanissima Gracie Cochrane, che aveva prestato il volto alla più piccola di casa Weasley negli episodi della prima stagione (focalizzata su La pietra filosofale).
La separazione, derubricata ufficialmente dalla famiglia dell'attrice a "circostanze impreviste" condite dai classici ringraziamenti di rito, priva lo show di un elemento di continuità proprio nel momento in cui il personaggio si appresta a compiere il grande salto narrativo.Nel primo capitolo Ginny è poco più di una comparsa sullo sfondo della stazione di King's Cross, ma è con La camera dei segreti che la sua figura diventa il perno centrale dell'oscurità che avvolge Hogwarts, prima di evolvere nell'interesse amoroso del Prescelto e in una colonna portante dell'Esercito di Silente.
Al di là del dramma da retroscena, la celerità con cui HBO ha avviato i casting dimostra che la macchina da guerra della Warner Bros. non ha alcuna intenzione di rallentare il passo. La seconda stagione ha ricevuto il semaforo verde lo scorso maggio, ma è evidente che il team di scrittura stesse già lavorando pancia a terra sui copioni (che promettono alcuni cambiamenti rispetto ai libri).
L'obiettivo commerciale è chiaro e spietato: mantenere una cadenza di rilascio annuale. Certo, cambiare un attore tra la prima e la seconda stagione è sempre un azzardo psicologico, specialmente in un franchise dove l'attaccamento ai volti è viscerale.