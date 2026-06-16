Harry Potter, dopo 24 anni la serie HBO recupera un personaggio che i fan non hanno mai dimenticato

Pubblicazione: 16 giugno alle 18:05

Dopo ventiquattro anni di attesa, i fan della saga di Harry Potter possono finalmente esultare: Peeves il Poltergeist farà la sua apparizione nella serie televisiva HBO in arrivo questo dicembre. A interpretare il dispettoso fantasma di Hogwarts sarà Peter Serafinowicz, attore e comico britannico con un curriculum impressionante che spazia dal cinema d'animazione alla fantascienza blockbuster.

La notizia, confermata da Variety, rappresenta una vera e propria riparazione storica per gli appassionati della saga creata da J.K. Rowling., infatti,madella serie cinematografica originale, nonostante fosse stato inizialmente previsto e addirittura girato. E Peter Serafinowicz sembra essere proprio la scelta giusta per interpretare questo personaggio, visto che porta con sé un bagaglio artistico di tutto rispetto.

Chi frequenta l'universo Marvel lo ricorderà come Denarian Saal nei Guardiani della Galassia del 2014, mentre gli amanti delle sit-com lo hanno apprezzato come Edgar Covington in "Parks and Recreation". Ma è nel mondo del doppiaggio e dell'animazione che l'attore ha costruito una carriera particolarmente solida: ha prestato la voce a Darth Maul in "Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma" e più recentemente a Big Daddy nei film "Sing" e "Sing 2". Il suo ultimo lavoro sul grande schermo risale alla versione live-action di Dragon Trainer uscita l'anno scorso.

Peter Serafinowicz has been cast as Peeves the Poltergeist in the ‘HARRY POTTER’ TV series.



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La storia di Peeves e del cinema è però segnata da un episodio malinconico che merita di essere raccontato, visto che nel primo film della saga, il personaggio era stato assegnato al comico britannico Rik Mayall, scomparso nel 2014. Mayall aveva effettivamente girato alcune scene nel ruolo del poltergeist, ricevendo anche un compenso definito "significativo" dall'attore stesso. Tuttavia, circa un mese dopo le riprese, la produzione lo contattò per comunicargli che il suo personaggio sarebbe stato tagliato dal montaggio finale a causa di vincoli di durata del film.

Larappresenta quindi un'occasione di riscatto non solo per i fan, ma anche per la storia di. Il progetto ambizioso della Warner Bros è strutturato come uni, con ogni stagione dedicata a uno dei romanzi della saga. Questo formato dovrebbe ovviamente consentire di esplorare con maggiore profondità elementi e personaggi che i film, per ragioni di tempo,

JB Perrette, presidente di WBD per lo streaming e i videogiochi, ha definito la produzione "l'evento streaming del decennio", sottolineando come il livello di dettaglio e meticolosità raggiunga "un livello cinematografico completamente diverso". Tornando al cast della serie, troviamo Dominic McLaughlin intento a vestire i panni del giovane mago protagonista, affiancato da Arabella Stanton come Hermione Granger e Alastair Stout nel ruolo di Ron Weasley.

Harry Potter, fonte: HBO

Per quanto riguarda il corpo docente di Hogwarts, John Lithgow interpreterà il preside Albus Silente, Janet McTeer sarà la professoressa McGranitt, mentre Paapa Essiedu darà vita all'ormai iconico personaggio del professor Piton. Nick Frost è stato scelto per interpretare Rubeus Hagrid, il mezz'gigante custodiano delle chiavi e guardacaccia della scuola.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, con Mark Mylod che ricopre il ruolo di produttore esecutivo e regista di diversi episodi. HBO ha collaborato con Brontë Film and TV e Warner Bros Television per dare vita al progetto. Tra i produttori esecutivi figurano anche la stessa J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, oltre a David Heyman di Heyday Films, produttore storico della saga cinematografica originale.

Il debutto è previsto per dicembre 2026 in esclusiva su HBO e HBO Max, mentre la seconda stagione è già in produzione. Per molti lettori, l'arrivo di Peeves rappresenta quindi molto più di un semplice nuovo casting, ponendosi come il segnale concreto che HBO intende davvero mantenere la promessa fatta fin dall'annuncio del progetto: raccontare la storia di Harry Potter con un livello di dettaglio impossibile da raggiungere nei film.

Non a caso la serie dovrebbe dare molto più spazio ad almeno dieci personaggi che nelle pellicole originali erano stati ridimensionati o sacrificati per ragioni di tempo, e il poltergeist di Hogwarts è probabilmente l'esempio più emblematico di questa nuova filosofia. Dopo oltre vent'anni di assenza dagli schermi, Peeves avrà finalmente l'occasione di entrare nell'immaginario del grande pubblico così come lo hanno sempre conosciuto i lettori dei romanzi: rumoroso, imprevedibile e irresistibilmente fastidioso.