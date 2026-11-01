Harry Potter, il nuovo Piton risponde agli attacchi e guarda avanti: "Sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto"

Pubblicazione: 01 novembre alle 10:47

Il nuovo volto di Severus Piton nella serie televisiva di Harry Potter ha deciso di intervenire sulle polemiche che hanno accompagnato il suo ingresso nel franchise. Paapa Essiedu, scelto da HBO per interpretare uno dei personaggi più amati e controversi della saga, ha parlato apertamente delle reazioni al casting e delle aspettative che circondano il progetto. L'attore britannico ha ricevuto critiche fin dall'annuncio della sua partecipazione, comprese manifestazioni di razzismo e messaggi intimidatori. Nonostante il clima acceso, Essiedu ha spiegato di voler concentrare tutte le proprie energie sul lavoro. E ha già le idee chiare su come affrontare un ruolo che porta con sé un'eredità cinematografica importante.

, nonostante le contestazioni che hanno accompagnato il suo ingaggio. L'attore ha spiegato di essere consapevole delle aspettative e delle diverse opinioni del pubblico, ma di considerare la realizzazione della serie la sua priorità. Ha espresso gratitudine per i numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti, sottolineando quanto il sostegno delle persone coinvolte nel progetto abbia avuto importanza.

Essiedu ha chiarito quale sarà il suo approccio alla costruzione di Severus Piton. La sua intenzione è andare oltre l'immagine iniziale del professore severo e ostile, lavorando sulle numerose contraddizioni che caratterizzano il personaggio. Nei romanzi Piton è una figura tutt'altro che semplice, il suo passato è segnato da un'infanzia difficile, da sentimenti mai ricambiati e da scelte che lo portano a muoversi tra schieramenti opposti. Una personalità stratificata, il cui vero ruolo nella storia emerge soltanto progressivamente. Essiedu ha spiegato di voler valorizzare proprio questa complessità, offrendo al pubblico un'interpretazione capace di restituirne l'umanità e le diverse dimensioni.

L'attore ha parlato anche della trasformazione estetica del personaggio, che nella nuova produzione avrà un aspetto differente rispetto alla versione interpretata da Alan Rickman negli otto film cinematografici. Per Essiedu, l'abbigliamento e l'immagine esteriore non sono semplici dettagli, ma elementi che contribuiscono a raccontare l'identità di Piton e il modo in cui desidera essere percepito dagli altri. La realizzazione del nuovo look è stata sviluppata insieme al reparto costumi, con un lavoro condiviso per dare coerenza alla caratterizzazione. L'attore si è detto orgoglioso di quanto ha potuto vedere finora della serie, ricordando l'impegno delle tante persone che hanno lavorato a un adattamento atteso da anni.

La prima stagione, intitolata Harry Potter e la Pietra Filosofale,, inizialmente sospettato da Harry di avere intenzioni ostili nei suoi confronti. Nel corso della vicenda il personaggio mostrerà un volto molto più ambiguo di quello che appare all'inizio, fino a rivelare aspetti fondamentali del suo rapporto con il giovane mago.

HBO ha pianificato un adattamento dei sette libri di J.K. Rowling, con l'obiettivo di dedicare una stagione a ciascun romanzo. La seconda stagione risulta già in produzione prima ancora del debutto della prima, mentre l'arrivo della nuova serie su HBO Max è previsto per Natale. Per Paapa Essiedu il momento delle dichiarazioni e delle polemiche sta lasciando spazio a quello più atteso, mostrare al pubblico il lavoro realizzato e dare una propria interpretazione a uno dei personaggi più complessi del mondo di Hogwarts.