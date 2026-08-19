Harry Potter, Warner ha cancellato la serie che i fan sognano da anni? Il prequel sui Malandrini era già in sviluppo

Pubblicazione: 19 agosto alle 08:45

Prima di decidere di riavviare completamente il franchise di Harry Potter con una nuova serie televisiva, Warner Bros. Discovery stava sviluppando un progetto completamente diverso. Un progetto che avrebbe fatto impazzire i fan della saga: Marauders, una serie dedicata ai quattro creatori della Mappa del Malandrino. Parliamo di Remus Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black e James Potter. Lunastorta, Codaliscia, Felpato e Ramoso per chi li conosce con i loro soprannomi.

Quattro personaggi che hanno sempre vissuto ai margini della narrazione principale, ma che nel cuore dei lettori occupano uno spazio enorme. La loro storia, accennata, avrebbe finalmente avuto una narrazione tutta sua. Secondo quanto riportato da, nei primi anni '20 Warner Bros. aveva già messo in piedi una writers' room completa per Marauders. Non si trattava di un progetto in fase embrionale:, erano stati scritti tre episodi completi e il team di sceneggiatori si stava preparando per iniziare la pre-produzione e il casting.

Tutto sembrava procedere a gonfie vele per quello che sarebbe dovuto essere uno degli spin-off per HBO Max. Poi arrivò David Zaslav. Il CEO di Warner Bros. Discovery, noto per decisioni drastiche e cancellazioni improvvise, tirò il freno a mano. Niente Marauders. Al suo posto, un reboot completo della saga principale. Una scelta che ha lasciato molti con l'amaro in bocca, soprattutto considerando le modalità. Molti degli sceneggiatori che avevano lavorato al progetto hanno scoperto che la serie era stata cancellata semplicemente leggendo l'annuncio pubblico del reboot nel 2023.

Nessuna comunicazione diretta, nessuna spiegazione. Un giorno stavano preparando il lancio di una produzione, il giorno dopo leggevano che quella produzione non sarebbe mai esistita. Una gestione che dice molto sul clima interno a Warner Bros. Discovery in questi anni. Non sappiamo esattamente quale direzione avrebbe preso Marauders. Le ipotesi sono principalmente due. La serie avrebbe potuto seguire i quattro amici durante gli anni scolastici a Hogwarts, raccontando come crearono la Mappa del Malandrino e come impararono a diventare Animagi per aiutare Remus durante le sue trasformazioni da lupo mannaro. Un periodo di amicizia, scoperte magiche e prime ribellioni contro l'autorità.

In alternativa, la narrazione avrebbe potuto concentrarsi, mostrandoli mentre combattevano controprima del tradimento di. Un tono più cupo, più adulto, incentrato sulla guerra magica e sulle scelte impossibili che la Resistenza doveva affrontare. Entrambe le direzioni avrebbero offerto materiale ricchissimo,. Il franchise di Harry Potter ha vissuto alti e bassi dopo la conclusione della saga cinematografica principale neltentò di espandere l'universo con, che ottenne un discreto successo.

Ma i sequel, I crimini di Grindelwald e I segreti di Dumbledore, non riuscirono a replicare l'entusiasmo iniziale. La serie venne abbandonata, lasciando trame irrisolte e domande senza risposta. Nel 2021 circolarono voci su diversi spin-off in sviluppo per HBO Max. Stando al report, Marauders era uno di questi, ma la strategia cambiò radicalmente quando la dirigenza decise di puntare tutto su un reboot televisivo della storia principale. A dicembre di quest'anno, HBO lancerà Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo capitolo di una rivisitazione in sette stagioni dei romanzi di Rowling, pensata per una nuova generazione di spettatori. Il cast è stato annunciato: Dominic McLaughlin nei panni di Harry Potter, Arabella Stanton come Hermione Granger, Alastair Stout come Ron Weasley.

Harry Potter, fonte: Warner Bros.

Al loro fianco, nomi di peso come John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer come Minerva McGranitt, Paapa Essiedu come Severus Piton e Nick Frost come Rubeus Hagrid. La produzione promette di esplorare anche personaggi e momenti che nei film vennero tagliati o ridotti. Ed è qui che potrebbe esserci uno spiraglio per i fan dei Malandrini. Se la serie HBO intende davvero approfondire elementi presenti solo nei libri, è possibile che alcune delle idee sviluppate per Marauders vengano recuperate e integrate nel reboot. Magari non come serie dedicata, ma come flashback o episodi focalizzati sul passato. Moony, Wormtail, Padfoot e Prongs potrebbero ancora trovare spazio sullo schermo, anche se in forma diversa da quella originariamente prevista.

HBO ha recentemente confermato che durante l'evento Back to Hogwarts a Londra, previsto per il primo settembre, verrà mostrato nuovo materiale da Harry Potter e la Pietra Filosofale. È stata anche rivelata un'immagine aggiornata della cicatrice di Harry, dettaglio che ha già scatenato discussioni tra i fan su quanto la nuova produzione resterà fedele all'estetica originale. La vicenda di Marauders si aggiunge alla lunga lista di progetti cancellati o abbandonati che punteggiano la storia recente di Warner Bros. Discovery. Decisioni che spesso sembrano guidate più da logiche di bilancio immediato che da visione creativa a lungo termine.

Per i fan, resta il sapore di un'occasione perduta. Una serie che avrebbe potuto esplorare angoli oscuri e affascinanti del mondo magico, raccontando storie di amicizia, lealtà e tradimento che sono sempre state al cuore della saga. Che ne sarà delle sceneggiature già scritte, delle idee già sviluppate? Difficile dirlo. Nel mondo dell'intrattenimento, i progetti cancellati raramente vedono la luce in forma diversa. Ma il Wizarding World ha dimostrato più volte di avere una capacità straordinaria di reinventarsi. Forse, in un futuro non troppo lontano, qualcuno busserà di nuovo alla porta della Sala Comune dei Malandrini. Ma nel frattempo, a dicembre torneremo ad Hogwarts con la nuova serie di Harry Potter targata HBO, una seconda stagione già in produzione.