Harry Potter brucia le tappe su HBO: la stagione 2 accelera prima ancora dell'atteso debutto della serie

Pubblicazione: 15 agosto alle 08:45

La macchina produttiva della serie HBO dedicata al maghetto più famoso del mondo non si ferma mai. Mentre i fan attendono ancora il debutto della prima stagione, previsto per il 25 dicembre 2026, arriva una notizia che accelera i battiti del cuore di tutti i Potterhead: le riprese della seconda stagione sono ufficialmente iniziate questo mese di agosto 2026.

A confermare l'indiscrezione è stata, l'attrice che interpretanella serie, attraverso una Instagram story che ha fatto rapidamente il giro del web. “POV: oggi sono tornata sul set per girare alcune scene davvero interessanti, ma ho giurato di mantenere il segreto”, ha scritto l'attrice, lasciando intendere che la produzione sia già nel vivo delle riprese di scene particolarmente interessanti,

Le riprese si stanno svolgendo a Watford, in Inghilterra, presso i leggendari Warner Bros. Studios Leavesden, la stessa location che ha ospitato gran parte della produzione degli otto film originali. Una scelta che non è solo logistica ma anche simbolica, un ritorno alle origini che strizza l'occhio ai nostalgici della saga cinematografica pur offrendo una narrazione completamente rinnovata. La seconda stagione adatterà "Harry Potter e la Camera dei Segreti", il secondo romanzo della saga di J.K. Rowling, con Jon Brown confermato alla guida del progetto.

Series star Asha Soetan, portraying Angelina Johnson, has revealed that HBO's #HarryPotter season 2 has begun filming this month, August 2026:



"POV: back on set today with some exciting scenes but sworn to secrecy!"



Read More: https://t.co/nNb6T9rjQX pic.twitter.com/d1nK7FUslf — ScreenRant (@screenrant) August 14, 2026

La strategia produttiva di HBO è ambiziosa: ogni libro della serie originale avrà la propria stagione televisiva, permettendo una profondità narrativa impossibile da raggiungere nei film. Otto episodi per la prima stagione dedicata a "La Pietra Filosofale", un format che dovrebbe ripetersi anche per i capitoli successivi. Questo ritmo serrato di produzione solleva interrogativi interessanti sulla tempistica complessiva del progetto. Se la seconda stagione è già in fase di riprese prima ancora che la prima veda la luce, HBO sta dimostrando una fiducia incrollabile nel successo della serie e una pianificazione industriale che mira a mantenere vivo l'interesse del pubblico con uscite relativamente ravvicinate.

A rendere ancora più importante questa nuova versione sarà naturalmente il suo cast completamente rinnovato. Nei panni dei tre protagonisti ci saranno, chiamati a raccogliere un'eredità inevitabilmente pesantissima. Accanto a loroha scelto nomi decisamente più conosciuti per gli adulti di Hogwarts:

Un cast che avrà il difficile compito di far dimenticare, o quantomeno mettere momentaneamente da parte, i volti diventati inseparabili da questi personaggi grazie agli otto film della saga. La scelta di iniziare le riprese mentre la prima stagione è ancora inedita non è insolita nel panorama delle produzioni seriali di alto profilo, ma testimonia l'investimento massiccio che il network sta dedicando al franchise.

Harry Potter, fonte: HBO

Adattare tutti e sette i libri richiederà anni di lavoro, e la sovrapposizione delle fasi produttive delle varie stagioni diventa quasi obbligatoria per mantenere una certa continuità e non far invecchiare troppo i giovani attori protagonisti. La produzione della seconda stagione sarebbe quindi già entrata nella fase delle riprese, con alcune scene in lavorazione secondo quanto rivelato da Soetan. Questo significa che il casting è completato, i set sono stati costruiti o adattati, e la macchina organizzativa è già a pieno regime per quello che si preannuncia come uno degli adattamenti televisivi più attesi e seguiti degli ultimi anni.

Il 25 dicembre 2026 rappresenta quindi solo l'inizio di un viaggio destinato a durare diversi anni con la (costosa) serie TV di Harry Potter, un regalo di Natale che HBO spera possa catalizzare l'attenzione del pubblico globale e creare una nuova generazione di fan accanto a quelli cresciuti con i film e i libri originali. La rapidità con cui la seconda stagione è entrata in produzione lascia ben sperare sulla capacità del network di mantenere le promesse e di costruire un universo narrativo coeso e di qualità.