Harry Potter 2, Nicholas Hoult entra nel cast della serie HBO: sarà uno dei personaggi più iconici della saga

Pubblicazione: 12 agosto alle 08:15

La serie HBO di Harry Potter continua ad arricchirsi di nomi di peso: secondo un nuovo report di Deadline, Nicholas Hoult sarebbe stato scelto per interpretare Gilderoy Lockhart nella seconda stagione dello show, attualmente in produzione. Si tratta di una delle aggiunte più significative al cast dopo la conferma dei protagonisti principali, rafforzando ulteriormente le credenziali di una produzione che punta a diventare l'adattamento televisivo definitivo della saga creata da J.K. Rowling.

Hoult prenderà le redini di un personaggio che i fan della saga conoscono bene., apparso in Harry Potter e la Camera dei Segreti, è il professor diche Albus Silente recluta per Hogwarts. Vanitoso, megalomane e ossessionato dalla propria fama,è un mago esperto in Incantesimi di Memoria che ha costruito la sua reputazione attraverso una serie di libri sulle creature oscure e sui suoi presunti scontri con esse. Vincitore per ben cinque volte del premioassegnato dalla rivista Witch Weekly, il personaggio rappresenta una satira perfetta dell'ego smisurato e della celebrazione dell'apparenza.

Nei film, il ruolo era stato affidato a Kenneth Branagh, che nel 2002 aveva portato sullo schermo una versione teatrale e sopra le righe del personaggio, rendendolo memorabile per un'intera generazione di spettatori. Ora Hoult avrà l'opportunità di offrire la sua interpretazione in un formato televisivo che promette maggiore fedeltà ai libri e più spazio per sviluppare le sfumature del carattere di Lockhart. La seconda stagione di Harry Potter ha ricevuto il via libera lo scorso maggio e le riprese inizieranno questo autunno, prima della premiere natalizia della prima stagione, intitolata Harry Potter e la Pietra Filosofale.

EXCLUSIVE: Nicholas Hoult has been tapped to play Gilderoy Lockhart in the upcoming second season of HBO’s ‘Harry Potter’ series.



Full details here: https://t.co/U1DtmKoENw pic.twitter.com/UInl9OYH1L — Deadline (@DEADLINE) August 11, 2026

La serie andrà in onda su HBO e sarà disponibile in streaming esclusivamente su HBO Max. Il cast principale vede Dominic McLaughlin nel ruolo del giovane mago di Hogwarts, affiancato da Alastair Stout nei panni di Ron Weasley e Arabella Stanton come Hermione Granger. Il cast adulto riunisce nomi di assoluto prestigio. Nick Frost interpreta Rubeus Hagrid, il custodio delle chiavi di Hogwarts dal cuore d'oro. John Lithgow veste i panni di Albus Silente, mentre Paapa Essiedu porta sullo schermo Severus Piton.

completa il quadro nei panni della professoressa McGranitt. Una lineup che testimonia l'ambizione del progetto e il budget considerevole messo in campo da HBO per competere con la memoria dei film originali della Warner Bros. Per, questo ruolo rappresenta l'ennesima incursione nel territorio dei villain dopo una serie di interpretazioni che lo hanno consacrato come uno degli attori più versatili della sua generazione nel dar vita a personaggi antagonisti. Aggiungiamo che l', ruolo che riprenderà anche nel prossimo

Di recente ha portato sullo schermo Bob Mathews in The Order, Tyler in The Menu e lo zar Pietro III nella serie Hulu The Great, quest'ultima gli è valsa nomination agli Emmy e ai Golden Globe. La carriera televisiva di Hoult conta tre ruoli principali di rilievo. Ha esordio nel drama britannico per adolescenti Skins, prima di ottenere riconoscimenti internazionali con The Great, la commedia storica di Hulu che racconta in chiave ironica l'ascesa di Caterina la Grande. Ora Harry Potter rappresenta il suo ritorno alla televisione dopo il successo cinematografico degli ultimi anni, che include anche Juror #2 e Nosferatu.

Harry Potter, fonte: HBO

Il prossimo novembre lo vedremo in How To Rob a Bank, prodotto da Amazon MGM Studios. La serie è scritta e prodotta esecutivamente dalla showrunner Gardiner, mentre Mark Mylod ricopre il ruolo di produttore esecutivo e ha diretto diversi episodi. J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, insieme a David Heyman di Heyday Films, completano il team di produttori esecutivi. La produzione è curata da HBO in associazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. Un dettaglio significativo riguarda la seconda stagione: Jon Brown, che ha lavorato come sceneggiatore per la prima stagione, è stato promosso a co-showrunner al fianco di Gardiner.

Questa mossa suggerisce una continuità creativa ma anche una volontà di espandere la visione autoriale man mano che la serie procede attraverso i sette libri della saga. Mentre la premiere della prima stagione si avvicina, con HBO che sta già apportando dei cambiamenti per accontentare i fan, l'annuncio del cast della seconda stagione alimenta l'attesa per un progetto che HBO considera uno dei suoi investimenti più importanti del decennio. La sfida è ambiziosa: superare la nostalgia per i film originali e offrire ai fan una versione più completa e fedele dei libri che hanno definito l'immaginario di milioni di lettori in tutto il mondo.