Hayden Panettiere, battaglia legale per l'eredità: alla figlia patrimonio milionario, ecco quanto
Hayden Panettiere è morta a 36 anni senza testamento, lasciando l'eredità alla figlia Kaya. L'ex Klitschko chiede la tutela del patrimonio dell'attrice.
La scomparsa prematura di Hayden Panettiere lo scorso agosto ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo, ma ha anche aperto una complessa vicenda legale e patrimoniale. L'attrice, nota per i ruoli iconici in Heroes e Nashville, è morta a soli 36 anni, lasciando un patrimonio stimato in oltre 6 milioni di dollari. Una cifra considerevole, ma accompagnata da una complicazione significativa: Panettiere non aveva redatto alcun testamento.
L'assenza di un testamento ha reso necessario l'intervento del tribunale per gestire la successione. A settembre, Klitschko, 50 anni, ha presentato una petizione urgente per essere nominato tutore legale del patrimonio della figlia, sottolineando che Kaya ha diritto alla totalità dei beni lasciati dalla madre. L'ex pugile ha definito la sua nomina come "urgente e essenziale", specificando che gli avrebbe consentito di "ricevere, gestire e proteggere" i beni di Kaya per suo conto fino al raggiungimento della maggiore età.
Ma dietro questa procedura apparentemente standard si nasconde una storia più oscura. Nei documenti presentati al tribunale, Klitschko ha rivelato di essere stato informato che agenti federali sarebbero entrati nella residenza di Panettiere a Los Angeles per rimuovere proprietà appartenenti al suo patrimonio. Non solo: l'ex coppia aveva dovuto assumere personale di sicurezza e cambiare le serrature della casa dopo aver scoperto che un individuo aveva ottenuto accesso non autorizzato alla proprietà. Tra gli oggetti presumibilmente spariti figurerebbero anche gioielli di valore.
Hayden Panettiere è morta il 16 agosto a Greenville, nella Carolina del Sud. Poche settimane dopo, le autorità hanno rivelato che la causa del decesso è stata l'intossicazione da una combinazione di sostanze: fentanyl, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamolo e quetiapina. A fine ottobre, il dipartimento di polizia di Greenville ha concluso le indagini, determinando che la morte è stata accidentale.
Nel frattempo, il padre ha presentato una nuova petizione per nominare Melissa Moskal Bencivenga come amministratrice ufficiale del patrimonio di Panettiere, un passo necessario per gestire formalmente gli aspetti legali e finanziari dell'eredità. La strada davanti a loro è ancora lunga, ma l'obiettivo rimane chiaro: proteggere ciò che Hayden ha lasciato per sua figlia, anche se non ha potuto farlo attraverso un testamento.