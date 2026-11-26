Pubblicazione: 26 novembre alle 11:25

La scomparsa prematura di Hayden Panettiere lo scorso agosto ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo, ma ha anche aperto una complessa vicenda legale e patrimoniale. L'attrice, nota per i ruoli iconici in Heroes e Nashville, è morta a soli 36 anni, lasciando un patrimonio stimato in oltre 6 milioni di dollari. Una cifra considerevole, ma accompagnata da una complicazione significativa: Panettiere non aveva redatto alcun testamento.





Jimmy Jean Louis e Hayden Panettiere in Heroes, fonte: Netflix

Secondo i documenti giudiziari ottenuti da Page Six, l'attrice possedeva al momento della morte beni personali per un valore di 5.208.519 dollari e proprietà immobiliari stimate in 1.023.600 dollari, per un totale complessivo di 6.232.119 dollari.che Panettiere aveva avuto con l'ex fidanzato Wladimir Klitschko, ex campione mondiale di boxe dei pesi massimi.per gestire la successione. A settembre, Klitschko, 50 anni, ha presentato una petizione urgente per essere, sottolineando che Kaya ha diritto alla totalità dei beni lasciati dalla madre."urgente e essenziale", specificando che gli avrebbe consentito di "ricevere, gestire e proteggere" i beni di Kaya per suo conto

Ma dietro questa procedura apparentemente standard si nasconde una storia più oscura. Nei documenti presentati al tribunale, Klitschko ha rivelato di essere stato informato che agenti federali sarebbero entrati nella residenza di Panettiere a Los Angeles per rimuovere proprietà appartenenti al suo patrimonio. Non solo: l'ex coppia aveva dovuto assumere personale di sicurezza e cambiare le serrature della casa dopo aver scoperto che un individuo aveva ottenuto accesso non autorizzato alla proprietà. Tra gli oggetti presumibilmente spariti figurerebbero anche gioielli di valore.



