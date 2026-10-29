Hayden Panettiere, chiuse le indagini sulla morte dell'attrice di Heroes: cosa è emerso dagli accertamenti

Pubblicazione: 29 ottobre alle 08:00

A oltre due mesi dalla morte di Hayden Panettiere, arriva un aggiornamento definitivo su una vicenda che aveva profondamente colpito il mondo dello spettacolo. Le autorità della Carolina del Sud hanno infatti annunciato la chiusura delle indagini sul decesso dell'attrice, conosciuta soprattutto per i suoi ruoli nelle serie televisive Heroes e Nashville e per la partecipazione alla saga cinematografica di Scream. Una decisione arrivata dopo gli accertamenti condotti dagli investigatori e l'esame dei risultati dell'autopsia, che permette di chiarire ufficialmente le circostanze della tragedia avvenuta lo scorso agosto.

La comunicazione è arrivata mercoledì 28 ottobre 2026 dal dipartimento di polizia di Greenville, la città della Carolina del Sud nella quale l'attrice. Secondo quanto riferito dalle autorità, lae le verifiche condotte dalla polizia locale sono ufficialmente terminate. Una conclusione che conferma quanto già stabilito dal medico legale nel mese di settembre, ma che rappresenta comunque un passaggio importante: fino a questo momento, infatti, l'indagine della polizia era rimasta aperta nonostante fosse già stata individuata la causa del decesso.

“Sulla base delle conclusioni del medico legale e dei risultati dell'indagine, la morte di Hayden Panettiere è stata classificata come accidentale”, ha comunicato il dipartimento di polizia di Greenville. Le autorità hanno inoltre precisato di aver concluso il proprio lavoro investigativo, senza annunciare incriminazioni. Ma per comprendere il significato di questa decisione bisogna tornare al 16 agosto 2026, quando l'attrice venne trovata priva di sensi all'interno di un appartamento nel quale soggiornava temporaneamente. Quel pomeriggio, intorno alle 13:51, i servizi di emergenza ricevettero una chiamata che segnalava una donna in arresto cardiaco.

I soccorritori raggiunsero l'abitazione e tentarono di rianimarla, ma nonostante gli interventi effettuati non fu possibile salvarle la vita. Il decesso venne dichiarato poco dopo le 14:30. Hayden Panettiere aveva soltanto 36 anni e avrebbe compiuto 37 anni pochi giorni più tardi, il 21 agosto. La notizia della sua scomparsa provocò immediatamente numerose reazioni, soprattutto tra gli spettatori che avevano seguito la sua carriera fin dall'adolescenza. Nei giorni successivi, gli investigatori avviarono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto all'interno dell'appartamento e stabilire se vi fossero circostanze sospette.

Hayden Panettiere in Scream VI, fonte: Paramount

Già, tuttavia, la polizia aveva riferito di non aver individuato elementi che facessero pensare a un intervento criminale. La, quando l'ufficio del medico legale della contea di Greenville rese pubblici i risultati degli esami effettuati sul corpo dell'attrice. L'autopsia stabilì che la morte era stata provocata dagli effetti tossici di diverse sostanze,, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamolo e quetiapina. Ilè un potente oppioide sintetico, mentre l'alprazolam è un farmaco appartenente alla famiglia delle benzodiazepine. Il metocarbamolo viene utilizzato come miorilassante e la quetiapina è un medicinale impiegato nel trattamento di alcune condizioni psichiatriche.

La presenza di queste sostanze portò il medico legale a classificare il decesso come conseguenza di un'intossicazione accidentale. Gli esami non evidenziarono inoltre lesioni traumatiche che avessero contribuito alla morte dell'attrice, un elemento particolarmente rilevante per la ricostruzione delle circostanze. Nonostante queste conclusioni, il dipartimento di polizia aveva inizialmente deciso di proseguire le proprie verifiche. In una comunicazione diffusa a settembre, gli investigatori avevano infatti spiegato che il lavoro non era ancora terminato e che stavano continuando a raccogliere informazioni utili alla risoluzione del caso.

La distinzione è importante: stabilire la causa medica di una morte non significa necessariamente aver concluso anche tutti gli accertamenti investigativi. Il medico legale aveva già determinato quali sostanze avessero provocato il decesso e classificato la morte come accidentale, mentre la polizia doveva completare le verifiche sulle circostanze nelle quali si era verificato l'episodio. Con l'annuncio del 28 ottobre, anche questa fase è arrivata alla conclusione. Secondo quanto riportato dall'emittente locale WYFF, l'indagine della polizia di Greenville è stata chiusa senza che venissero presentate accuse penali.

Hayden Panettiere, fonte: YouTube

Durante gli accertamenti era emerso anche il coinvolgimento della(DEA), l'agenzia federale statunitense che si occupa del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Laaveva confermato in precedenza che, in determinate circostanze, può fornire assistenza tecnica e investigativa alle autorità locali nei casi di decesso collegati alle droghe. Non è stato però chiarito pubblicamente se anche gli eventuali approfondimenti condotti a livello federale siano terminati.riguarda specificamente la conclusione dell'indagine del dipartimento di polizia di Greenville. Laaveva riacceso l'attenzione anche sulle difficoltà personali che l'attrice aveva raccontato pubblicamente negli ultimi anni.

Nel corso della sua carriera, Panettiere aveva parlato apertamente dei problemi affrontati con l'alcol e la dipendenza da oppioidi, descrivendo un percorso particolarmente difficile iniziato quando era ancora molto giovane. L'attrice aveva affrontato questi argomenti anche nella propria autobiografia, This Is Me: A Reckoning, pubblicata nel maggio 2026. Nel libro aveva ripercorso alcune delle esperienze più dolorose della sua vita, raccontando le conseguenze della popolarità raggiunta in giovane età e il tentativo di ritrovare un equilibrio personale. Pochi mesi prima della morte, durante un'intervista televisiva con Gayle King per CBS News, aveva spiegato di voler condividere la propria storia per incoraggiare altre persone ad affrontare le loro difficoltà senza vergogna.

“Volevo davvero far capire alle persone che non devono avere paura. Che possono vivere la propria verità. Che possono essere imperfette”, aveva dichiarato in quell'occasione. Parole che oggi assumono un significato particolarmente toccante, soprattutto considerando quanto l'attrice avesse cercato di raccontare pubblicamente il proprio percorso di recupero. La sua carriera era iniziata quando era ancora una bambina, con le prime apparizioni nelle soap opera americane Una vita da vivere e Sentieri. Dopo alcune esperienze cinematografiche, tra cui Il sapore della vittoria – Uniti si vince al fianco di Denzel Washington, Panettiere aveva raggiunto una popolarità internazionale grazie a Heroes, la serie televisiva nella quale interpretava Claire Bennet.

Hayden Panettiere in Scream VI, fonte: Paramount

Il personaggio della giovane cheerleader dotata di straordinarie capacità rigenerative era diventato, contribuendo a trasformare l'attrice in una delle star televisive più amate della seconda metà degli anni Duemila. Successivamente era arrivato Nashville, il musical drama nel quale aveva interpretato ladal 2012 al 2018.

La sua interpretazione le aveva permesso di ottenere due candidature ai Golden Globe, confermando le sue qualità anche in un ruolo molto diverso da quello che l'aveva resa famosa. Gli appassionati del cinema horror la ricordano invece per il personaggio di Kirby Reed, introdotto in Scream 4 nel 2011 e tornato sul grande schermo in Scream VI nel 2023. Proprio quest'ultimo film aveva segnato una fase importante del suo ritorno alla recitazione, dopo un periodo nel quale aveva ridotto sensibilmente la propria presenza nel mondo dello spettacolo.

La notizia della morte aveva quindi interrotto una nuova fase professionale e personale che l'attrice stava cercando di costruire. Con la chiusura delle indagini arriva ora una conclusione ufficiale sul decesso di Hayden Panettiere, dopo settimane durante le quali le autorità avevano continuato a esaminare le circostanze della tragedia. Gli investigatori hanno confermato la natura accidentale della morte, in linea con quanto stabilito dagli esami medico-legali, e hanno terminato le proprie verifiche senza annunciare responsabilità penali. Resta il ricordo di un'attrice che, attraverso personaggi come Claire Bennet, Juliette Barnes e Kirby Reed, aveva accompagnato milioni di spettatori e che negli ultimi anni aveva scelto di raccontare pubblicamente anche gli aspetti più difficili della propria vita.